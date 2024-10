Cineblog vi consiglia 10 film horror al cinema e in streaming da guardare per Halloween 2024, e al contempo rispolveriamo una serie di cult assolutamente da ripescare.

Halloween 2024: la guida di Cineblog ai film horror da guardare al cinema e in streaming

Il 31 ottobre è quasi giunto e come ogni anno ci avviamo verso un nostalgico viale dei ricordi tra zucche intagliate, maratone di film horror e dolcetti di Halloween rigorosamente a tema.

La notte delle streghe di carpenteriana memoria è ormai alle porte, i pargoli sfidano la paura travestiti da mostri e deformi folletti, le abitazioni si popolano di scheletriche apparizioni e anche da noi una delle tradizioni americane più suggestive si fa largo tra feste a tema, travestimenti e cult horror da guardare fino a tarda notte.

Per chi come il sottoscritto ha vissuto Halloween sin da ragazzino attraverso gli episodi speciali dei serial tv americani, le incursioni notturne in compagnia dello Zio Tibia, gli horror anni ’80 e le suggestioni fiabesche di Ichabod Crane e il cavaliere senza testa, è consapevole di quanto questa ricorrenza possa risultare fascinosa e capace di creare un immaginario trasversale che trascende tempi e mode.

Infatti eccoci qui anche quest’anno a reiterare l’usanza del peregrinare di porta a porta in cerca di dolciumi, chiedendo ad ogni uscio che si apre: “dolcetto o filmetto?”

Halloween al cinema e in streaming (le novità)

Smile 2 (Al cinema)

The Substance (Al cinema)

Longlegs (Al cinema)

Terrifier 3 (Al cinema)

Late Night With The Devil – In onda con il diavolo (In streaming su Apple TV+ e Prime video)

When Evil Lurks (In streaming su Apple TV+)

Vermin (In streaming su Apple TV+ e Prime video)

Don’t Move (In streaming su Netflix)

Omen – L’origine del presagio (In streaming su Apple TV+ e Prime video)

Alien: Romulus (In streaming su Apple TV+ e Prime video)

Horror dello scorso anno assolutamente da ripescare

Film horror d’annata per tutti gusti

10 film horror usciti dopo il “2000” da guardare ad Halloween

10 film horror anni novanta da guardare ad Halloween

10 film horror anni ottanta da guardare ad Halloween

10 film horror per ragazzi da guardare per Halloween

Hell Fest: 10 film horror ambientati ad Halloween

I nostri cult horror preferiti da guardare e riguardare ad Halloween

Scuola di mostri: recensione, curiosità e colonna sonora della commedia horror “The Monster Squad”

Shaun of the Dead: recensione, curiosità e colonna sonora de “L’alba dei morti dementi”

Chi è sepolto in quella casa?: storia e curiosità del film horror con William Katt

Dimensione Terrore: storia e curiosità su Night of the Creeps

Critters – Gli extraroditori: storia e curiosità sul film con i cugini spaziali dei Gremlins

Space Vampires: recensione e curiosità sul fanta-horror di Tobe Hooper

Sbirri oltre la vita: recensione della commedia d’azione horror “Dead Heat” con Treat Williams e Vincent Price

Demoni 2: storia e curiosità del film horror di Lamberto Bava

From Beyond – Terrore dall’ignoto: storia e curiosità del film horror di Stuart Gordon

Dovevi essere morta: storia e tante curiosità sul film di Wes Craven

Il seme della follia: recensione e curiosità del film horror lovecraftiano di John Carpenter

Non aprite quella porta 2: storia e curiosità del sottovalutato sequel horror di Tobe Hooper

Ragazzi perduti: recensione e curiosità del vampire-movie di culto The Lost Boys

