Venezia 80, vincitori: Leone d’oro a “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos, miglior regista Matteo Garrone per “Io Capitano”

La Giuria di Venezia 80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi, dopo aver visionato i film in competizione ha deciso di assegnare il Leone d’Oro all’irlandese Povere creature! (Poor Things) di Yorgos Lanthimos con protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

Il Leone d’argento – Gran premio della giuria è andato al film The Green Border (Zielona granica) sulla crisi migratoria in bielorussia, diretto da Agnieszka Holland in collaborazione con Kamila Tarabura e Katarzyna Warzecha, mentre Matteo Garrone è miglior regista per Io Capitano. Il Premio speciale della giuria è andato al giapponese Evil Does Not Exist (Aku wa sonzai shinai) di Ryūsuke Hamaguchi.

Per quanto riguarda la Coppa Volpi per le migliori interpretazioni: premiato Peter Sarsgaard per Memory di Michel Franco. Miglior interpretazione femminile quella di Cailee Spaeny nei panni di Priscilla Presley nel film biografico Priscilla di Sofia Coppola.

A seguire trovate la lista completa dei premiati di Venezia 80.

Venezia 80 – Selezione Ufficiale

LEONE D’ORO per il miglior film a Povere creature! (Poor Things) di Yorgos Lanthimos (Irlanda)

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria a Evil Does Not Exist (Aku wa sonzai shinai) di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone)

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:

Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:

AKU WA SONZAI SHINAI (EVIL DOES NOT EXIST) di/by #RyūsukeHamaguchi

LEONE D’ARGENTO – Premio per la migliore regia a Matteo Garrone per Io Capitano (Italia, Francia)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a Cailee Spaeny per Priscilla di Sofia Coppola (Stati Uniti d’America, Italia)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a Peter Sarsgaard per Memory di Michel Franco (Messico, Stati Uniti d’America)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA: Guillermo Calderón & Pablo Larraín per El Conde di Pablo Larraín (Cile)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a The Green Border – Zielona granica di Agnieszka Holland (Polonia, Francia, Repubblica Ceca, Belgio)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: Seydou Sarr per Io capitano di Matteo Garrone (Italia, Francia)

Venezia 80 – Orizzonti

La Giuria Orizzonti, presieduta da Jonas Carpignano e composta da Kaouther Ben Hania, Kahlil Joseph, Jean-Paul Salomé e Tricia Truttle assegna:

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM: Gábor Reisz per Explanation For Everything – Magyarázat mindenre (Ungheria, Slovacchia)

Premio Orizzonti per il miglior film / Orizzonti Award for Best Film:

Premio Orizzonti per il miglior film / Orizzonti Award for Best Film:

MAGYARÁZAT MINDENRE (EXPLANATION FOR EVERYTHING) di/by #GáborReisz

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA: Mika Gustafson per Paradiset brinner (Svezia, Italia, Danimarca, Finlandia)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI: Una sterminata domenica di Alain Parroni (Italia, Germania, Irlanda)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA: El paraíso, regia di Enrico Maria Artale (Italia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE: Margarita Rosa De Francisco per El Paraíso regia di Enrico Maria Artale (Italia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE a: Tergel Bold-Erdene per Ser Ser Salhi (City Of Wind) di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia, Mongolia, Portogallo, Olanda, Germania, Qatar

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: A Short Trip di Erenik Beqiri (Francia)

Venezia 80 – Premio Venezia Opera Prima

La giuria presieduta da Alice Diop e composta da Faouzi Bensaïdi, Laura Citarella, Andrea De Sica e Chloe Domont. Consegna il premio, per conto di Aurelio De Laurentiis, Claudia Gerini.

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS”: Ai shi yi ba qiang (Love is a gun) di Lee Hong-Chi (Hong Kong/Taiwan).

Venezia 80 – Orizzonti Extra

Premio degli Spettatori – Armani Beauty: Felicità di Micaela Ramazzotti (Italia)

Venezia Classici

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato: Ohikkoshi (Moving) di Shinji Sōmai (Giappone, 1993).

Miglior documentario: Thank You Very Much di Alex Braverman (Stati Uniti)

Venice Immersive

Gran Premio Venice Immersive – Songs For A Passerby di Celine Daemen (Olanda)

Premio Speciale della Giuria Venice Immersive – Flow di Adriaan Lokman (Olanda, Francia)

Premio per la realizzazione Venice Immersive – Empereur (Emperor) di Marion Burger e Ilan Cohen (Francia, Germania).

Leone d’oro alla carriera

Liliana Cavani

Tony Leung Chiu-Wai

Premi collaterali

Arca CinemaGiovani – Miglior film | Arca CinemaGiovani

miglior film in concorso Venezia 80: ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland

miglior film italiano a Venezia: EL PARAÍSO di Enrico Maria Artale

Premio Autrici Under 40 | Dedicato a Valentina Pedicini a cura di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”

Miglior regia e sceneggiatura: LUNA CARMOON per Hoard

Miglior sceneggiatura: MIKA GUSTAFSON per Paradiset Brinner

Menzione speciale per l’originalità: ARIANE LOUIS-SEIZE e CHRISTINE DOYON per Vampire humaniste cherche suicidant consentant

Menzione speciale per il montaggio: JAVIRA VELOZO e TANA GILBERT per Malqueridas

Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

Vincitore: TATAMI di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi

Premio Pietro Bianchi 2023 | Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI)

Vincitore: Sergio Castellitto

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e Mantarraya Production

Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

XXXV Premio CICT – UNESCO “Enrico Fulchignoni” – Medaglia Fellini 2023 | Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT UNESCO – Comitato Italiano

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Cinema & Arts | Associazione Kalambur Teatro in collaborazione con Ateatro e Centro Sperimentale Accademia Eleonora Duse

Miglior film: BACKSTAGE di Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane e MAKING OF di Cédric Kahn

Menzione speciale per il miglior artista multi-disciplinare: CHONG KEAT AUN regista di Snow in Midsummer

Premio CinemaSarà | Cineteca Italiana di Milano

Vincitore: ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland

Menzione speciale: AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi

Premio Civitas | Civitas Foundation ETS

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale in collaborazione con Università degli Studi di Padova e Università Ca’ Foscari

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Giuria Giovani di Ca’ Foscari: AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio e Ricerche

Vincitore: AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi

Menzione speciale tema del lavoro: MAKING OF di Cédric Kahn e THE RED SUITCASE di Fidel Devkota

Menzione speciale tema dell’ambiente sociale: DOMAKINSTVO ZA POCETNICI (LAVORI DI CASA PER PRINCIPIANTI) di Goran Stolevski

Fanheart3 Award | Associazione Fanheart3

Graffetta d’Oro al miglior film: DOGMAN di Luc Besson

Nave d’Argento alla migliore OTP: ai personaggi Sasha e Paul in VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDANT CONSENTANT di Ariane Louis-Seize

XR Fan Experience: GARGOYLE DOYLE di Ethan Shaftel

Menzione d’onore XR: PIXEL RIPPED 1978 di Ana Ribeiro

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub

Miglior film: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Menzione speciale: ANNA di Marco Amenta

Gran premio speciale giuria: PASSIONE CRITICA di Simone Isola, Franco Montini, Patrizia Pistagnesi

Menzione speciale per il miglior cortometraggio: WE SHOULD ALL BE FUTURISTS di Angela Norelli

Premio FIPRESCI | FIPRESCI – International Federation of Film Critics

Miglior film di Orizzonti o delle sezioni parallele: UNA STERMINATA DOMENICA di Alain Parroni

Miglior film di Venezia 80: AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Label Europa Cinemas | Giornate degli Autori

Vincitore: PHOTOPHOBIA di Ivan Ostrochovský e Pavol Pekarčík

Premio Giornate degli Autori | Giornate degli Autori

Vincitore: VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDANT CONSENTANT di Ariane Louis-Seize

Premio del Pubblico | Giornate degli Autori

Vincitore: QUITTER LA NUIT (THROUGH THE NIGHT) di Delphine Girard

Green Drop Award | Green Cross Italia

Vincitore: ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland e IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Speciale: MATERIA VIVA di Stefania Vialetto, Marco Falorni, Andrea Frassoni

ImpACT Award | Think-impact Production

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S.

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Segnalazione Cinema for UNICEF: ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland

Premio Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici

Vincitore: INVELLE di Simone Massi

Premio NUOVOIMAIE TALENT AWARD | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Migliore attore esordiente: GIANMARCO FRANCHINI per Adagio di Stefano Sollima

Migliore attrice esordiente: SARA CIOCCA per Nina dei Lupi di Antonio Pisu

Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S.

Miglior direttore di produzione: CLAUDIA CRAVOTTA per Io Capitano

Miglior macchinista: MASSIMILIANO KUVEILLER per Finalmente l’alba

Miglior costruttore: SIMONA BALDUCCI per Comandante

Premio Queer Lion | Associazione di Promozione Sociale Queer Lion

Vincitore: DOMAKINSTVO ZA POCETNICI (LAVORI DI CASA PER PRINCIPIANTI) di Goran Stolevski

Premio Robert Bresson 2023 | Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede

Vincitore: Mario Martone

Gran Premio IWONDERFULL Settimana Internazionale della Critica | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: MALQUERIDAS di Tana Gilbert

Gran Premio IWONDERFULL Menzione speciale | Settimana della Critica

Saura Lightfoot Leon per il suo ruolo nel film Hoard di Luna Carmoon e ad Ariane Labed, tra i protagonisti del film Le Vourdalak di Adrien Beau

Premio del Pubblico The Film Club | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: HOARD di Luna Carmoon

Premio Circolo del Cinema di Verona | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: HOARD di Luna Carmoon

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: MALQUERIDAS di Tana Gilbert

Premio al Miglior Cortometraggio SIC@SIC 2023 | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: LAS MEMORIAS PERDIDAS DE LOS ÁRBOLES di Antonio La Camera

Premio alla Migliore Regia SIC@SIC 2023 | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: LA LINEA DEL TERMINATORE di Gabriele Biasi

Premio per il miglior contenuto tecnico | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: WE SHOULD ALL BE FUTURISTS di Angela Norelli

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)

Vincitore: IO CAPITANO di Matteo Garrone

Menzione speciale: BASTARDEN di Nikolaj Arcel

Premio di critica sociale “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream On SRL

Miglior film italiano: THE PENITENT – A RATIONAL MAN di Luca Barbareschi

Miglior film straniero: ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event

Migliore colonna sonora: IO CAPITANO per le musiche di ANDREA FARRI

Menzione speciale: THE KILLER per le musiche di TRENT REZNOR e ATTICUS ROSS

Premio speciale soundtrack Stars Award: ADAGIO per le musiche dei SUBSONICA

Premio dell’anno: LEVANTE con il brano “Leggera” per il film ROMANTICHE di Pilar Fogliati

Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo

Vincitore miglior film: POOR THINGS di Yorgos Lanthimos

Vincitore premio per la diversità culturale: ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland