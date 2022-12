Film Marvel: un video mostra gli incassi di tutti i film del Marvel Cinematic Universe dal 2008 al 2022

L’Universo Cinematografico Marvel dei Marvel Studios quest’anno ha piazzato tre dei suoi film nella top 10 dei maggiori incassi mondiali, i film in questione sono Doctor Strange nel multiverso della follia che si piazza quarto, seguito da Black Panther: Wakanda Forever che occupa la sesta posizione mentre Thor: Love and Thunder è ottavo. Nessuno di loro ha superato quota un miliardo e nessuno ha raggiunto la vetta del box office come accaduto lo scorso anno con Spider-Man: No Way Home che ha sfiorato i due miliardi fermandosi a 1,906.

I Marvel Studios hanno pianificato un totale di sei “Fasi”, con le prime tre notecollettivamente come “The Infinity Saga” e le tre fasi successive come “The Multiverse Saga”. Il primo film UCM, Iron Man (2008), ha dato inizio alla Fase Uno, che è culminata nel film crossover del 2012 The Avengers. La fase due è iniziata con Iron Man 3 (2013) e si è conclusa con Ant-Man (2015). La fase tre è iniziata con Captain America: Civil War (2016) e si è conclusa con Spider-Man: Far From Home (2019). La Fase Quattro è iniziata con Black Widow (2021) e si è conclusa con Black Panther: Wakanda Forever (2022). Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) inizierà la Fase Cinque, che terminerà con Blade (2024), e la Fase Sei inizierà con Deadpool 3 (2024). La Fase Sei e “The Multiverse Saga” si concluderanno con Avengers: The Kang Dynasty (2025) e Avengers: Secret Wars (2026).

Su YouTube è stato pubblicato un’interessante video che mostra tutti i film dell’UCM più redditizi dei Marvel Studios dal 2008 al 2022. il video creato dal canale YouTube “Data Is Beautiful” ha creato un’accattivante grafica in movimento che anno per anno e incasso dopo incasso compone una classifica in divenire molto gradevole da seguire.