Venezia 80, Povere Creature: trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone (Al cinema dal 12 ottobre)

Dopo la tappa in Concorso a Venezia 80, dal 12 ottobre 2023 nei cinema italiani arriva Povere creature (Poor Things), il nuovo film del regista Yorgos Lanthimos (La favorita) con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

Povere creature – Trama e cast

La trama ufficiale: La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter (Emma Stone), una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

Il cast include anche Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley e Hanna Schygulla.

Povere creature – Trailer e video

Curiosità sul film

Yorgos Lanthimos dirige “Povere creature” da una sceneggiatura di Tony McNamara (La favorita, Crudelia, serie tv The Great) basata sull’omonimo romanzo di Alasdair Gray.

Terza collaborazione di Emma Stone con Yorgos Lanthimos dopo La Favorita (2018) e il cortometraggio Vlihi (Bleat) con l’Opera Nazionale Greca (2022).

“Povere creature” segna la prima volta che Yorgos Lanthimos adatta un romanzo.

Il film girato in Ungheria è una coproduzione Regno Unito-Irlanda-Stati Uniti.

Yorgos Lanthimos ha fornito allo sceneggiatore Tony McNamara tre film come riferimenti per il tono e l’atmosfera del film: E la nave va (1983) di Federico Fellini, Bella di giorno (1967) di Luis Buñuel e Frankenstein Junior (1974) di Mel Brooks.

“Povere creature” è prodotto da Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Ed Guiney, Ildiko Kemeny, Andrew Lowe, Kasia Malipan e David Minkowski.

La sinossi ufficiale del romanzo: Chi è veramente Bella Baxter, giovane donna ritrovata nelle fredde acque del Clyde nella Glasgow tardovittoriana e riconsegnata alla vita grazie agli oscuri esperimenti di Godwin Baxter, tormentato genio della chirurgia? Sarà arduo, quasi impossibile, dare una risposta, perché Bella è molto più della donna che è stata: oggetto di folli passioni amorose, la vedremo attraversare la sua epoca passando per salotti austeri, casinò decadenti e bordelli parigini, con lo stupore di chi per la prima volta vede il mondo nella sua prodigiosa follia, incarnando – con il medesimo desiderio che desta al suo passaggio – i più alti ideali umani, senza mai smettere di suscitare scandalo per l’oltraggio più grave di tutti: vivere un’esistenza radicalmente libera.

Il romanzo “Povere creature” di Alasdair Gray è disponibile su Amazon.

Yorgos Lanthimos – Note biografiche

Lanthimos è nato ad Atene (Grecia). Ha diretto diversi video di danza in collaborazione con alcuni coreografi greci, oltre a vari spot televisivi, video musicali, cortometraggi e rappresentazioni teatrali. “Kinetta”, il suo primo film, è stato presentato ai Festival del cinema di Toronto e Berlino, suscitando l’acclamazione della critica.

Il suo secondo film, “Dogtooth”, ha vinto il premio nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes nel 2009 e ha poi ottenuto numerosi riconoscimenti in altri festival. È stato candidato agli Academy Award come miglior film in lingua straniera nel 2011.

“Alps” ha vinto il premio Osella per la migliore sceneggiatura alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2011 e quello per il miglior film al Sydney Film Festival nel 2012.

Il suo primo film in lingua inglese, “The Lobster”, è stato presentato in concorso alla 68a edizione del Festival di Cannes, vincendo il premio della giuria. Ha anche vinto il premio per la migliore sceneggiatura e quello per i costumi agli European Film Award nel 2015. Nel 2017 è stato candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Colin Farrell è stato candidato a un Golden Globe e a un European Film Academy Award per l’interpretazione nel film.

“Il sacrificio del cervo sacro” (The Killing Of A Sacred Deer), il suo quinto film, è stato proiettato in anteprima e in concorso alla 70 a edizione del Festival di Cannes, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura. Il film è stato candidato per la migliore regia e sceneggiatura e per il miglior attore (Colin Farrell) agli European Film Award.

Il suo sesto film La favorita, dramma storico del 2018, ha visto protagoniste Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. Il film ha ricevuto 10 candidature agli Oscar 2019, 12 candidature ai Premi BAFTA dello stesso anno e 5 candidature ai Golden Globe. Olivia Colman ha vinto il premio Oscar, il Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

Emma Stone – Note biografiche

Con la sua straordinaria bellezza e il talento autentico, la vincitrice di un Academy Award Emma Stone è una delle attrici più ricercate di Hollywood. Ha partecipato a “La La Land” di Damien Chazelle nel 2016, vincendo l’Academy Award come migliore attrice, lo Screen Actors Guild Award per la migliore protagonista femminile, il Golden Globe come migliore attrice nella categoria musical o commedia, il British Academy Film Award come migliore attrice e il premio come migliore attrice alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha poi vinto insieme al co-interprete Ryan Gosling il premio per la migliore interpretazione dell’anno al Santa Barbara Film Festival e, insieme a Gosling e Chazelle, il Vanguard Award al Palm Springs International Film Festival.

Nel 2018 la Stone affianca Olivia Colman Rachel Weisz nel dramma storico “La Favorita” che segna la prima collaborazione dell’attrice con il regista Yorgos Lanthimos che gli vale candiature per la migliore attrice non protagonista all’Oscar e al Glden Globe. Lo stesso anno recita nella serie della Netflix “Maniac” al fianco di Jonah Hill. La serie, diretta da Cary Fukunaga è tratta da una serie norvegese e segna il debutto dell’attrice sia in un ruolo televisivo regolare sia come produttore.

Recentemente, la Stone è apparsa sul grande schermo nel film della Fox Searchlight “La battaglia dei sessi” (Battle Of The Sexes), in cui è Billie Jean King al fianco di Bobby Riggs, interpretato da Steve Carell. Diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, il film narra la vicenda dell’ex campione di tennis Riggs, che affronta in un evento sportivo ampiamente pubblicizzato la King. Per la sua interpretazione, l’attrice è stata candidata al un Golden Globe come migliore attrice nella categoria musical o commedia.

La filmografia della Stone comprende l’acclamato “Birdman o L’imprevedibile virtù dell’ignoranza” della Fox Searchlight, che ha ottenuto il premio per il miglior cast corale ai SAG Award, il premio per il miglior film agli Independent Spirit Award e il premio per il miglior film agli Academy Award. Grazie alla sua interpretazione, è stata candidata come migliore attrice non protagonista agli Academy Award, ai Golden Globe, ai SAG Award e agli Independent Spirit Award.

È anche apparsa in “Easy Girl” (Easy A), che le è valso una candidatura ai Golden Globe e un MTV Movie Award per la migliore interpretazione in un film brillante; nel premiato film drammatico “The Help” e nella commedia romantica “Crazy, Stupid, Love”.

Nel 2014 l’attrice ha debuttato a Broadway, interpretando l’iconico ruolo di Sally Bowles nell’allestimento di Rob Marshall di “Cabaret”. Il New York Times ha scritto: “Emma Stone è scintillante e irresistibile nel suo debutto a Broadway. La sua Sally è istintiva, impetuosa e commovente – un personaggio che difficilmente dimenticheremo. La Stone offre un’ottima ragione per rivisitare ‘Cabaret’”.

Povere creature – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del musicista inglese Jerskin Fendrix (vero nome Joscelin Dent-Pooley), alla sua prima colonna sonora cinematografica. Il genere di Fendrix è stato descritto come “electro punk’ e ‘ultra-modern pop’ mentre il suo timbro è stato paragonato a quello di Nick Cave e Lou Reed.

Nel 2018 Fendrix ha scritto la colonna sonora per una rappresentazione dell'opera teatrale "Ubu Roi" di Alfred Jarry al Victoria and Albert Museum. A dicembre dello stesso anno ha collaborato con Black Midi alla canzone "Ice Cream", apparsa in una compilation natalizia di beneficenza, creata dai musicisti di Brixton. Nel 2020 ha pubblicato l'album Winterreise. acclamato dalla critica.

“Povere creature” è il primo film di Yorgos Lanthimos con musiche originali.

Povere creature – Foto e poster