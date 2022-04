Brie Larson in Fast & Furious 10, Will Ferrell nel film live-action di Barbie

Attori Vin Diesel reciterà in un live-action basato sul gioco “Rocke’m Socke’m Robots”

Brie Larson meglio nota per il ruolo di Captain Marvel nell’Universo Cinematografico Marvel nonché premio Oscar per il film Room si è unita al cast di Fast & Furious 10. A dare l’annuncio Vin Diesel attraverso il suo account Instagram.

Yeah yeah yeah… vedi questo angelo sopra la mia spalla che mi fa morire dal ridere, dici a te stesso “questa è Captain Marvel”. Chiaramente c’è amore e risate in questa immagine. Quello che non vedi, tuttavia, è il personaggio che ti verrà presentato in Fast 10. Non hai idea di quanto sarà senza tempo e sorprendente nella nostra mitologia. Al di là della sua bellezza, del suo intelletto…del suo Oscar, ahah c’è quest’anima profonda che aggiungerà qualcosa che potresti non aver aspettato ma desiderato. Benvenuta nella FAMIGLIA Brie.

Non ci sono dettagli sul ruolo di Brie Larson e neanche sulla trama di “Fast & Furious 10”, ma in precedenza Diesel ha parlato di cosa ci attende in altro post su Instagram accennando ad “angeli” in arrivo, ora sappiamo un riferimento a Larson.

Buongiorno pianeta…

So di non pubblicare post da un po’, quando le persone nel mondo soffrono tendo a ritirarmi dagli atti superficiali dei social media. Tuttavia, so che ci sono molti di voi che aspettano sinceramente di avere mie notizie e di sapere il mio stato d’animo. Mi sto avvicinando al finale della prima saga… cioè Fast. È molto intenso, anche se Dio ha portato un talento così incredibile per aiutarmi a completare questa mitologia, non posso fare a meno di ricordare…tutti voi avete fatto parte di questo viaggio. Siete stati tutti parte di questa famiglia. Non riesco a credere che gli Universal Studios siano impegnati in un finale in due parti… il loro supporto e la loro fede in questa mitologia mi sorprende e mi fa sorridere. Ci sono angeli che vengono in questa mitologia che vi faranno sorridere. Ahah. Vi amo tutti… e dal profondo della mia anima, spero di rendervi orgoglioso.

Il regista del franchise Justin Lin tornerà a dirigere il film e alcuni degli altri membri del cast che si uniranno a Diesel includono Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang e Charlize Theron. Jason Momoa è a bordo per interpretare un cattivo del film, che l’attore ha descritto come un “cattivo ragazzo molto appariscente”.

Brie Larson riprenderà il ruolo di Carol Denvers in Captain Marvel 2, sequel attualmente in post-produzione e in arrivo nel 2023. Nel frattempo l’attrice ha due progetti televisivi in ballo: Untitled CIA Project, serie tv basata sulle esperienze di vita reale di una agente sotto copertura della CIA, incentrata sulla sua vita personale e professionale e Lessons in Chemistry, serie drammatica ambientata nei primi anni ’60 che racconta il sogno infranto di Elizabeth Zotts (Larson), di diventare una scienziata, quando si ritrova incinta, sola e licenziata dal suo laboratorio.

Will Ferrell si è unito al cast del film live-action di Barbie con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola Mattel e Ryan Gosling nei panni di Ken, l’interesse amoroso di Barbie. Il film e diretto da Greta Gerwig (Piccole donne, Lady Bird) e scritto dalla stessa Gerwig con Noah Baumbach. Nel cast del film ci sono anche Alexandra Shipp, la mutante Tempesta di X-Men – Apocalisse e X-Men – Dark Phoenix. Simu Liu di Shang-Chi, Emma Mackey di Assassinio sul Nilo, Kate McKinnon della commedia d’azione Il tuo ex non muore mai e America Ferrera della serie tv Superstore.

Lo sviluppo del film “Barbie” è iniziato nell’aprile 2014, quando Mattel ha collaborato con la Sony Pictures per produrre il progetto, che avrebbe visto Jenny Bicks scrivere la sceneggiatura. Nel marzo 2015, Diablo Cody è stata coinvolta nel progetto per riscrivere la sceneggiatura e Amy Pascal si è unita al team di produzione. La Sony deciderà di riscrivere la sceneggiatura nello stesso anno, assumendo Lindsey Beer, Bert V. Royal e Hilary Winston. Nel dicembre 2016, Amy Schumer ha avviato trattative per recitare nel ruolo della protagonista, utilizzando la sceneggiatura di Winston che sarebbe stata riscritta da Winston e sua sorella Kim Caramele. Nel marzo 2017, a causa di conflitti di programmazione con l’inizio delle riprese previsto per giugno 2017, Schumer ha abbandonato. Nel luglio 2017 Anne Hathaway si è detta interessata al ruolo con la Sony che ha assunto Olivia Milch per riscrivere la sceneggiatura e si è avvicinata ad Alethea Jones per dirigere, un mezzo per convincere Hathaway a firmare. Jones è stata assegnata alla regia a marzo 2018. Tuttavia, la scadenza dell’opzione di Sony sul progetto nell’ottobre 2018 e il suo trasferimento alla Warner Bros. Pictures hanno visto l’abbandono di Hathaway, Jones e Pascal. Successivamente Margot Robbie è entrata in trattative per il ruolo, con Patty Jenkins che è stata brevemente considerata per la regia. Il casting di Robbie è stato confermato a luglio 2019. Le riprese principali sono iniziate nel Regno Unito nel marzo 2022, presso i Warner Bros. Studios, a Leavesden.

Vedremo Will Ferrel nei panni del fantasma del presente in Spirited, una rivisitazione in formato musical del classico Canto di Natale al fianco di Ryan Reynolds nuovo Scrooge, il film è attualmente in post-produzione e uscirà entro il 2022. Ferrell ha inoltre firmato come protagonista della commedia The Prince of Fashion di Gus Van Sant, nei panni di un padre che porta suo figlio a Parigi per la settimana della moda maschile, e reciterà con Julianne Moore nel giallo Fruitcake che racconta di una coppia apparentemente onesta della classe media, che realizza il sogno americano quando la moglie usa il suo lavoro di contabile per sottrarre 17 milioni di dollari alla Collin Street Bakery.

Fonte: Vin Diesel / Deadline