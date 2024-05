Cannes 2024, Kinds of Kindness: trailer e clip in italiano del nuovo film di Yorgos Lanthimos

Disponibili un nuovo teaser trailer e una prima clip ufficiale di Kinds of Kindness,ottavo film di Yorgos Lanthimos. La pellicola è stata selezionata in Concorso a Cannes 2024 e uscirà nei cinema italiani il 6 giugno 2024 con Searchlight Pictures.

Il film vede Lanthimos collaborare nuovamente con Emma Stone e Willem Dafoe dopo il pluripremiato Povere creature!, film che si è aggiudicato quattro premi Oscar (miglior attrice a Stone, migliore scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura).

“Kinds of Kindness” è un trittico di favole, che segue un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto allarmato dal fatto che sua moglie, scomparsa in mare, sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare qualcuno con un’abilità speciale, destinato a diventare un prodigioso leader spirituale.

Il cast principale include la due volte vincitrice dell’Oscar Emma Stone, i tre candidati all’Oscar Willem Dafoe, Jesse Plemons e Hong Chau con l’aggiunta di Margaret Qualley, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Yorgos Lanthimos dirige “Kinds of Kindness” da una sua sceneggiatura scritta con il collaboratore di lunga data Efthimis Filippou.

Il film segna la quarta collaborazione di Emma Stone con Yorgos Lanthimos dopo La favorita (2018), Vlihi (2022) e Povere creature! (2023).

Yorgos Lanthimos è nato ad Atene, in Grecia, il 23 settembre 1973.

Ha diretto numerosi video di danza in collaborazione con coreografi greci, oltre a spot televisivi, video musicali, cortometraggi, spettacoli teatrali e ha fotografato editoriali e campagne di marchi di moda.

Kinetta, il suo primo lungometraggio, è stato proiettato ai festival cinematografici di Toronto e Berlino con grande successo di critica.

Il suo secondo lungometraggio, Dogtooth, ha vinto il Premio Un certain Regard al festival di Cannes del 2009, seguito da numerosi premi nei festival di tutto il mondo. È stato nominato per l’Oscar come miglior film in lingua straniera nel 2011.

Alps ha vinto l’Osella per la migliore sceneggiatura al Festival di Venezia 2011 e il miglior film al Festival di Sydney nel 2012.

Il suo primo lungometraggio in lingua inglese, The Lobster, è stato presentato in concorso al 68° Festival di Cannes e ha vinto il Premio della Giuria. Ha vinto anche la migliore sceneggiatura e i migliori costumi agli European Film Awards 2015. Nel 2017 è stato nominato per l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Colin Farrell è stato nominato per un Golden Globe e un European Film Academy Award per la sua interpretazione nel film.

Il sacrificio del cervo sacro, il suo quinto lungometraggio, è stato presentato in concorso al 70° Festival di Cannes e ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura. È stato nominato come miglior regista, migliore sceneggiatura e miglior attore (Colin Farrell) agli European Film Academy Awards.

La Favorita, con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, è stato presentato in anteprima nel 2018 alla 75a Mostra del cinema di Venezia, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria – Leone d’Argento e Olivia Colman ha vinto la Copa Volpi – Premio Miglior Attrice. Olivia Colman ha vinto anche il Golden Globe come migliore attrice in un musical o in una commedia. Il film ha ricevuto un record di dieci premi BIFA ed è stato nominato per dodici BAFTAS, vincendone sette. È stato anche nominato per dieci Academy Awards (Oscar), tra cui miglior film, miglior regista, due nomination per la migliore attrice non protagonista e la migliore attrice, che ha vinto Olivia Colman.

BLEAT, un cortometraggio muto – con Emma Stone e Damien Bonnard – progettato per essere proiettato con musica suonata da un’orchestra dal vivo, è stato presentato in anteprima nel maggio 2022 all’Opera Nazionale Greca ed è stato proiettato al festival cinematografico di New York del 2023.

Povere creature! il suo ultimo film, ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023, i Golden Globe per il miglior film (musical o commedia) e la migliore attrice per Emma Stone, che è andata a vincere anche come migliore attrice ai Critics Choice Awards, i BAFTA e gli Academy Awards (Oscar). Il film ha vinto anche il premio Oscar per le migliori acconciature e trucco, i costumi e la scenografia.