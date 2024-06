Inside Out 2 sbanca in tutto il mondo e si appresta a vincere la seconda settimana al box office USA e italia, diventando il maggior incasso al box office 2024.

Inside Out 2 si piazza in vetta ai maggiori incassi del box office 2024

Dopo un debutto nazionale che ha registrato diversi record dando un po’ di fiato all’estivo box office stagnante, anche questo secondo fine settimana di Inside Out 2 che volge al termine sembra altrettanto promettente. Il sequel della Pixar punta a un bis storico al botteghino con 98 milioni di dollari secondo le stime attuali. Un numero che vedrebbe Inside Out 2 soppiantare il precedente detentore del record del 2023 stabilito da Super Mario Bros. – Il film (92 milioni di dollari).

Il botteghino estivo statunitense è stato alquanto altalenante, ma l’uscita di The Fall Guy che ha ottenuto un discreto successo ma non ha soddisfatto le previsioni elevate, ha comunque smosso le acque incassando 171 milioni di dollari nel mondo. Variety però ha stimato che il film avrebbe dovuto incassare tra i 275 e i 300 milioni di dollari per raggiungere il pareggio, con lo studio che secondo il sito andrà così a perdere tra i 50-60 milioni di dollari.

Dopo la spassosa e adrenalinica commedia d’azione con Ryan Gosling e Emily Blunt, ispirata alla serie tv Professione pericolo con Lee Majors, è arrivato l’altrettanto adrenalico e spassoso action Bad Boys: Ride or Die che al momento, con un budget di 100 milioni, viaggia nel mondo sui 236 milioni. Ora, con Inside Out 2 che ha superato ampiamente le previsioni, Hollywood spera che lo slancio positivo prosegua con Deadpool & Wolverine in uscita a luglio.

Venerdì Inside Out 2 ha incassato la cifra esorbitante di 30 milioni di dollari, con le proiezioni che continuano ad aumentare per l’amato sequel Pixar. Il film d’animazione continua a seguire le orme dell’enorme successo di Barbie dello scorso anno (Anche la spettacolare commedia di Greta Gerwig ha incassato più di 90 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana).

Inside Out 2 al Box Office italiano

Grazie all’exploit globale di Inside Out 2, anche il box office italiano ha registrato la più grande giornata di apertura di tutti i tempi per un titolo d’animazione, la settima migliore di sempre per qualsiasi film (non locale) e la più grande giornata di apertura complessiva post-Covid. Questo è anche il quarto giorno di apertura Disney più grande di tutti i tempi dopo Avengers: Endgame, Il Re Leone e Avengers: Infinity War (anteprime escluse). Il debutto è stato del 397% superiore all’originale Inside Out, del 136% superiore a Super Mario Bros. – Il film e del 91% superiore a Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Con 12.014.770€ e 1.591.349 presenze, è il maggior incasso del 2024 ed il quinto stagionale.

1. INSIDE OUT 2….Incasso Parziale € 3.341.102 / Incasso totale € 12.014.791

2. BAD BOYS – RIDE OR DIE….€ 132.052 / € 1.371.404

3. THE BIKERIDERS….€ 64.736 / € 200.382

4. GHOST: RITE HERE RITE NOW….€ 35.946 / € 66.889

5. FUGA IN NORMANDIA (THE GREAT ESCAPER)….€ 24.181 / € 43.910

6. ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE….€ 23.919 / € 2.401.979

7. KINDS OF KINDNESS….€ 23.137 / € 1.030.430

8. THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO….€ 18.524 / € 610.634

9. L’ARTE DELLA GIOIA – PARTE 2….€ 11.223 / € 172.483

10. THE ANIMAL KINGDOM….€ 7.186 1.141 / € 156.058

