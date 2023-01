Box Office: nuovo video infografica con i più alti incassi globali di sempre (1976-2022)

Dopo il video con gli incassi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel, l’utente YouTube noto come Data Is Beautiful ha pubblicato un secondo video, stavolta elencando con una infografica in movimento i maggiori incassi cinematografici di sempre partendo dal 1976 per culminare nel 2022.

Cronologia temporale aggiornata dei film con il maggior incasso dal 1976 al 2022. I numeri rappresentano le entrate lorde mondiali con un adeguamento del prezzo del biglietto a lungo termine per l’inflazione. Nota: i numeri continuano a crescere a causa dell’inflazione. Fonte dati: rapporti sull’ingresso ai biglietti del cinema.

Il video parte con una top 10 formata dalla parodia western Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks (10°), l’originale Rocky con Sylvester Stallone (9°), il sequel Il padrino parte II (8°), Qualcuno volò sul nido del cuculo con Jack Nicholson (7°), L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente girato a Roma e diretto e interpretato da Bruce Lee (6°), l’horror sbanca-botteghino L’esorcista (5°), I tre dell’operazione Drago con Bruce Lee (4°), l’impareggiabile cult thriller Lo squalo di Steven Spielberg (3°), l’immarcescibile classico Star Wars di George Lucas (2°) e in vetta il capolavoro Il padrino di Francisi Ford Coppola (2°), se non avete ancora visto la meravigliosa serie tv The Offer che ne racconta i retroscena della realizzazione, beh correte a guardarla è disponibile su Paramount Plus.

Nel 1976 escono anche il remake King Kong con gli effetti animatronici del compianto maestro Carlo Rambaldi; il secondo remake con Barbra Streisand e Kris Kristofferson del classico E’ nata una stella; la commedia Wagons-lits con omicidi con protagonisti Gene Wilder e Richard Pryor; il classico sullo scandalo Watergate Tutti gli uomini del presidente con Dustin Hoffman e Robert Redford, l’horror Il presagio primo capitolo della saga horror “The Omen”, la commedia per famiglie Che botte se incontri gli “Orsi”con protagonista Walter Matthau, primo capitolo di un fortunato franchise che ha generato due sequel, una serie tv e un remake; Cielo di piombo, ispettore Callaghan, terzo film della serie poliziesca “Dirty Harry” con Clint Eastwood; il documentario In Search of Noah’s Ark in cui si esplorava il presunto luogo di riposo finale dell’Arca di Noè, nono miglior incasso dell’anno al box-office americano e La battaglia di Midway, film di guerra dal cast stellare che includeva Charlton Heston, Henry Fonda, Robert Mitchum, Toshirō Mifune, James Coburn, il Pat Morita di Karate Kid, Erik Estrada del telefilm CHiPs e il Tom Selleck della serie tv Magnum P.I.