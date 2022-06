Minions 2: nuovo trailer italiano, poster e anticipazioni del prequel “Come Gru Diventa Cattivissimo”

Film Red, recensione: fantasy, famiglia e “Girl Power” in uno dei migliori lavori Pixar

Il 18 agosto 2022, dal franchise d’animazione più importante di tutti i tempi, arriva la storia delle origini di come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions, forgiato l’equipaggio più spregevole del cinema e affrontato la forza criminale più inarrestabile mai vista, tutto in Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Negli anni 70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (il candidato all’Oscar Steve Carell doppiato in italiano da Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto— un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere- uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni. Quando il famigerato super gruppo di cattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader- il leggendario lottatore Wild Knuckles (vincitore dell’Oscar Alan Arkin)- Gru, loro fan sfegatato, si reca ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 inizialmente non sono impressionati dall’aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia, facendoli infuriare ritrovandosi ad essere improvvisamente il mortale nemico dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions cercano di imparare l’arte del kung fu per aiutare Gru che finalmente scoprirà che anche i cattivi a volte hanno bisogno dell’aiuto degli amici.

Con le scene d’azione più spettacolari nella storia di Illumination, brulicante dell’umorismo sovversivo che contraddistingue il franchise, “Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo” dà il benvenuto ad un nuovo, entusiasmante cast stellare di voci originali che include i Malefici 6: Taraji P. Henson nei panni di Belle Bottom, una leader cool e sicura di sé, la cui cintura funziona anche da mazza letale; Jean-Claude Van Damme, il nichilista Jean Clawed, armato (letteralmente) di un gigantesco artiglio robotico; Lucy Lawless è Nunchuck, il cui tradizionale abito da suora nasconde i suoi micidiali nunchaku; Dolph Lundgren è Svengeance, il campione svedese di pattinaggio a rotelle, che dispensa calci ai suoi nemici con pattini chiodati; e Danny Trejo come Stronghold, le cui mani di ferro giganti sono una minaccia per gli altri ma anche un peso per lui. Il film ha come protagonista anche Russell Brand nei panni del giovane Dottor Nefario, un aspirante scienziato pazzo, Michelle Yeoh nei panni di Master Chow, un’agopunturista abile nel kung fu, e Julie Andrews, vincitrice dell’Oscar, che interpreta l’egocentrica ed esasperante mamma di Gru.

Minions 2 – trailer e video

Primo trailer ufficiale italiano pubblicato il 5 febbraio 2020

Secondo trailer ufficiale italiano pubblicato il 18 dicembre 2021

Terzo trailer ufficiale italiano pubblicato il 30 marzo 2022

Quarto trailer ufficiale italiano pubblicato il 6 giugno 2022

Curiosità

Con alla guida i creatori originali del franchise, “Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo” è prodotto da Chris Meledandri, visionario fondatore e CEO della Illumination, insieme ai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud.

Il film vede il ritorno alla regia di Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions), mentre Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (dai film Pets – Vita da animali) servono in veste di co-registi, e sarà caratterizzato ancora una volta dall’iconica voce di Pierre Coffin nei panni dei Minions, “Minions 2”.

“Minions 2” è scritto da Brian Lynch (Pets 2 – Vita da animali) e Matthew Fogel (The Lego Movie 2: Una nuova avventura) da personaggi creati da Cinco Paul (Pets – Vita da animali).

Il film stava per uscire nel decimo anniversario di Cattivissimo me (2010). Ma a causa del COVID-19, è stato poi posticipato al 2 luglio 2021 e successivamente a luglio del 2022.

La trilogia di Cattivissimo me presenta i principali antagonisti che sono maschi; Vector, El Macho e Balthazar Bratt. I film dei Minions presentano invece antagoniste principali donne; Scarlet Sterminator e Belle Bottom.

Il primo film della serie dopo Cattivissimo me (2010) a non avere alcun personaggio doppiato da John Cygan, dopo la sua morte avvenuta il 13 maggio 2017, poco più di un mese prima dell’uscita di Cattivissimo me 3.

Questo è il film d’animazione più lungo pubblicizzato nella storia del cinema, a causa di un intervallo di quasi 2 anni e mezzo tra il suo primo trailer e la sua uscita ufficiale.

Il sesto film con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren dopo I nuovi eroi (1992), Universal Soldier: Regeneration (2009), I mercenari 2 (2012), Universal Soldier – Il giorno del giudizio (2012) e Black Water (2018). “Minions 2” segna anche il primo ruolo di doppiaggio di Dolph Lundgren in un film d’animazione.

Secondo film d’animazione come doppiatrice di Taraji P. Henson dopo Ralph spacca Internet (2018).

Michelle Yeoh e Jean-Claude Van Damme in precedenza hanno doppiato Kung Fu Panda 2 (2011).

Quando Gru entra nella sala d’attesa, uno dei cattivi sta leggendo una copia della rivista Mad. La copertina ha l’immagine di un poster che si congratula con la vittoria presidenziale di Richard Nixon. Questo numero aveva due copertine anteriori: una davanti e una dietro. Quando veniva capovolta, la quarta di copertina mostrava la stessa scena, ma si congratulava con la campagna presidenziale di John F. Kennedy. Questo era il numero 60, uscito nel gennaio 1961. Nel momento in cui era in preparazione, le elezioni stavano per avere luogo, rendendo impossibile indovinare il vero vincitore. Ciò fa risalire questo film all’inizio del 1961. Nel tipico mash-up dell’universo Gru, il film presenta anche una pet rock (Pietre Domestiche), che non sono uscite fino alla metà del 1975. Gli occhi appiccicosi finti non sono mai stati una caratteristica delle pet rock, ma la gente li comprava dai negozi di artigianato e li attaccava alle pietre.

Quarto ruolo da doppiatore di un personaggio animato per Danny Trejo, dopo Il libro della vita (2014), Cicogne in missione (2016) e Dora e la città perduta (2019).

Quinto film di Illumination, dopo Cattivissimo me 2 (2013), Minions (2015), Cattivissimo me 3 (2017) e Pets 2 – Vita da animali (2019).

“Minions 2” è il primo film della serie “Cattivissimo me” in cinque anni.

Il terzo film di Illumination ad essere prodotto in formato 2.35:1, dopo Cattivissimo me 3 (2017) e Il Grinch (2018).

Nono film d’animazione della Universal Pictures ad essere prodotto in formato 2:35.1, dopo La avventure del topino Despereaux (2008), Cattivissimo me 3 (2017), Il Grinch (2018), Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019), Trolls World Tour 2 (2020), I Croods 2 – Una nuova era (2020), Baby Boss 2 (2021) e Spirit: Avventure in libertà (2021).

“Minions 2” è prodotto dal visionario fondatore e CEO della Illumination, Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Heitor Pereira , compositore e chitarrista brasiliano che ha musicato la trilogia di Cattivissimo Me, il primo film dei Minions, Playmobil The Movie, Smallfoot: Il mio amico delle nevi e i due film basati sul videogioco Angry Birds.

, compositore e chitarrista brasiliano che ha musicato la trilogia di Cattivissimo Me, il primo film dei Minions, Playmobil The Movie, Smallfoot: Il mio amico delle nevi e i due film basati sul videogioco Angry Birds. Il film fruirà anche di una pazzesca colonna sonora anni ’70 curata dal leggendario produttore musicale e vincitore dei Grammy Jack Antonoff.

La colonna sonora include i brani “Sabotage” dei Beastie Boys e “You Can’t Always Get What You Want” dei Rolling Stones.

