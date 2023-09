The Green Border (Il confine verde): trailer e anticipazioni del film di Agnieszka Holland in Concorso a Venezia 80

Dopo la tappa in concorso a Venezia 80, The Green Border (Zielona granica), il nuovo film della regista Agnieszka Holland, arriverà prossimamente nei cinema italiani con Movies Inspired. Nel film si intrecciano tre prospettive: i rifugiati, gli attivisti polacchi e le guardie di frontiera. La trama segue una famiglia di rifugiati siriani, un insegnante di inglese dall’Afghanistan e una guardia di frontiera, quando si incontrano tutti al confine polacco-bielorusso durante l’ultima crisi umanitaria in Bielorussia.

The Border Green – Trama e cast

La trama ufficiale: Nelle insidiose foreste paludose che costituiscono il cosiddetto “confine verde” tra Bielorussia e Polonia, i rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa che cercano di raggiungere l’Unione Europea si trovano intrappolati in una crisi geopolitica cinicamente architettata dal dittatore bielorusso Aljaksandr Lukašėnko. Nel tentativo di provocare l’Europa, i rifugiati sono attirati al confine dalla propaganda che promette un facile passaggio verso l’UE. Pedine di questa guerra sommersa, le vite di Julia, un’attivista di recente formazione che ha rinunciato a una confortevole esistenza, di Jan, una giovane guardia di frontiera, e di una famiglia siriana si intrecciano. A distanza di trent’anni da Europa Europa, il nuovo toccante lungometraggio di Agnieszka Holland, Zielona Granica, ci apre gli occhi, parla al cuore e ci sfida a riflettere sulle scelte morali che ogni giorno persone comuni si trovano ad affrontare.

Il film è interpretato da attori polacchi (Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr e Magdalena Popławska) affiancati da un cast internazionale (Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous e Joely Mbundu).

The Border Green – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Polonia, Francia, Repubblica Ceca e Belgio.

Agnieszka Holland dirige “The Green Border” In collaborazione con Kamila Tarabura e Katarzyna Warzecha.

La sceneggiatura del film è scritta da Agnieszka Holland con Maciej Pisuk (You Are God) e Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko.

“The Green Border” è una storia di fantasia, ma la sceneggiatura del film è basata su eventi reali. I preparativi per il film hanno previsto centinaia di ore di analisi di documenti, interviste con rifugiati, guardie di frontiera, residenti di frontiera, attivisti ed esperti.

“The Green Border” dopo la prima mondiale all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà proiettato al 48esimo Toronto International Film Festival e al 61esimo New York Film Festival.

Fotografia di Tomasz Naumiuk / Montaggio di Pavel Hrdlička / Scenografia di Katarzyna Jędrzejczyk / Costumi Katarzyna Lewińska / Suono di Roman Dymny. Le musiche originali del film sono del compositore Frédéric Vercheval (Sarà il mio tipo?, A casa nostra, Doppio sospetto, La sostituta, The Wire).

Produttori: Metro Films (Marcin Wierzchosławski), Astute Films (Fred Bernstein), Metro Lato (Agnieszka Holland), Blick Productions (Maria Blicharska-Lacroix, Damien McDonald), Marlene Film Production (Šárka Cimbalová), Beluga Tree (Diana Elbaum, David Ragonig), dFlights (Dominika Kulczyk), Downey Ink. (Mike Downey).

Note di regia

Viviamo in un mondo in cui sono necessari grande immaginazione e coraggio per affrontare tutte le sfide dei nostri tempi. La rivoluzione dei social media e l’intelligenza artificiale hanno ostacolato sempre di più l’ascolto di voci autentiche. A mio avviso, non ha alcun senso impegnarsi nell’arte se non si lotta per quelle voci, se non si lotta per porre domande su questioni importanti, dolorose, a volte irrisolvibili, che ci mettono di fronte a scelte drammatiche. Questa è esattamente la situazione in atto al confine tra Polonia e Bielorussia. [Agnieszka Holland]

Agnieszka Holland – Note biografiche

Due volte candidata agli Oscar (nel 1985 con Raccolto amaro nella categoria Miglior film straniero e nel 1990 con Europa Europa (1990), per la Sceneggiatura non originale, film con il quale vince il Golden Globe) Agnieszka Holland ha iniziato in Polonia la carriera cinematografica come assistente di Krzysztof Zanussi collaborando poi con Andrzej Wajda. Attori di provincia, una tra i film emblema del “cinema dell’inquietudine morale”, è stato premiato dalla critica al Festival di Cannes nel 1980. Nel 1981 la regista emigra in Francia. La Holland ha lavorato molto anche per la tv in numerose e celebri serie come House of Cards, The Wire, Cold Case e Treme.

Filmografia: Attori di provincia (1979) / La febbre (1981) / Raccolto amaro (1985) / Un prete da uccidere (1988) / Europa Europa (1991) / Olivier, Olivier (1992) / Il giardino segreto (1993) / Poeti dall’inferno (1995) / Washington Square – L’ereditiera (1997) / Il terzo miracolo (1999) / Julie Walking Home (2002) / Io e Beethoven (2006) / Janosik. Prawdziwa historia (2009) / In Darkness (2011) / Pokot (2017) / L’ombra di Stalin (2019) / Charlatan – Il potere dell’erborista (2020) / Zielona granica (2023)

The Border Green – Foto e poster