Bob’s Burgers: Il Film – trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film d’animazione

Il 27 maggio 2022 debutta nei cinema americani con 20th Century Studios il lungometraggio d’animazione Bob’s Burgers: Il Film basato sull’omonima serie tv creata da Loren Bouchard nel 2011. la trama segue la famiglia Belcher mentre cerca di salvare il ristorante dalla chiusura mentre di fronte all’attività si forma una enorme voragine che rende la situazione ancora più complicata.

Trama e cast

La trama ufficiale: “The Bob’s Burgers Movie” sia una commedia musicale che un’avventura mistery per il grande schermo basata sulla serie tv d’animazione vincitrice di un Emmy. La storia inizia quando una conduttura dell’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte al Bob’s Burgers, bloccando l’ingresso a tempo indeterminato e rovinando i piani dei Belcher per un’estate di successo. Mentre Bob e Linda lottano per mantenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante della loro famiglia. Con l’aumentare dei pericoli, questi sfavoriti si aiutano a vicenda a trovare la speranza e combattono per tornare dietro il bancone, a cui appartengono.

Il cast vocale è quello della serie originale con Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz e Eugene Mirman a cui si aggiungono David Wain, Kevin Kline e Zach Galifianakis.

Bob’s Burgers: Il Film – trailer e video

Trailer in lingua originale pubblicato l’11 gennaio 2022

Trailer ufficiale italiano pubblicato il 25 gennaio 2022

Curiosità

“Bob’s Burgers: Il Film” è co-diretto dai registi e animatori Loren Bouchard e Bernard Derriman, creatori di “Bob’s Burgers” e “Central Park”. La sceneggiatura è scritta da Loren Bouchard e Nora Smith, sviluppata e creata da Jim Dauterive e Loren Bouchard.

Mentre veniva realizzato l’adattamento cinematografico di Bob’s Burgers, era in produzione anche l’undicesima stagione della serie tv.

Questo film ha segnato l’ultimo lavoro di animazione del veterano Dale Baer prima della sua morte. Baer è stato un animatore di personaggi per Walt Disney Animation Studios e The Baer Animation Company. È stato supervisore all’animazione di molti personaggi e ha collaborato a molti lungometraggi di animazione tra cui La bella e la bestia, Le follie dell’imperatore, Il pianeta del tesoro, La principessa e il ranocchio e Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Il primo film d’animazione tradizionale disegnato a mano distribuito nelle sale dalla Walt Disney Studios Motion Pictures da Winnie the Pooh (2011) dei Walt Disney Animation Studios e il primo dai 20th Century Studios da I Simpson – Il film (2007).

Il co-regista Loren Bouchard ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere invitati a portare Bob’s Burgers sul grande schermo. Sappiamo che il film deve grattare ogni prurito che i fan dello show abbiano mai avuto, ma deve anche funzionare per tutte le brave persone che non hanno mai visto lo show. Sappiamo anche che deve riempire ogni centimetro dello schermo con i colori, i suoni e la trama leggermente unta del mondo di Bob, ma soprattutto deve portare i nostri personaggi in un’avventura epica. In altre parole, deve essere il miglior film mai realizzato. Ma nessuna pressione, giusto?!”

I presidenti di Fox Television Group Gary Newman e Dana Walden hanno dichiarato: “Che anno per Bob’s Burgers! In primo luogo, l’Emmy Award per la migliore serie animata e ora, una straordinaria opportunità per la talentuosa Loren Bouchard di portare la famiglia Belcher al cinema. Loren, Jim e il loro talentuoso team continuano ad alzare il levello settimana dopo settimana e, dopo sette anni, la serie tv è ancora in crescita. Lavorando con Stacey e tutti nello studio di lungometraggi, sappiamo che questa importante proprietà è nelle migliori mani possibili”.

La serie tv originale

“Bob’s Burgers” è una sitcom televisiva d’animazione creata da Loren Bouchard per la Fox Broadcasting Company. La serie è incentrata sulla famiglia Belcher, i genitori Bob e Linda e i loro tre figli, la coscienziosa Tina, lo svogliato Gene e la precoce Louise, che gestiscono un fast-food di hamburger. Lo spettacolo è stato ideato da Bouchard dopo aver sviluppato la serie tv Home Movies. Bob’s Burgers è una produzione di Bento Box Entertainment e 20th Television. La serie non è stata un successo immediato a livello di critica, ma reazioni sempre più positive sono susseguite di stagione in stagione. il debutto con l’episodio “Carne umana” ha avuto un ottimo riscontro attirando 9.39 milioni di spettatori, nono miglior risultato della stagione. La serie tv ha ispirato una serie a fumetti che ha debuttato a settembre 2014 pubblicata da Dynamite Entertainment.Un album della colonna sonora è stato pubblicato il 12 maggio 2017, con un secondo volume pubblicato il 20 agosto 2021. Nel 2013, TV Guide ha classificato Bob’s Burgers come uno dei 60 migliori cartoni animati TV di tutti i tempi.La serie è stata nominata per diversi premi, tra cui l’Emmy Award for Outstanding Animated Program sette volte consecutive, vincendo nel 2014 e nel 2017. La serie tv è stata rinnovata per una dodicesima e tredicesima stagione.

La colonna sonora

Le musiche originali sono del cantautore, pianista e compositore Randy Newman , due volte premio Oscar per la migliore canzone originale, “If I didn’t have you” per Monsters & Co. e “We Belong Together” per Toy Story 3 – La grande fuga.

, due volte premio Oscar per la migliore canzone originale, “If I didn’t have you” per Monsters & Co. e “We Belong Together” per Toy Story 3 – La grande fuga. “Bob’s Burgers: Il Film” è primo titolo dei 20th Century Studios musicato da Randy Newman poiché in precedenza lo studio aveva film musicati dai cugini più giovani di Randy, David Newman e Thomas Newman.

Per coincidenza, il primo trailer di questo film condivide la stessa musica del primo trailer cinematografico del film dei Simpson.

Foto e poster