Doctor Strange nel Multiverso della Follia: curiosità e tutte le anticipazioni su Doctor Strange 2

Dopo aver affiancato lo Spider-Man di Tom Holland in Spider-Man: No Way Home (al cinema da 15 dicembre 2021), Benedict Cumberbatch il 4 maggio 2022 tornerà nei panni di Doctor Strange nel sequel Doctor Strange nel Multiverso della Follia aka Doctor Strange 2 diretto dal Sam Raimi della trilogia di Spider-Man e scritto dall’esordiente Jade Halley Bartlett con Michael Waldron (Loki).

Trama e cast

Lo Stregone Supremo Doctor Strange (Benedict Vumberbatch) tornerà in una nuova avventura ambientata dopo gli eventi della Infinity Saga. I dettagli della trama di “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” sono ancora scarsi, ma tra ciò che sta accadendo nel franchise e il titolo stesso, è chiaro che il film approfondirà il concetto di Multiverso ampliandone la dimensione oscura. Il blockbuster vedrà anche Doctor Strange collaborare con Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) reduce dagli eventi della serie tv Wandavision.

Il cast di “Doctor Strange 2” include anche Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Xochitl Gomez (America Chavez), Soo Cole e Tony McCarthy.

Curiosità

“Doctor Strange nel Multiverso della Follia” è il ventottesimo film dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM), originariamente destinato a essere il ventisettesimo della serie.

“Doctor Strange 2” è diretto da Sam Raimi noto al grande pubblico per l’originale trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, ma i fan del genere horror lo conoscono per la trilogia di culto La Casa aka Evil Dead e per aver lanciato l’icona horror anni ottanta Ash Williams di Bruce Campbell. Raimi ha commentato il suo coinvolgimento ne sequel Marvel: “Ho amato Doctor Strange da bambino, ma lui era sempre dopo Spider-Man e Batman per me, probabilmente per me era al numero cinque dei grandi personaggi dei fumetti. Era così originale, ma quando abbiamo avuto quel momento in Spider-Man 2 non avevo idea che avremmo mai fatto un film su Doctor Strange, quindi è stato davvero divertente per me che per coincidenza quella battuta fosse nel film. Devo dire che vorrei avere la lungimiranza di sapere che sarei stato coinvolto nel progetto.”

Quando Scott Derrickson (l’originale Doctor Strange, Sinister, Liberaci dal male) era designato alla regia di Doctor Strange 2, aveva in programma di far debuttare nell’UCM Namor IL Sub-Mariner. Namor e Doctor Strange erano alleati e membri della squadra di supereroi dei Defenders. Derrickson ha lasciato la regia a causa di divergenze creative con la Marvel, ma è rimasto a bordo come produttore esecutivo del film.

Il film sarà legato e si svolgerà dopo le serie tv WandaVision (2021) e Loki (2021). Kevin Feige in un’intervista (via CinemaBlend) ha chiarito che anche chi non avrà visto “WandaVision” potrà comunque godersi senza problemi di sorta “Captain Marvel 2” e “Doctor Strange 2”: “Ci sono state molte conversazioni con [il regista] Sam Raimi e [lo scrittore] Michael Waldron, e l’intero team di Doctor Strange, sul fatto che questo film deve funzionare per le persone che hanno guardato WandaVision, ma soprattutto, deve funzionare per le persone che non lo hanno fatto, per quelli che l’ultima volta che hanno visto Wanda è stato in Endgame o in uno dei film precedenti. O anche per coloro per cui potrebbe essere personaggio che stanno incontrando per la prima volta.”

Il regista Sam Raimi aveva precedentemente aggiunto due riferimenti al personaggio Doctor Strange in Spider-Man 2 (2004). In quel film, Joe’s Pizza (dove Peter Parker sta lavorando all’inizio) e il cartellone che mostra Mary Jane si trovano in Bleecker Street, un riferimento alla strada in cui si trova il Sanctum Santorum di Doctor Strange. Inoltre, il nome Doctor Strange è stato suggerito da Hoffman (Ted Raimi) a J. Jonah Jameson come possibile nome per il dottor Octavius, al quale Jameson risponde “È abbastanza buono, ma è già preso”.

Primo film diretto da Sam Raimi in 9 anni, da Il grande e potente Oz (2013).

Sebbene la maggior parte dei film dell’UCM siano rilasciati nei generi “Azione”, “Commedia”, “Dramma”, “Fantascienza” e “Fantasy”, questo sarà il primo film dell’UCM a essere distribuito con il genere “Horror”.

La scelta di Sam Raimi sembra perfetta poiché “Doctor Strange 2” è stato più volte descritto contenente una corposa digressione horror sia da Derrickson che dal produttore Kevin Feige che però a questo proposito ha voluto fare una precisazione: “Non direi necessariamente che si tratta di un film horror, ma sarà un grande film dell’UCM con sequenze spaventose. A questo proposito, quando ero un bambino negli anni ’80, Spielberg ha fatto un ottimo lavoro. Voglio dire, ci sono sequenze orribili ne “I predatori dell’arca perduta” che io da bambino [si copre gli occhi] quando i loro volti si scioglievano. O “Il tempio maledetto”, ovviamente, o “Gremlins”, o “Poltergeist”. Questi sono i film che hanno inventato la classificazione PG-13, comunque. È divertente avere paura in quel modo, e non in un modo orribile e tortuoso, ma un modo che è legittimamente spaventoso…”.

I realizzatori citano i film di Steven Spielberg come influenza sulle scene d’azione e horror, in particolare I predatori dell’arca perduta (1981), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Poltergeist – Demoniache presenze (1982) e Gremlins (1984).

“Doctor Strange 2”, Spider-Man: No Way Home (2021) e Thor: Love and Thunder (2022), sono stati tutti girati contemporaneamente. “Spider-Man: No Way Home” sia a New York che ad Atlanta, in Georgia, “Thor: Love and Thunder” a Sydney in Australia e “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” in Inghilterra.

Elizabeth Olsen è volata a Londra per lavorare a questo film appena due giorni dopo aver terminato le riprese della serie tv “WandaVision”.

Il titolo del film è un cenno al titolo del film di John Carpenter In the Mouth of Madness / Il seme della follia del 1994, che a sua volta è un cenno al racconto Alle montagne della follia (1936) di H.P. Lovecraft.

Lo studio era inizialmente interessato a Lily Resto o Isabela Merced per interpretare America Chavez, ma alla fine è stata scelta Xochitl Gomez.

A Bruce Campbell, collaboratore di lunga data del regista Sam Raimi, è stato chiesto a una convention se fosse nel cast di questo film. Campbell ha dato una risposta criptica: “Linoleum”. Tra i cameo interpretati da Bruce Campbell ricordiamo l’uomo tra la folla nel finale di Darkman, nella trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire (annunciatore sul ring, maschera altezzosa a teatro e maitre), chirurgo di Beverly Hills in Fuga da Los Angeles di John Carpenter, Guardia della Città di Smeraldo nel prequel Il grande e potente Oz e Ash Williams in una scena dopo i titoli di coda del remake di Evil Dead – La Casa.

A Lady Gaga è stato offerto il ruolo di “Clea”, ma ha rifiutato a causa di conflitti di programmazione con il film House of Gucci di Ridley Scott.

Merchandise con SPOILER

Un paio di pezzi di merchandise di “Doctor Strange 2”, un puzzle per adulti e nuovo set LEGO mostrano i personaggi principali che combattono contro quello che potrebbe essere il potenziale antagonista del film, Shuma-Gorath. Le modifiche apportate a “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” dopo il cambio alla regia, fuori Scott Derrickson e dentro Sam Raimi, hanno anche cambiato l’antagonista principale del film. Il piano originale di Derrickson per il sequel avrebbe visto “Nightmare” come cattivo principale; nei fumetti “Incubo” è il Signore della dimensione dei sogni, un demone che può invadere la mente delle persone durante il sonno in stile Freddy Krueger. Con l’arrivo di Raimi il barone Mordo (Chiwetel Ejiofor) del film originale è rimasto parte della storia, ma con “incubo” fuori dai giochi, per il cattivo del film si sono fatte ipotesi come una versione malvagi di Scarlet Witch e il suo Darkhold, Mephisto, Chthon e Shuma-Gorath. Una recente immagine di un set LEGO mostra Doctor Strange, Wong e America Chavez che combattono contro una creatura gigante, con un occhio solo e tentacoli, con la scatola che si riferisce al mostro semplicemente come Gargantos. Nonostante la somiglianza con il magico cattivo della Marvel Shuma-Gorath di cui si vociferava da tempo, Gargantos è invece il nome di un mostro marino che ha connessioni con Namor.

In realtà nei fumetti Gargantos non è una minaccia di tipo magico, quindi l’UCM potrebbe dare questo nome a Shuma-Gorath, personaggio basato su un fumetto di Conan il Barbaro(“La Maledizione Del Teschio D’oro) di Robert E. Howard e su l’alieno Starro della DC Comics che abbiamo visto recentemente in The Suicide Squad di James Gunn. Ideato in origine da Gardner F. Fox e Irv Wesley, Shuma-Gorath debutta nell’albo Marvel Premiere n. 10 (settembre 1973), scritto da Steve Englehart e disegnato da Frank Brunner. Viene descritto come uno dei più pericolosi nemici del Doctor Strange. Durante la preistoria della Terra Shuma-Gorath governa il mondo e viene adorato con sacrifici umani per poi essere bandito dallo stregone viaggiatore nel tempo Sise-Neg. L’entità alla fine ritorna durante l’era hyboriana, ma viene imprigionata all’interno di una montagna dal potere del dio Crom. Shuma-Gorath continua a esercitare un’influenza sulla Terra finché Crom non viene restituito alla sua dimensione originaria. Durante la trama di “Infinity” del 2013, la serva di Thanos, Fauce d’Ebano, manipola il Doctor Strange per evocare Shuma-Gorath per le strade di New York. Più tardi durante una battaglia Dormammu rivelerà al Doctor Strange di aver aiutato l’Empirikul a trovare Shuma-Gorath, che è stato sconfitto dall’Imperator. Il Doctor Strange in seguito bandisce Dormammu e un Shuma-Gorath visibilmente ferito e in cerca di vendetta.

Immagini e video dai social media

