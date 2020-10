Borat 2: Donald Trump insulta Sacha Baron Cohen e il comico risponde

Con le elezioni presidenziali alla porte il presidente Donald Trump ha recentemente commentato l’uscita di Borat 2 che ha incluso una compromettente scena in cui Rudolph Giuliani, ex sindaco di New york e avvocato personale di Trump viene colto con le mani nei pantaloni durante una “candid camera” con una finta giornalista interpretata dall’attrice .

In “Borat 2” Trump non appare, ma il film punta il dito sugli elettori del magnate e presidente degli Stati Uniti e c’è una scena in cui il Borat di Baron Cohen, travestito da Trump, prova a donare la figlia 15enne Tutar, interpretata dall’attrice 24enne Maria Bakalova, al politico Mike Pence, attuale vicepresidente dell’amministrazione Trump, impegnato in un comizio elettorale.

Inoltre sono state recentemente rilasciate via Twitter alcune scene eliminate di “Borat 2” che mostrano la figlia di Borat che visita la Casa Bianca e incontra Donald Trump Jr., il figlio del Presidente degli Stati Uniti. Narrato da Borat, il video mostra Bakalova nei panni di Tutar che accompagna un giornalista alla sala stampa della Casa Bianca. Altre immagini la mostrano travestita da giornalista di destra che ascolta Donald Trump parlare alla Casa Bianca e quando incontra Trump Jr. La didascalia rivela anche che a Bakalova non è stato chiesto alcun test negativo per il coronavirus prima di essere ammessa alla Casa Bianca.

Trump very careful who he let into his events and house. No Covid test necessary – High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M — Borat (@BoratSagdiyev) October 23, 2020

Ora apprendiamo dal sito Variety che Steve Herman, capo dell’ufficio stampa di Voice of America (VOA), servizio ufficiale radiotelevisivo del Governo federale degli Stati Uniti, ha riportato un commento ufficiale di Trump riguardo a Borat 2 e ad alcune violazioni della sicurezza a bordo dell’Air Force One. “Non so cosa sia successo. Ma anni fa lui [Baron Cohen] ha cercato di imbrogliarmi ma sono l’unico con cui non ha avuto speranze”. Trump ha continuato: “È un tipo falso e non lo trovo divertente. Per me è un viscido.”

Asked if he’s seen the #Borat2 footage and if he’s worried about security breaches, @POTUS replies: “I don’t know what happened. But years ago, you know, he (@SachaBaronCohen) tried to scam me and I was the only one who said no way. That’s a phony guy and I don’t find him funny." — Steve Herman (@W7VOA) October 24, 2020

La reazione di Baron Cohen alle parole di Trump non si è fatta attendere con il comico che in un messaggio su Twitter ha definito Trump un “buffone razzista” e che anche lui non trova il presidente degli Stati Uniti particolarmente divertente.

Donald, apprezzo la pubblicità gratuita per Borat! Lo ammetto, nemmeno io ti trovo divertente. Eppure il mondo intero ride di te. Cerco sempre persone che interpretino buffoni razzisti e avrai bisogno di un lavoro dopo il 20 gennaio. Parliamone!

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you. I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020

Borat – Seguito di Film in originale “Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan” è disponibile i streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video.