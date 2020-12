Disponibile un nuovo trailer realizzato per il mercato americano di Brothers by Blood noto anche con il titolo originale Sons of Philadelphia e il titolo americano alternativo The Sound of Philadelphia. Il film è un dramma d’azione a tinte crime basato sul romanzo del 1991 “Brotherly Love” dell’ex reporter, editorialista di Philadelphia, vincitore del National Book Award e sceneggiatore Peter Dexter.

“Brothers by Blood” è una storia di famiglia, amicizie e tradimenti ambientata nel violento mondo della mafia di Philadelphia dove seguiamo le vicissitudini di due fratelli, uno dei quali adottato, che la vita e le esperienze hanno plasmato in persone caratterialmente agli antipodi, che si mettono nei guai con la mafia italiana.

La trama ufficiale:

Philadelphia, Pennsylvania. Trent’anni fa, la famiglia di Michael accolse Peter dopo la morte di suo padre, in circostanze poco chiare. Oggi, Peter e Michael sono due piccoli teppisti con temperamenti opposti. Uno è violento ed esuberante quanto l’altro è taciturno. Ma quando Michael viene definito “imbarazzante” dalla mafia italiana, il travagliato passato della famiglia riemerge…

Il notevole cast assemblato per il film include Matthias Schoenaerts (The Old Guard), Joel Kinnaman (The Suicide Squad), Maika Monroe (Honey Boy), Ryan Philippe (Shooter) e Paul Schneider (L’eccezione alla regola). Il cast è completato da Nicholas Crovetti (Big Little Lies – Piccole grandi bugie), Antoni Corone (La sirenetta – The Little Mermaid), Felix Scott (Blitz), Tim Ahern (The Postcard Killings), Nigel Barber (Inferno di cristallo) e Craig DiFrancia (Green Book).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Brothers by Blood” è diretto dal francese Jérémie Guez, i cui crediti includono la regia del dramma thriller A Bluebird in My Heart e la sceneggiatura dello zombie-movie La notte ha divorato il mondo. Guez è anche autore della sceneggiatura di “Brothers by Blood” adattata dal romanzo di Pete Dexter. Il film uscirà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 22 gennaio 2021.

Fonte: YouTube