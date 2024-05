Kinds Of Kindness: full trailer italiano e clip del film di Yorgos Lanthimos presentato a Cannes 2024

Searchlight Pictures Italia ha pubblicato il trailer completo di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, già regista di Povere creature!, Il sacrificio del cervo sacro e La favorita., recentemente presentato in Concorso a Cannes 2024 dove Jesse Plemons si è aggiudicato il premio per la miglior interpretazione maschile.

Il film una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie dispersa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Il film vede protagonista la due volte vincitrice del Premio Oscar Emma Stone (Povere Creature!, La La Land), il candidato all’Oscar Jesse Plemons (Il potere del cane), il candidato all’Oscar Willem Dafoe (Povere Creature!, Un sogno chiamato Florida), Margaret Qualley (Povere creature!, Maid), la candidata all’Oscar Hong Chau (The Whale, The Menu), Mamoudou Athie (Ritrova se stesso), Joe Alwyn (La favorita) e Hunter Schafer (Euphoria).

Yorgos Lanthimos dirige il film basato su una sua sceneggiatura scritta con il candidato all’Oscar EEhimis Filippou (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth).

Tra i professionisti dietro la macchina da presa, troviamo il direttore della fotografia candidato all’Oscar Robbie Ryan (Povere Creature!, La favorita), lo scenografo Anthony Gasparro (First Cow), la costumista Jennifer Johnson (Tonya), la makeup department head Jessica Needham (First Cow, Rogue One: A Star Wars Story), l’hair department head Jennifer Serio (First Cow, Saturday Night Live), il montatore candidato all’Oscar Yorgos Mavropsaridis (Povere Creature!, La favorita) e il compositore candidato all’Oscar Jerskin Fendrix (Povere Creature!).

Parlando in precedenza del film e del tornare a collaborare con Lanthimos, Emma Stone ha dichiarato.

Ogni volta è semplicemente fantastico. Man mano che ci conosciamo di più, è più facile, abbiamo più di una scorciatoia. Il materiale che gli piace o che scrive o da cui è attratto, lo trovo affascinante, quindi è sempre stimolante, divertente e semplicemente emozionante essere su uno dei suoi set e lavorare con lui. Gran parte della troupe è la stessa, spesso gran parte del cast è la stessa, quindi sembra proprio una piccola e pazza compagnia teatrale itinerante.

Note di produzione

L’idea per “Kinds Of Kindness” ha assunto molteplici forme narrattive nel corso degli anni, per poi evolversi in un’antologia. “Avevamo iniziato con una sola storia, ma man mano che ci lavoravamo, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante realizzare un film che avesse una struttura diversa rispetto ai nostri lavori precedentiT”, spiega Lanthimos. “Mentre identificavamo le storie successive, volevamo mantenere un filo conduttore tematico, in modo che sembrassero tutte appartenere allo stesso gruppo”.

Lanthimos ammette che sia lui che Filippou hanno una sensibilità molto simile per quanto riguarda la scrittura. “Siamo in grado di espandere le rispettive idee”, prosegue. “Se uno di noi inventa una storia, l’altro può trovare degli elementi che la rendano più interessante o più complessa. Questo funziona davvero bene per noi ed è per questo che continuiamo a lavorare insieme”.

Filippou aggiunge: “Il nostro interesse principale è osservare le persone, i comportamenti, i vestiti e le reazioni, e creare una storia che parli di qualcosa che sia quasi reale e relativamente credibile. Il nostro processo è rimasto lo stesso nel corso degli anni: ci scambiamo varie versioni del copione, ci fidiamo l’uno dell’altro, ci troviamo in disaccordo e poi torniamo ancora una volta a fidarci l’uno dell’altro”.

Durante il processo di scrittura, Lanthimos ha inviato la sceneggiatura alla sua frequente collaboratrice, la vincitrice dell’Oscar Emma Stone, che è rimasta subito affascinata dal progetto. Stone afferma: “Ho amato la sceneggiatura e il fatto che fosse formata da tre storie. Le storie si intrecciano tra loro in un modo che non è necessariamente chiaro ma sfrutta ciò che è avvenuto prima. Ho pensato che fosse un’idea davvero elettrizzante”.

Lanthimos ammette che ci sono state molte sfide, legate soprattutto ai limiti di tempo, ma il regista era entusiasta di esplorare questo progetto. “Con un film che racconta una sola storia, il pubblico è più concentrato, perché ha più tempo per pensare a ciò che sta accadendo e applicare la sua logica alla storia”, spiega. “Con un’antologia si tende ad applicare le nostre impressioni sulla prima storia alla storia successiva. È un’esperienza più complessa e coinvolgente. Persone diverse identificano temi diversi, e questa è una struttura davvero interessante”.

Avendo appena terminato le riprese del film premiato con quattro Oscar “Povere Creature!”, Lanthimos ha sfruttato il lungo processo di post-produzione di quel film per iniziare la lavorazione di “Kinds Of Kindness”. I produttori Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures, che hanno prodotto tutti i film in inglese di Lanthimos, vedevano questo film come un progetto più semplice, privo dell’ambientazione d’epoca del film precedente.

“In apparenza, sembrava un film meno complicato: è girato in location, con un’illuminazione naturale e costumi contemporanei”, afferma Guiney. “Abbiamo sfruttato il tempo necessario per la post-produzione di Povere Creature! e abbiamo girato questo film piuttosto velocemente”.

Lowe aggiunge: “Con Yorgos abbiamo sempre dei progetti in fase di sviluppo. Lui sentiva che Kinds Of Kindness era pronto e sarebbe stato il suo protto successivo. Si è aperta una finestra e Yorgos si è concentrato sul montaggio di Povere Creature!, mentre noi cercavamo di determinare il budget necessario per girare questo film e le location in cui lo avremmo girato”.

Lanthimos è stato anche lieto di tornare a un modo più semplice di fare cinema, senza dover fare i conti con set costruiti in studio e illuminazioni complesse. Afferma: “Ci siamo tolti un grosso peso dalle spalle, senza contare ovviamente i soliti inconvenienti che riguardano qualsiasi film. È stato bello esplorare le location senza dover pensare a elementi che andavano costruiti da zero”.

Dopo aver intitolato il film prima “RMF” e poi “AND”, Lanthimos si è reso conto che questi titoli presentavano diversi problemi pratici e si è quindi messo alla ricerca di qualcosa che fosse più polisemico. Spiega: “Cercavo parole che avessero più di un significato. Considerando il contesto del film e il fatto che gli stessi attori interpretassero personaggi diversi in ogni storia, volevo un titolo che fosse sensato e avesse il suono e l’aspetto giusto”

Secondo Guiney, il titolo è stato ideato per essere intrigante e offrire molteplici punti di vista diversi. Spiega: “Può essere interpretato come: ‘modi diversi in cui le persone sono gentili l’una con l’altra’. È un titolo giocoso e c’è voluto un po’ per trovarlo, ma fa indubbiamente pensare e spingerà gli spettatori a interrogarsi in modo positivo sul suo significato uscendo dal cinema”.

“Kinds of Kindness” prodotto da Ed Guiney (Povere Creature!, La favorita) e Andrew Lowe (Povere creature!) di Element Pictures, Kasia Malipan (Povere Creature!) e Lanthimos, uscirà nei cinema italiani il 6 giugno 2024.