Deadpool & Wolverine: due spot tv, nuovo poster ufficiale e video promo del “Popcorn Bucket” di Logan

In attesa di goderci il film in sala, un bel carico di aggiornamenti con due nuovi spot tv ufficiali, un romantico poster “danzante” e un video che mostra un gadget strepitoso creato per Wolverine dal Deadpool di Ryan Reynolds.

Dal 24 luglio nei cinema italiani con Marvel Studios l’atteso crossover Deadpool & Wolverine che ci regalerà parecchie sorprese e una tonnellata di cameo ed ester-egg grazie al coinvolgimento dell’agenzia TVA della serie tv “Loki” e del Multiverso.

In attesa di goderci il film in sala, arriva un bel carico di aggiornamenti con due nuovi spot tv ufficiali, un romantico poster “danzante” e un video che mostra un gadget strepitoso creato dal Deadpool di Ryan Reynolds.

I cameo del film…Taylor Swift non ci sarà

Prima di lasciarvi ai nuovi contenuti parliamo del cameo confermato di Rob McElhenney, attore noto per il ruolo di Mac nella serie tv C’è sempre il sole a Philadelphia e conproprietario con Ryan Reynolds dal 2021 del Wrexham AFC, squadra di calcio gallese, Nel video a seguire il duo da la notizia senza rivelare molto sul ruo di McElhenney, ma nel video c’è una ripresa in cui il pubblico vede il logo della Time Variance Authority (TVA) sulla parte superiore del suo petto e anche Reynolds lascia intendere che l’amico, partner d’affari e collega interpreterà uno degli agenti temporali dell’organizzazione che nella serie tv”Loki” abbiamo visto occuparsi di monitorare le varie linee temporali del Multiverso.

Il creatore di Deadpool Rob Liefeld in precedenza aveva commentato tutti i potenziali cameo: “Sono stato molto fortunato che le persone mi abbiano messo delle cose davanti. E credimi, tutto quello che sto dicendo è che ho visto la lista del cast. Penso che le persone rimarranno dannatamente sbalordite, e non dirò un cazzo più di quello che ho appena detto.”

Alcuni dei personaggi che si vociofera appariranno nel film includono Halle Berry (Tempesta), Famke Jensen (Jean Grey), Ben Affleck (Daredevil), Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Pedro Pascal nei panni di Mr. Fantastic e Julian McMahon come Doctor Doom del nuovo reboot I Fantastici 4, James Marsden (Ciclope), Henry Cavill, Taron Edgerton e Daniel Radcliffe nei panni di Wolverine alternativi, Brian Cox (William Striker), Owen Wilson (Mobius), Lewis Tan (Shatterstar), Channing Tatum (Gambit), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Tara Strong (Miss Minutes), Tom Hiddleston (Loki), Dafne Keen (X-23 dal film “Logan”), Rebecca Romijn (Raven) e Liev Schreiber (Sabertooth).

In ultimo citiamo il rumor su una potenziale apparizione nel film della cantante Taylor Swift, ma questa ultima voce è stata recentemente smentita da Entertainment Weekly: “Taylor Swift non abbaglierà lo schermo in Deadpool e Wolverine”.

Anche se le voci sulla potenziale comparsa di Swift nel film si sono moltiplicate a tempo di record, il regista Shawn Levy e Ryan Reynolds non hanno mai confermato o smentito tali voci.

Levy in precedenza aveva affrontato le voci dichiarando: “Mi rammarico di non essere stato più veloce a smentire la prima volta, quindi tornerò alla mia situazione reale, che riguarda tanto quanto ci vogliamo bene, la paura della morte e Ryan e al modo in cui lui voglia disperatamente evitare di parlare di tutte queste voci proliferanti.”

Reynolds ha detto delle voci su Swift: “La vera e propria disonestà non è nelle carte. In film come questo, ci sono così tante speculazioni su così tante persone che potrebbero finire nel film. Ne ho visto uno convinto che Elvis fosse nel film. Tutto può succedere ed è questo che amo di questo universo. Le sorprese sono l’essenza di Deadpool.”

Deadpool & Wolverine – I nuovi spot tv ufficiali

Video promo del “Popcorn Bucket” di Logan

Ryan Reynolds ha rivelato i popcorn ufficiali per Deadpool & Wolverine, creati da Deadpool. Al CinemaCon è stato rivelato che Deadpool avrebbe creato un secchio di popcorn “intenzionalmente rozzo” per il film, ed è all’altezza delle sue aspettative. Il secchio vedrà i fan che infilano le mani nella bocca del Wolverine di Hugh Jackman con un effetto bizzarro che potete vedere nel video.

Kevin Feige all’epoca disse: “Abbiamo chiesto a Deadpool di progettare un secchio per popcorn per Deadpool e Wolverine. Ci sono alcuni film che inavvertitamente producono secchi per popcorn rozzi e maleducati, e poi ci sono secchi per popcorn disegnati da Deadpool.” L’altro secchio per popcorn a cui Feige si riferisce è quello creato per Dune: Parte Due.

Il nuovo poster ufficiale