In concomitanza con la conclusione dell’anno, augurandovi di trascorrere un felice Capodanno, magari al cinema, abbiamo stilato una classifica elencando i 10 più alti incassi globali del 2022. Con Top Gun: Maverick che svetta tallonato da Avatar: La via dell’acqua che in appena due settimane dalla sua uscita nelle sale ha abbondantemente superato il miliardo d’incasso. Vi segnaliamo la presenza nella top 10 di quattro film basati su supereroi, tre di questi sono Marvel, e di un solo film d’animazione.

Vi lasciamo alla Top 10 ricordandovi che in coda al post trovate la versione ampliata della classifica che arriva fino alla 20esima posizione, in cui troviamo il sequel Animali fantastici – I segreti di Silente che manca la Top 10 per un soffio, il Black Adam con The Rock e l’acclamato horror Smile che chiude la classifica con un incasso di 216 milioni di dollari da un budget di 17 milioni.

Top 10 incassi worldwide 2022

1. TOP GUN: MAVERICK

Top Gun: Maverick è stato distribuito nelle sale da Paramount Pictures negli Stati Uniti il ​​27 maggio 2022. Ha vinto il miglior film dal National Board of Review ed è stato anche nominato uno dei dieci migliori film del 2022 dall’American Film Institute. Il film ha anche ricevuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui nomination per il Golden Globe Award per il miglior film drammatico e il Critics’ Choice Movie Award per il miglior film. Ha incassato 1,488 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film di maggior incasso del 2022, il secondo film uscito dalla pandemia di COVID-19 a incassare 1 miliardo di dollari e il film di maggior incasso della carriera di Tom Cruise.

2. AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

Avatar: La via dell’acqua è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​16 dicembre 2022. Il film ha incassato 1,100 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando la soglia del miliardo di dollari più velocemente del suo predecessore, il che lo rende il sesto film più veloce a superare la soglia del miliardo di dollari (14 giorni), mentre Avatar ha superato il miliardo di dollari in 19 giorni. È anche diventato il quarto film uscito all’indomani della pandemia di COVID-19 a superare il miliardo di dollari (dopo Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick e Jurassic World: Il dominio), e il secondo film di maggior incasso di 2022. Organizzazioni come il National Board of Review e l’American Film Institute hanno nominato Avatar: The Way of Water come uno dei primi dieci film del 2022. Il film ha ricevuto anche numerosi altri riconoscimenti, tra cui nomination per Miglior film drammatico e Miglior Regista ai Golden Globe Awards.

3, JURASSIC WORLD – IL DOMINIO

Jurassic World: Il dominio è stato distribuito negli Stati Uniti il ​​10 giugno 2022 dalla Universal Pictures. Come i suoi predecessori, il film è stato un successo finanziario, incassando 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e diventando il terzo film di maggior incasso del 2022, il terzo film uscito all’indomani della pandemia di COVID-19 a incassare 1 miliardo di dollari e il quarto film del franchise ha incassato 1 miliardo di dollari.

4. DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uscito negli Stati Uniti il ​​6 maggio, come parte della Fase Quattro dell’MCU. Il film ha incassato 955 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il quarto film di maggior incasso del 2022. Il suo weekend di apertura globale di $452,4 milioni è stata la nona più grande apertura di sempre e ha segnato il debutto di maggio più alto di tutti i tempi per IMAX (33 ​​milioni di dollari).

5. MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è uscito nelle sale negli Stati Uniti il ​​1° luglio da Universal Pictures. Il film è stato un successo al botteghino con un incasso di oltre 939 milioni di dollari in tutto il mondo che lo ha reso il quinto film con il maggior incasso del 2022 e il film d’animazione con il maggior incasso dell’anno.

6. BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Black Panther: Wakanda Forever è uscito negli Stati Uniti l’11 novembre 2022, come film finale della Fase Quattro dell’MCU. Il film ha ricevuto due nomination ai Golden Globes e sei nomination ai Critics’ Choice Awards, entrambi i premi presentano candidature di Angela Bassett come mmiglior attrice non protagonista. “Wakanda Forever” ha incassato oltre 806 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il sesto film di maggior incasso del 2022.

7. THE BATMAN

The Batman è stato distribuito nelle sale di tutto il mondo il 4 marzo. Il film è stato un successo commerciale e ha incassato oltre 770 milioni di dollari contro un budget stimato tra 185 e 200 milioni, registrandosi come settimo film con il maggior incasso del 2022 nonché il film con serial-killer con il maggior incasso di sempre. La performance IMAX del film ha contribuito ad aumentare i ricavi complessivi del primo trimestre (60 milioni di dollari) del 55% e il botteghino globale (173,2 milioni di dollari) del 57% rispetto allo stesso periodo del 2021.

8. THOR: LOVE AND THUNDER

Thor: Love and Thunder è uscito negli Stati Uniti l’8 luglio, come parte della Fase Quattro dell’MCU. Il budget di produzione del film di 250 milioni di dollari lo ha reso uno dei film più costosi mai realizzati. Love and Thunder ha incassato oltre 760 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così l’ottavo film con il maggior incasso del 2022. Nel suo fine settimana di apertura il film ha incassato 303,3 milioni di dollari a livello globale, con le sale IMAX che hanno contribuito con 23 milioni di dollari, registrando il terzo più grande debutto di luglio di tutti i tempi per il formato.

9. WATER GATE BRIDGE

The Battle at Lake Changjin II, noto anche come Water Gate Bridge, è un film di guerra cinese del 2022 e sequel di The Battle at Lake Changjin (2021). È stato diretto e prodotto da Chen Kaige, Tsui Hark e Dante Lam e ha come protagonisti Wu Jing, Jackson Yee e Duan Yihong. Il film commemora il 100° anniversario del Partito Comunista Cinese ed è basato sugli storici combattimenti al Funchilin Pass durante La battaglia del bacino di Chosin nella Guerra di Corea. Il film è uscito il 1° febbraio 2022 (capodanno cinese) e ha incassato 626 milioni di dollari in Cina, diventando così il nono film con il maggior incasso del 2022. Il film ha avuto un giorno di debutto da 641 milioni di yen (100,7 milioni di dollari), registrando il secondo più grande giorno di apertura del capodanno cinese di sempre, circa il 35% in meno rispetto al record stabilito da Detective Chinatown 3. Il film ha guadagnato un totale di 3 giorni di 241 milioni di dollari e un 5 giorni per un totale di 351 milioni di dollari, battendo il film originale sotto entrambi gli aspetti.

10. MOON MAN

Moon Man è una commedia di fantascienza cinese del 2022 scritta e diretta da Zhang Chiyu e interpretata da Shen Teng e Ma Li. Il film è un adattamento della serie webcomic “Moon You” dell’illustratore sudcoreano Cho Seok. Il film racconta la storia dell’ultimo essere umano nell’universo, quando un astronauta si ritrova bloccato sulla Luna dopo che un asteroide sembra aver spazzato via la vita sulla Terra. Il film ha incassato oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il decimo film con il maggior incasso del 2022.

Top 20 incassi worldwide 2022

1.Top Gun: Maverick – $1,488,732,821

2. Avatar: La via dell’acqua – $1,100,800,853

3. Jurassic World: Il dominio – $1,001,136,080

4. Doctor Strange nel Multiverso della follia – $955,775,804

5. Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo – $939,433,210

6. Black Panther: Wakanda Forever – $806,857,711

7. The Batman – $770,836,163

8. Thor: Love and Thunder – $760,928,081

9. Water Gate Bridge – $626,571,697

10. Moon Man – $460,237,662

11. Animali fantastici – I segreti di Silente – $405,161,334

12. Sonic – Il film 2 – $402,656,846

13. Uncharted – $401,748,820

14. Black Adam – $391,273,355

15. Elvis – $286,040,040

16. Troppo cattivi $250,162,278

17. Bullet Train – $239,268,602

18. Lightyear – $226,425,420

19. Too Cool to Kill – $217,254,604

20. Smile – $216,135,048

Fonte: Boxofficemojo