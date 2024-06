Inside Out 2: la colonna sonora del film d’animazione Pixar

Disponibile in digitale la colonna sonora di Inside out 2, il nuovo film d’animazione Pixar disponibile nei cinema italiani dal 20 giugno 2024.

Inside Out 2 – Trama e cast

La trama ufficiale: Le vocine nella testa di Riley la conoscono dentro e fuori, ma la prossima estate tutto cambierà. Inside Out 2 della Pixar ritorna nella mente dell’adolescente Riley, appena nata, mentre il quartier generale sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo conducono un’operazione di successo a detta di tutti, non sono sicuri di come sentirsi quando si presenta l’ansia. E sembra che non sia sola.

Le emozioni nel cervello di Riley includono Gioia (Amy Poehler), Tristezza (Phyllis Smith), Disgusto (Mindy Kaling), Paura (Tony Hale) e Rabbia (Lewis Black). Poi c’è Ansia, doppiata da Maya Hawke.

Le voci italiane includono Stella Musy (Gioia), Melina Martello (Tristezza), Pilar Fogliati (Ansia), Sara Ciocca: (Riley Andersen), Veronica Puccio (Disgusto), Paolo Marchese (Rabbia), Daniele Giuliani (Paura), Marta Filippi (Invidia), Deva Cassel (Noia) e Federico Cesari (Imbarazzo).

Inside Out 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Andrea Dazman alla sua prima partitura per un lungometraggio cinematografico. I crediti di Dazman includono musiche per le serie tv Alcatraz, Undercovers, Una vita da Dug, Star Trek: Short Treks e diversi corti tra questi L’appuntamento di Carl, corto animato con protagonista il “nonnetto” del film d’animazione “Up”.

La colonna sonora include i brani: Bloofy’s House Theme Song di Ron Funches / Baller Dash di John Parker / It’s the Time of Our Lives di Paris Carney, Dakota & Lachlan West / Growing Up di The Linda Lindas / TripleDent Gum Jingle di Andrea Datzman & Nick Pitera / Can’t Slow Us Down di Henry Beasley & Simon Oscroft

1. Outside Intro 0:55

2. Go Team! 2:27

3. The Life of Riley 2:32

4. Thread the Needle 1:06

5. Riley Protection System 2:46

6. Creating a Sense of Self 1:30

7. Demo Day 1:57

8. Ride and Prejudice 2:18

9. Anxious to Meet You 2:21

10. Seeking Val-idation 1:44

11. Sending Out an S.o.S. 2:45

12. Bloofy & Co. 2:59

13. Flight for Fighting 2:49

14. Fawn of a New Day 0:56

15. Return to Imagination Land 1:08

16. To Project and Disserve 3:19

17. What’s the Big Idea? 2:31

18. Red Hairing 1:18

19. Recovering a Sense of Self 2:55

20. Joyless 1:53

21. The Puck Drops Here 2:58

22. A Mind at Freeze 2:44

23. Growing Up Is Hard to Do 4:19

24. Glide and Joy 2:01

25. Every Messy, Beautiful Part of Her 2:44

26. Inside Outro 2:21

27. Done Track Mind 8:15

La colonna sonora di “Outside 2” è disponibile su Amazon.