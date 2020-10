Borat 2: trailer italiano del sequel con Sacha Baron Cohen (su Amazon Prime Video dal 23 ottobre)

Disponibile un trailer ufficiale italiano di Borat 2 (Borat: Subsequent Moviefilm), il sequel girato in gran segreto da Sacha Baron Cohen che arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 23 ottobre.

“Borat 2” riprenderà la storia del miglior giornalista del Kazakistan 14 anni dopo l’uscita di Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. Il sequel è diretto da Jason Woliner, i cui crediti televisivi includono Human Giant, Parks and Recreation e Nathan For You. La storia è stata scritta da Sacha Baron Cohen e da un team di sceneggiatori che ha incluso frequenti collaboratori del comico come Anthony Hines (Borat, Bruno) e Dan Swimer (Who Is America?). Borat 2 prenderà di mira l’amministrazione Trump, e ci saranno diverse interviste in gran parte improvvisate da Cohen che incontrerà ad esempio Rudy Giuliani o fungerà da disturbatore in varie occasioni pubbliche come il discorso alla Conservative Political Action Conference del vicepresidente Mike Pence. come vediamo nel trailer. Nel film appare anche l’attrice Irina Nowakowska che vestirà i panni della figlia di Borat.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

L’originale Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan è uscito nel 2006 diretto da Larry Charles e co-sceneggiato e prodotto da Sacha Baron Cohen. che è anche protagonista nei panni di Borat Sagdiyev, un giornalista kazako fittizio che viaggia negli Stati Uniti per realizzare un documentario che presenta interazioni reali con gli americani. Gran parte del film presenta scene senza sceneggiatura di Borat che intervista e interagisce con americani reali che credono che l’attore sia uno straniero con poca o nessuna comprensione dei costumi statunitensi. “Borat” è il secondo di tre film costruiti attorno ai personaggi di Baron Cohen creati per la serie tv Da Ali G Show: il primo, Ali G Indahouse, è uscito nel 2002 e includeva un un cameo di Borat, e il terzo, Brüno, è uscito nel 2009 con un incasso globale di 139 milioni di dollari.