Yorgos Lanthimos reduce dal successo e dai quattro Oscar per il suo Povere creature! approda in Concorso a Cannes 2024 con Kinds of Kindness, un nuovo film che lo vede collaborare nuovamente con Emma Stone e Willem Dafoe. Kinds of Kindness arriva nei cinema italiani il 6 giugno 2024 con Searchlight Pictures.

Kinds of Kindness – Trama e cast

La pellicola, una favola contemporanea, è descritta come un “trittico” composto da tre storie distinte ma vagamente collegate.

Il primo segmento, “The Death of R.M.F” , segue un uomo che cerca di farsi carico del proprio destino dopo essersi allontanato dal suo potente capo.

, segue un uomo che cerca di farsi carico del proprio destino dopo essersi allontanato dal suo potente capo. Il secondo segmento “RMF is Flying” , raffigura un uomo tormentato dal sospetto che sua moglie, recentemente tornata dopo essere stata denunciata come scomparsa, sia un impostore.

, raffigura un uomo tormentato dal sospetto che sua moglie, recentemente tornata dopo essere stata denunciata come scomparsa, sia un impostore. Il segmento finale, “RMF Eats a Sandwich”, ruota attorno al compito di un cultista di trovare una persona specifica con la capacità di resuscitare i morti.

Il cast del film comprende anche Margaret Qualley, Jesse Plemons, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Kinds of Kindness – Il nuovo teaser trailer italiano

Curiosità sul film

Ogni attore interpreterà più personaggi, stando a quanto dichiarato dal regista e dall’attore Hong Chau. Il montatore del film Yorgos Mavropsaridis in un’intervista ha rivelato che c’è un attore che interpreta lo stesso personaggio in tutte e tre le storie, collegandole in modo bizzarro.

Yorgos Lanthimos e Efthymis Filippou hanno scritto la sceneggiatura del film, originariamente intitolato “And”.

La fotografia del film è di Robbie Ryan (The Meyerowitz Stories (The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio, C’mon C’mon, The Old Oak). ryan e il regista Yorgos Lanthmos sono alla loro terza collaborazione dopo La Favorita e Povere creature!.

Le musiche originali del film sono del musicista Jerskin Fendrix candidato all’Oscar per la colonna sonora di “Povere creature!”. Fendrix (vero nome Joscelin Dent-Pooley), qui è alla sua seconda colonna sonora cinematografica. Il genere di Fendrix è stato descritto come “electro punk’ e ‘ultra-modern pop’ mentre il suo timbro è stato paragonato a quello di Nick Cave e Lou Reed.