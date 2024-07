Inside Out 2 sorpassa Frozen 2 e diventa il film d’animazione con il più alto incasso di sempre

Inside Out 2 di Pixar chiude in bellezza la sua corsa nelle sale scalzando Frozen 2 nella classifica dei migliori incassi di sempre per un film d’animazione.

Inside Out 2 supera Frozen 2 e si piazza in vetta ai più alti incassi del box office mondiale. Con un incasso di 1 miliardo e 463 milioni di dollari il nuovo titolo Pixar diventa il titolo di film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, con Disney che detiene quattro dei primi cinque migliori film d’animazione con i maggiori incassi della storia.

Un risultato che ha permesso a “Inside Out 2” di infrangere nuovi record, vedi un debutto al 13° posto nella classifica degli incassi di sempre, nonché 9° film Disney dietro a numerosi film Marvel e della saga di Star Wars e naturalmente l’Avatar di Jmaes Cameron che occupa il 1° posto. Il film, uscito il 14 giugno, è uno dei cinque film Pixar (insieme a Alla ricerca di Dory, Toy Story 3, Toy Story 4 e Gli Incredibili 2) a guadagnare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale.

“Inside Out 2” aveva già scalzato Dune: Parte due dalla vetta dei maggiori incassi del 2024, classifica che include tra i film di punta ben tre franchise d’animazione, oltre al primo posto di “Inside Out 2” ci sono Cattivissimo Me 4 al terzo e Kung-Fu Panda 4 al quinto.

A livello nazionale “Inside Out 2” ha superato i 600 milioni di dollari al botteghino nazionale ed è rimasto tra i primi 3 titoli durante le sei settimane di programmazione. Da segnalare che al conteggio finale manca l’imminente uscita in Giappone la prossima settimana prima di approdare in ultima battuta, come da programma su Disney+.

Un debutto nazionale sottostimato…

Con un budget di 200 milioni di dollari, “Inside Out 2” inizialmente prevedeva un incasso sottostimato nel fine settimana di apertura nazionale sotto i 100 milioni di dollari. Le proiezioni del settore erano in parte dovute ad dovute ad una serie di risultati in negativo registrati sia durante l’anno che rispetto al genere d’animazione. In primis si è registrata una diminuzione degli spettatori nelle sale con conseguenti scarsi risultati al botteghino di diversi film del 2024. Inoltre gli esperti hanno incluso nella proiezione il deludente incasso dello spin-off Lightyear – La vera storia di Buzz e le precedenti uscite, tutte direttamente in streaming su Disney+, dei film Pixar Soul (2020), Luca (2021) e Red (2022).

Dopo un incasso di 63,6 milioni di dollari solo il primo giorno, le proiezioni di “Inside Out 2” sono state ritoccate in positivo a 140-150 milioni di dollari per il fine settimana, in linea con i 154,2 milioni di dollari incassati a livello nazionale da 4.440 sale a cui si sono aggiunti 140 milioni di dollari da 38 mercati internazionali, per un debutto mondiale di 294,2 milioni di dollari, il più alto nella storia della Pixar.

Fonte: Variety