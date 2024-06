Inside Out 2: miglior debutto dell’anno al box office americano e la seconda migliore apertura di sempre per un film d’animazione

Inside Out 2 di Pixar ha debuttato nei cinema segnando una serie di record al box office americano. Il film vanta il più grande debutto dell’anno, con 155 milioni di dollari incassati a livello nazionale e 295 milioni di dollari a livello globale.

Con un budget di 200 milioni di dollari, “Inside Out 2” inizialmente aveva generato previsioni da 80-90 milioni di dollari nel fine settimana di apertura nazionale. Le proiezioni del settore sotto i 100 milioni di dollari sono state frutto di diversi fattori: in primis l’idea che il pubblico generale fosse riluttante a tornare nei cinema, a seguito delle uscite dirette in streaming su Disney+ dei film Pixar Soul (2020), Luca (2021) e Red (2022), a cui si sono aggiunti il deludente risultato del film Lightyear della Pixar al botteghino nel 2022 e una sequela di scarsi risultati al botteghino di diversi titoli di alto profilo usciti nel 2024.

Il film ha debuttato il primo giorno con di 63,6 milioni di dollari, inclusi circa 13 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì sera. A quel punto le proiezioni di “Inside Out 2” sono lievitate a 140-150 milioni di dollari per il fine settimana. Alla fine il film ha incassato 154,2 milioni di dollari a livello nazionale da 4.440 sale e circa 140 milioni di dollari da 38 mercati internazionali, per un debutto mondiale di 294 milioni di dollari, il più alto nella storia della Pixar.

Negli Stati Uniti e in Canada, il weekend di apertura da 154,2 milioni di dollari è stato il migliore del 2024, superando Dune: Parte Due (82,5 milioni di dollari) e Godzilla e Kong: Il nuovo impero (80 milioni di dollari), diventando il primo film dell’anno a debuttare sopra i 100 milioni di dollari, e il secondo miglior debutto di sempre per un film d’animazione dietro Gli Incredibili 2 della Pixar (182,7 milioni di dollari) e Il Re Leone della Disney (191,7 milioni di dollari).

Un recap dei risultati nazionali di Inside Out 2

La più grande apertura dell’anno, superando Dune: Parte Due (82,5 milioni di dollari) e Godzilla e Kong: Il nuovo impero (80 milioni di dollari)

Unica uscita del 2024, e la prima dopo Barbie dello scorso luglio (162 milioni di dollari), a superare i 100 milioni di dollari

Il secondo debutto animato più grande di tutti i tempi, dietro al sequel Pixar del 2018 Gli Incredibili 2 (182,7 milioni di dollari)

Il secondo più grande esordio nella storia della Pixar, davanti a Alla ricerca di Dory del 2016 (135 milioni di dollari) e Toy Story 4 del 2019 (120 milioni di dollari) e dietro solo a Gli Incredibili 2 del 2018.

Quarta miglior apertura per un film classificato “PG” dopo Il Re Leone del 2019 (191 milioni di dollari), Gli Incredibili 2 e La Bella e la Bestia del 2017 (174 milioni di dollari). – *PG: Alcuni argomenti potrebbero non essere adatti per i bambini. Diverse associazioni dei genitori hanno esortato a conferire a tali contenuti “parental guidance” come linea guida.”

La critica e il pubblico hanno promosso a pieni voti il sequel con Rotten Tomatoes che ha certificato “Fresh” il film con un 91% di critiche positive e un 96% di gradimento del pubblico.

