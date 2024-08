Deadpool, Star Wars, Labyrinth, Batman, Tom Hardy: annunciati nuovi fumetti in arrivo

Con Deadpool & Wolverine che sta sbancando nel mondo con incassi oltre il miliardo di dollari, abbiamo organizzato un “recap” delle ultime novità sul mondo dei fumetti, naturalmente tutte in qualche modo virate sul versante cinematografico che includono la morte di Deadpool nei fumetti, il classico anni 80 Labyrinth che torna in un romanzo grafico e l’attore Tom Hardy che seguendo l’esempio del collega Keanu Reeves e si cimenta con il suo primo progetto legato al mondo dei fumetti.

Marvel annuncia un sostituto per il defunto Deadpool

Marvel Comics al recente panel tenutosi al Comic-Con di San Diego ha annunciato chi sostituirà il defunto Deadpool, morto nell’albo “Deadpool n.6”, l’ultimo numero del primo arco narrativo della serie “Deadpool” di Cody Ziglar e Rogê Antônio, con copertina di Taurin Clarke.

In un comunicato stampa dedicata al numero 6, la Marvel ha dichiarato:

La serie DEADPOOL di Cody Ziglar e Rogê Antônio raggiunge un sorprendente punto di svolta questo settembre con la morte di Wade Wilson! Restate sintonizzati nelle prossime settimane per un annuncio su una nuovissima era della serie che inizierà in DEADPOOL N.6.

“Deadpool” è morto per mano di un nuovo supercattivo chiamato Death Grip. lo scrittore Cody Ziglar ha parlato con ComicBook del nuovo cattivo, Death Grip, che ha fatto il suo debutto in Deadpool #1:

Per me non c’è niente di più divertente che vedere una voce di Wikipedia per un nuovo personaggio o cattivo. Senza rovinare nulla, Wade è inarrestabile, ha un atteggiamento piuttosto laissez-faire verso qualsiasi cosa, e Death Grip è un personaggio che ha un approccio unico a quelle cose. È un tipo che, ne parleremo più avanti in questa serie, ma ha studiato le Arti Mistiche in un’accademia tipo Doctor Strange. Solo che ha fallito. È un mix di mistico con qualcuno come Shang-Chi o alcune delle abilità di Iron Fist. Qualcuno che ha un tocco di abilità mistiche, ma anche abilità nelle arti marziali che ha costruito una religione simile ad una setta attorno al concetto di inseguire la morte e trovare un avatar per la morte e cosa c’è di più allettante per lui di qualcuno di “inarrestabile”. Gran parte del conflitto si basa sul tentativo di Death Grip di trovare questa persona che non può essere uccisa e vedere cosa può imparare da qualcuno che è inarrestabile. Se il tuo obiettivo nella vita è imparare arti marziali letali, cosa c’è di meglio che esercitarsi su qualcuno che apparentemente non può essere ucciso?

Wade Wilson verrà sostituito da sua figlia Ellie, con lei che continuerà il suo addestramento con Taskmaster per acquisire l’abilità di cui ha bisogno per vendicare suo padre. Questa trama continuerà in “Deadpool n.7” con la seguente sinossi:

Deadpool è morto, lunga vita a Deadpool! Wade è caduto e sua figlia Ellie ha preso il mantello. Taskmaster continua il suo addestramento da mercenaria, ma ciò che vuole davvero è la vendetta. E per ottenerla, avrà bisogno dell’aiuto della Principessa. Deadpool #7 uscirà il 7 ottobre.

Fonte: CBR / Marvel

Marvel annuncia nuova serie a fumetti sugli Ewok

Marvel ha annunciato una nuova serie a fumetti di Star Wars intitolata Star Wars: Ewoks. La trama racconterà la storia di ciò che è accaduto su Endor dopo l’epica battaglia vista in “Il ritorno dello Jedi” e devono ancora una volta affrontare una minaccia per salvare la loro casa. I fan possono aspettarsi nuove curiosità sulla cultura Ewok, il ritorno di volti amichevoli come Wicket e l’introduzione di nuovi eroi Ewok!

Dal comunicato stampa ufficiale: Quest’anno segna il 40° anniversario delle avventure degli Ewok che continua oltre i film di Star Wars. “L’avventura degli Ewoks”, noto anche come “Caravan of Courage”, ha seguito la popolarità delle adorabili, ma formidabili, creature che hanno assicurato la vittoria della Ribellione durante la Battaglia di Endor in Il ritorno dello Jedi. Per celebrare l’anniversario e la potente eredità degli Ewok, saranno i protagonisti di una nuova serie a fumetti limitata di 4 numeri questo ottobre: ​​Star Wars: Ewoks!” Nel fumetto: “Una squadra di cacciatori di taglie e predatori guidati dall’Impero arriva sulla Luna Boscosa di Endor alla ricerca di un nascondiglio segreto di armi imperiali! Saranno pronti ad affrontare gli Ewok che sono pronti a dar battaglia e che hanno annientato così tanti dei loro ranghi? Chi è il misterioso nuovo guerriero Ewok che torna al Villaggio dell’Albero Lucente e qual è il suo legame con Wicket W. Warrick?” La serie è stata creata dallo scrittore Steve Orlando, che ha dichiarato: “Quarant’anni di EWOK! A volte, spesso, penso che questo lavoro è solo un sogno, e per qualcuno che è cresciuto guardando Il ritorno dello Jedi dopo ogni singola gita sulla neve della domenica, avere la possibilità di celebrarli ed esplorare il loro mondo dopo la caduta della seconda Morte Nera è davvero incredibile. Quando ero piccolo, gli Ewok mi hanno fatto entrare: Wicket era il mio eroe, un giovane eroe come me (come ero allora) che andava all’avventura con la Principessa Leia in persona! Ora, da adulto, è un onore sfidare Wicket e portare nuovi Ewok a al Villaggio dell’Albero Lucente, ma non solo! C’è molto di più su Endor che vedremo per la prima volta dalla serie animata Ewoks: questo è un mondo potente, un ecosistema potente e lo esploreremo come mai prima d’ora! Unisciti a noi per un’avventura senza precedenti mentre Wicket corre contro il tempo per superare in astuzia un pericoloso equipaggio di Ladri Imperiali e salvare la Luna Boscosa!” Il redattore Mikey J. Basso ha aggiunto: “Gli Ewok sono una forza spesso sottovalutata in Star Wars. Da fan degli Ewok da sempre, sono ESTREMAMENTE emozionato che il mondo legga questa storia e dia un’occhiata più da vicino al loro mondo. È piena di azione, emozioni e sentimento. Tutte cose che abbiamo imparato ad amare di Star Wars!”

I disegni per il fumetto saranno creati dagli artisti acclamati Álvaro López (Extreme Venomverse) e Laura Braga (Star Wars: The High Republic). “Star Wars: Ewoks” arriverà nelle fumetterie il 9 ottobre.

Fonte: Marvel

Nuovo adattamento a fumetti per il classico “Labyrinth”

Boom! Studios ha annunciato una nuova graphic novel basata sul classico fantasy anni ottanta Labyrinth – Dove tutto è possibile di Jim Henson e sulla novelizzazione di A.C.H. Smith.

La graphic novel sarà adattata dalla scrittrice Kyla Vanderklugt (Demon in the Wood) e dall’artista Giorgio Spalletta (Alice Never After) .

Vanderklugt ha dichiarato: “Labyrinth è un fantasy così unico che occupa un posto speciale nel cuore di così tante persone. È stato un privilegio adattare il film in forma di graphic novel e l’arte di Giorgio è perfetta per dare vita alla storia in modo ipnotico. Non vedo l’ora che i lettori si innamorino di nuovo del mondo e dei personaggi, proprio come è successo a me”.

Spalletta ha aggiunto: “Labyrinth è uno dei film che più mi ha spaventato e affascinato da bambino. Sono felicissimo di interpretare quell’universo che ha così influenzato la mia immaginazione, esplorandone ogni angolo”.

“Labyrinth” in passato ha già generato dei fumetti, Marvel Comics ha pubblicato un adattamento a fumetti in tre numeri pubblicato per la prima volta in un singolo volume come “Marvel Super Special n.40” nel 1986. Tokyopop ha pubblicato un sequel a fumetti in stile manga in quattro volumi tra il 2006 e il 2010 chiamato Return to Labyrinth, scritto da Jake T. Forbes e illustrato da Chris Lie, con copertina di Kouyu Shurei e in collaborazione con The Jim Henson Company. “Return to Labyrinth” segue le avventure di Toby da adolescente quando viene ingannato da Jareth per tornare nel labirinto. Archaia Entertainment ha pubblicato nel 2012 un racconto breve di Labyrinth intitolato “Hoggle and the Worm” e nel 2013 un altro intitolato “Sir Didymus’ Grand Day”. Sempre Archaia ha pubblicato Labyrinth: 30th Anniversary Special, una raccolta di sette racconti, nel 2016 per celebrare il 30° anniversario del film. I racconti di Cory Godbey di questa raccolta sono stati pubblicati anche in formato di libro illustrato come Labyrinth Tales.Un’altra raccolta di sei racconti è stata pubblicata l’anno successivo, intitolata Labyrinth: 2017 Special. Nel 2018, i due sono stati compilati come Labyrinth: Shortcuts, che includeva anche due nuove storie,e un’altra raccolta di tre storie è stata pubblicata come Labyrinth: Under the Spell. Tra il 2018 e il 2019, Archaia ha pubblicato Labyrinth: Coronation, una serie di fumetti di 12 numeri scritta da Simon Spurrier e illustrata da Daniel Bayliss. La serie è un prequel su come Jareth è diventato il Re dei Goblin. È iniziato con funzionario della Venezia del 1790. La storia ruota attorno a un neonato Jareth che è stato rapito dal precedente sovrano del labirinto, il Re Gufo, e segue la ricerca della madre di Jareth, Maria, per salvare suo figlio. Nel 2020, Archaia ha pubblicato Labyrinth: Masquerade, una storia one-shot ambientata durante la sequenza onirica del ballo in maschera del film, scritta da Lara Elena Donnelly con illustrazioni di Pius Bak, Samantha Dodge e French Carlomango.

“Jim Henson’s Labyrinth n.1″ uscirà il 18 settembre.

Fonte: BOOM! Studios / Wikipedia

DC annuncia un nuovo fumetto crossover con Batman & Babbo Natale

DC Comics ha annunciato Batman – Santa Claus: Silent Knight Returns n.1, una serie sequel di cinque numeri della miniserie crossover “Batman – Santa Claus: Silent Knight” pubblicata lo scorso anno.

Il fumetto sarà scritto da Jeff Parker, con illustrazioni create da Lukas Ketner. Conterrà anche una copertina principale dell’artista Bernard Chang e copertine “variant” di Dan Mora, Kevin Wada ed Erica Henderson, con una ulteriore copertina variant di Dan Hipp in polybag e profumata di pianta sempreverde.

In Batman – Santa Claus: Silent Knight Returns: “gli orrori infestano il periodo natalizio mentre corpi prosciugati dalla vita disseminano la campagna, ognuno contrassegnato da uno strano simbolo. La Justice League risponde, ma è una trappola! Gli eroi vengono tirati fuori dal nostro mondo, ma non prima che Batman aiuti Robin a fuggire. Ora Damian Wayne deve cercare Zatanna e l’unico e solo Babbo Natale se c’è qualche speranza di salvare i loro amici e la loro famiglia. Babbo Natale viene in aiuto degli eroi della DCU nel sequel crossover-evento che desideravi! E devi essere stato particolarmente bravo perché un mix invernale dei personaggi più selvaggi della DC arriva questa volta per affrontare un nemico potente… il Silent Knight!”

Parker ha parlato un po’ del progetto:

Sono rimasto sbalordito da quanto sia stata accolta bene la serie SILENT KNIGHT dell’anno scorso, i lettori hanno davvero reagito al fatto che ci siamo lanciati a tutto gas con Babbo Natale ispirato al mito norreno nella DCU. Abbiamo seguito la vecchia tradizione di raccontare storie di fantasmi a Natale (ricordi la battuta “È il periodo più meraviglioso dell’anno”?). Poi sentirmi chiedere se volevo farne un altro E avere un numero extra? Quello è stato il Felice Anno Nuovo! Una volta che Lukas ha iniziato con SILENT KNIGHT RETURNS, le nostre caselle di posta sono esplose con immagini migliori di quanto chiunque potesse immaginare. “The Bat Office” ci ha fatto iniziare bene e presto, quindi abbiamo avuto quel raro momento di pianificazione per costruire davvero la storia e creare un cattivo minaccioso e inquietante. Mostri fantastici, luoghi esotici: adorerai i dettagli intelligenti in cui lavora Lukas, ricompenserà più letture.

Lukas Ketner ha aggiunto: “La prima serie di SILENT KNIGHT non era esattamente ciò che mi aspettavo, e l’ho adorata per questo. Jeff ha una straordinaria capacità di prendere un’idea come un team-up tra Batman e Babbo Natale e di interpretarla in modo diretto con una bella storia, una nuova tradizione DC e una minaccia reale. C’è umorismo, ovviamente, ma è molto più efficace quando la posta in gioco è reale…Provengo da un background di fumetti horror a fumetti, ma quando Jeff ha sollevato per la prima volta la possibilità di una prossima puntata di SILENT KNIGHT, ho avuto un vero e proprio momento alla ‘Fammi entrare Coach!’. La storia si appoggia su alcune fantastiche vibrazioni fantasy horror e adoro il fatto che avrebbe potuto essere facilmente una serie DC Halloween.”

Parker ha proseguito: “Diamo anche il benvenuto al maestro Michele Bandini che sta disegnando le scene della Justice League perduta in The Hollow Kingdom of the Knight. Vedrete molte delle creature che ha disegnato tornare, quindi c’è un altro collegamento diretto con la prima serie. Potresti volerlo rileggere prima che SILENT KNIGHT RETURNS inizi a novembre (immaginatemi mentre faccio l’occhiolino a Superman qui).” Ketner ha aggiunto: “Il team è fantastico e sono emozionato di alternare le scene con Michele Bandini. Ho adorato il suo lavoro nella prima serie e non vedevo l’ora di disegnare alcuni dei mostri che ha introdotto lì. Condividere la pagina con i colori di Marcelo Maiolo e il lettering di Patrick Brosseau è a dir poco umiliante.”

La serie uscirà settimanalmente (ogni mercoledì) dal 27 novembre al 25 dicembre.

Fonte: DC Comics

Tom Hardy debutta nel mondo dei fumetti con “Arcbound”

L’attore Tom Hardy che rivedremo il 24 ottobre nei cinema italiani con il sequel Venom – The Last Dance ha annunciato il suo debutto nel mondo dei fumetti con una serie intitolata Arcbound. Hardy sta sviluppando la storia con lo scrittore di Batman Scott Snyder e Frank Tieri, con illustrazioni di Ryan Smallman e colori di Frank William.

Deadline ha confermato che la serie sarà pubblicata da Dark Horse e il ruolo di Hardy nel progetto è quello di “collaboratore creativo”. Dark Horse ha rilasciato una sinossi ufficiale per la serie, ambientata in una Terra futura che è stata ridotta a una landa desolata.

Zynitec sfrutta l’energia ineguagliabile di Kronium per affermare il suo dominio sulle stelle. Quando Kai, una stella nascente dei Mediatori nell’esercito di Zynitec, riceve un messaggio inspiegabile da un’entità misteriosa, tutto ciò in cui pensa di credere viene messo in discussione, lasciandolo a esplorare cosa significhi veramente essere umani in un mondo in cui i confini della tecnologia e dell’identità si confondono.

Hardy ha parlato della serie in un’intervista: “Sono sempre stato attratto dal processo creativo in tutti gli aspetti della narrazione: uno dei motivi principali per cui amo i fumetti è che la tela è infinita, una vasta distesa per esplorare la condizione umana, la profondità dei personaggi e regni sconfinati, tutti limitati solo dalla nostra immaginazione collettiva…È un onore lavorare al fianco di leggende come Scott, Frank e Ryan per contribuire a dare vita all’universo di Arcbound”.

Nick Rose, CEO di Arcbound Studios ha aggiunto: “Sono più che emozionato di costruire non solo questo libro, ma un intero universo insieme ad alcuni dei più grandi narratori di tutti i media. Lavorare con un team così talentuoso e diversificato ci consente di creare un mondo ricco e immersivo che trascende la narrazione tradizionale. Stiamo realizzando qualcosa di veramente speciale, con l’emozionante potenziale di balzare fuori dalle pagine e prendere vita nel cinema e in altri media. Non vedo l’ora che i fan vivano questo viaggio epico.

Snyder parlando in prededenza del progetto ha dichiarato: “Arcbound si distingue non solo per il suo concept e la sua narrazione originali, ma anche per il team che gli sta dando vita. Frank è uno dei migliori narratori che conosca. Il suo talento fantasioso è incredibile, ma è anche un incredibile strutturalista. Lo stile di Ryan è così cinetico, così pieno di energia e passione. E Tom è stato responsabile della realizzazione sullo schermo di alcuni dei miei personaggi preferiti: è una vera forza creativa. Quindi, avere la possibilità di lavorare con tutti e tre per costruire un mondo e una storia di questa portata… è estremamente emozionante. Perché Arcbound non è solo un fumetto; è un’espressione narrativa che riflette i nostri tempi.”

Tieri ha aggiunto: “È emozionante avere l’opportunità di collaborare con Scott, Ryan e Tom nella costruzione di questo vasto universo da zero, inserendovi un racconto epico che è tanto divertente quanto stimolante. Arcbound non è solo una grande opera spaziale; stiamo sviluppando una narrazione che sfida, interroga e introspetta il nucleo stesso della nostra esistenza, costringendo i lettori a riflettere sul significato dell’umanità, sui prezzi che paghiamo come società e, in definitiva, a valutare: ne vale davvero la pena?”

L’albo “Arcbound n.1” sarà pubblicato da Dark Horse Comics il 13 novembre.

Fonte: Dark Horse Comics