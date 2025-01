Oscar 2025, nomination: guida “Emilia Perez” di Audiard con 13 candidature tra cui miglior film e regista

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences annuncia le nomination agli Oscar 2025: guida “Emila Perez” con 13 candidature, seguono “Wicked” e “The Brutalist” con 10 e “Conclave” e “A Complete Unknown” con 8 a testa.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato le nomination agli Oscar 2025. I candidati per la 97a edizione degli Academy Awards sono stati annunciati al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, dall’attore, sceneggiatore e comico australiano Bowen Yang e dall’attrice statunitense Rachel Sennott (Bodies Bodies Bodies, Finalmente l’alba, Saturday Night).

Le votazioni per i quasi 10.000 membri dell’Academy si sono aperte l’8 gennaio 2025 e originariamente dovevano chiudersi il 12 gennaio, ma a causa degli incendi che hanno flagellato la California meridionale, la scadenza per le votazioni per le nomination agli Oscar è stata prorogata al 17 gennaio. L’annuncio delle nomination, originariamente programmato per il 17 gennaio, è stato posticipato al 23 gennaio.

Emilia Perez, il musical in lingua francese di Jaques Audiard, guida la classifica con 13 nomination, tra cui Miglior film e regista, in lizza nella categoria “Miglior film” con: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune – Parte due, Io sono ancora qui (I’m Still Here), Nickel Boys, The Substance e Wicked.

A seguire con 10 candidature a testa troviamo The Brutalist di Brady Corbet (miglior regista) con protagonista Adrien Brody (miglior attore) e “Wicked“, l’adattamento cinematografico dell’acclamato musical di Broadway ha visto le sue due protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande entrambe in lizza nelle categorie per la migliore attrice protagonista e non protagonista. Seguono con 8 nomination a testa Conclave il thriller politico di Edward Berger e il biografico A Complete Unknown con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan. Con 6 candidature occupa il quinto posto Anora, la pellicola vincitrice della Palma d’oro al Festival di Cannes. In lizza per 5 statuette c’è anche l’acclamato horror The Substance, inclusa nomination per la recitazione per Demi Moore miglior attrice protagonista alla sua prima candidatura all’Oscar.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2025, presentata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), si terrà il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles. A presentare la cerimonia per la prima volta il comico, podcaster ed ex conduttore di talk show Conan O’Brien affiancato dietro le quinte da Raj Kapoor e Katy Mullan che tornano per il secondo anno come produttori esecutivi dello show che sarà diretto dal veterano Hamish Hamilton, anche per lui il secondo anno consecutivo e la sua quinta volta in assoluto al timone dell’evento.

Il CEO di AMPAS Bill Kramer e il presidente di AMPAS Janet Yang hanno spiegato il motivo per cui hanno reclutato O’Brien come presentatore:

Siamo entusiasti e onorati di avere l’incomparabile Conan O’Brien come presentatore degli Oscar quest’anno. È la persona perfetta per aiutarci a guidare la nostra celebrazione globale del cinema con il suo brillante umorismo, il suo amore per i film e la sua competenza nella TV in diretta. La sua straordinaria capacità di entrare in contatto con il pubblico unirà gli spettatori per fare ciò che gli Oscar sanno fare meglio: onorare i film e i registi spettacolari di quest’anno.

O’Brien appreso del suo ruolo di conduttore degli Oscar 20250 ha risposto alla notizia in un comunicato stampa:

L’America lo ha richiesto e ora sta succedendo: il nuovo Cheesy Chalupa Supreme di Taco Bell. In altre notizie, sto presentando gli Oscar.

Prima di scegliere Conan O’Brien e dopo il duplice rifiuto di Jimmy Kimmel, che ha presentato lo show quattro volte (nel 2017, 2018, 2023 e 2024) e John Mulaney, che aveva presentato con successo i 14th Governors Awards, l’Academy stava orientandosi verso un formato con più presentatori che si sarebbero divisi i compiti durante lo show. In questo mix di co-conduttori era stata presa in considerazione anche la coppia di star del campione d’incassi Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman. A tal proposito Reynolds aveva dichiarato al sito Deadline Hollywood che questa eventualità era altamente improbabile, anche se ha aggiunto che gli sarebbe piaciuto presentarlo con Jackman “un giorno”.

Oscar 2025 – Tutte le nomination

MIGLIOR FILM

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Io sono ancora qui (I’m Still Here)

Nickel Boys

The Substance

Wicked

MIGLIOR REGIA

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Perez

Coralie Fargeat, The Substance

MIGLIOR ATTRICE

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, Io sono ancora qui (I’m Still Here)

MIGLIOR ATTORE

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice – Alle origini di Trump

MIGLIOR FILM STRANIERO

Io sono ancora qui (I’m still here)

The girl with the needle

Emilia Perez

The seed of the sacred fig

Flow – Un mondo da salvare

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Gui Pierce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice – Alle origini di Trump

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

MIGLIOR FOTOGRAFIA

The Brutalist

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

MIGLIOR MONTAGGIO

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

MIGLIOR SONORO

A Complete Unknown

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Wicked

Il robot selvaggio

MIGLIOR SCENOGRAFIA

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte 2

Nosferatu

Wicked

MIGLIORI COSTUMI

A Complete Unknown

Conclave

Il Gladiatore 2

Nosferatu

Wicked

MIGLIOR TRUCCO

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

like a bird Sing Sing

Mi camino, Emilia perez

MIGLIOR COLONNA SONORA

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Il robot selvaggio

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte 2

Il regno del pianeta delle scimmie

Wicked

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Flow – Un mondo da salvare

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace e Gromit – Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Beautiful men

In the shadows of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO LIVE-ACTION

A lien

Anuja

I’m not a robot

The last ranger

The man who could not remain silent

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

Dead by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

