Breach: trailer del thriller fantascientifico con Bruce Willis contro alieni mutaforma

Saban Films ha reso disponibile un trailer ufficiale del thriller d’azione fantascientifico Breach, precedentemente noto con il titolo Anti-Life. Al culmine della paternità, un giovane meccanico a bordo di un’arca interstellare diretta a Nuova Terra deve superare in astuzia un malevolo terrore cosmico (alieni mutaforma) intenzionato ad usare l’astronave come arma.

La trama ufficiale:

In fuga da una piaga devastante sulla Terra, un’arca interstellare viene attaccata da una nuova minaccia; una forza aliena mutaforma intenta a massacrare ciò che resta dell’umanità.

Bruce Willis segue le orme del collega Nicolas Cage e ora ce lo ritroviamo anche nello spazio a combattere mostri alieni al fianco di Cody Kearsley, Thomas Jane, Rachel Nichols, Alexander Kane e Corey Large. Il cast è completato da Callan Mulvey, Kassandra Clementi, Timothy V. Murphy, Johnny Messner, Johann Urb, Ralf Moeller, Angie Pack, Swen Temmel e Robert Laenen.

John Suits dirige “Breach” da una sceneggiatura scritta da Edward Drake (Animals) e l’attore Corey Large (The Ninth Passenger) che recita anche nel film. Suits non è alla sua prima incursione nella fantascienza, il regista ha diretto anche il thriller fantascientifico The Scribbler, l’horror fantascientifico Pandemic girato a mezza via tra found footage e un videogioco in prima persona e il più recente 3022, un dramma post-apocalittico con protagonisti Omar Epps e Kate Walsh.

Prodotto da Danny Roth e Corey Large, “Breach” arriverà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 18 dicembre.

