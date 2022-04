Bounce: cancellato il film con l’icona LGBTQ JoJo Siwa prodotto da Will Smith

JoJo Siwa, icona LGBTQ e star di YouTube e Ballando con le stelle non reciterà nell’annunciato adattamento del romanzo young adult Bounce di Megan Shull. Il progetto in sviluppo alla Paramount Pictures e con Will Smith tra i produttori è stato cancellato.

Dopo l’annuncio in molti hanno pensato che la cancellazione del progetto fosse una diretta conseguenza dello schiaffo di Smith agli Oscar 2022, e il successivo allontanamento dell’attore per dieci anni da ogni evento legato agli Academy Awards. JoJo Siwa però ha chiarito subito l’estraneità di Smith in una dichiarazione rilasciata a Variety durante i GLAAD Media Awards: “Quel progetto è stato sospeso e poi cancellato. Non è stato per quello”.

La fine del progetto quindi non è correlata a Smith, allora si è ipotizzato che il problema fosse la stessa Siwa che dopo aver fatto coming out sui social media dichiarandosi pansessuale, e fotografata più volte con la sua fidanzata Kylie Prew, aveva posto il veto su una scena della sceneggiatura in cui doveva baciare un ragazzo. “Sono follemente innamorata e non voglio baciare un altro essere umano”, aveva detto Siwa della scena d’amore. «Soprattutto perché è un uomo. Non ci sto. Sto cercando di sistemare questa cosa e ce la farò”. Variety in seguito ha riferito che lo studio ha rimosso senza alcun problema di sorta la scena del bacio alla luce dell’obiezione di Siwa.

I miei amici di paramount e il mio amico Caleeb Pinkett mi supportano al 1000% e mi hanno assicurato che non devo fare nulla che non voglio fare!!! Sono così entusiasta di fare il film “Bounce” e non potrei avere persone migliori con cui farlo!!🎥❤️

My friends at paramount and my friend Caleeb Pinkett are 1000% supportive of me and assured me that I don’t have to do anything I don’t wanna do ever!!! I’m so excited to make the movie “Bounce” and couldn’t have better people to make it with!!🎥❤️ — JoJo Siwa!🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) June 1, 2021

“Bounce” aveva già una regista designata, Susan Johnson, che ha diretto il famosissimo film Netflix del 2018 Tutte le volte che ho scritto ti amo. Il progetto al momento potrebbe essere in cerca di una nuova casa e quindi c’è qualche flebile speranza che “Bounce” diventi un film per qualche canale streaming come Netflix o Amazon. Per quanto riguarda il futuro, Siwa attualmente ha un accordo senza sceneggiatura con il canale streaming Peacock e presto reciterà in un musical di Nickelodeon basato sulla sua vita.

La sinossi ufficiale del romanzo: L’autrice di The Swap, che ora è un film originale di Disney Channel, offre un’altra storia esilarante, commovente ed edificante su una ragazza che rivive lo stesso giorno più e più volte, ogni volta come qualcuno di nuovo. Frannie Hudson, una studentessa di seconda media, si chiede come sarebbe scambiare la sua famiglia con una nuova. Il suo fratello maggiore la ignora. La sua cattiva sorella maggiore non la sopporta. E i suoi genitori hanno appena annunciato che andranno in vacanza dell’ultimo minuto, senza di lei. Quando Frannie esprime un desiderio folle e disperato – BOOM! – rimbalza magicamente in una vita completamente nuova, con una famiglia completamente diversa. Ed è Sorprendente! C’è solo un problema: svegliarsi nei panni di qualcun altro continua a ripetersi. Immersa in vite e avventure che ha solo immaginato, dall’essere una pop star all’incontro con un ragazzo super carino, Frannie trova coraggio negli amici e nelle famiglie indimenticabili che incontra lungo la strada. Ma mentre la sua nuova vita va fuori controllo, Frannie inizia a preoccuparsi se tornerà mai a casa.

Fonte: Variety