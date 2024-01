Oscar 2024, Povere Creature!: nuovi trailer, video backstage e clip in italiano del film con Emma Stone (Al cinema dal 25 gennaio)

Dopo il Leone d’oro al miglior film conquistato a Venezia 80, i due Golden Globe (migliore commedia e migliore attrice a Emma Stone) e le ben 11 candidature ai Premi Oscar 2024, tra cui miglior film, regista e sceneggiatura non originale, a partire dal 25 gennaio nei cinema italiani con Searchlights Pictures arriva Povere creature!, l’ultima bizzarra opera del cineasta greco Yorgos Lanthimos (La favorita).

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l’incredibile storia e l’evoluzione fantastica di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e non ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è ansiosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella scappa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un astuto e dissoluto avvocato, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi dei suoi tempi, Bella diventa ferma nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e la liberazione.