Bruno Vespa, arriva l’annuncio peggiore per i fan dopo anni in tv

Per anni è stato considerato un punto di riferimento della televisione politica italiana. Il salotto di Bruno Vespa, definito spesso la “terza Camera” del Parlamento.Nelle ultime settimane il tema degli ascolti di Porta a Porta è tornato al centro delle discussioni televisive. Alcuni osservatori hanno evidenziato come la presenza costante di esponenti dell’attuale maggioranza di

Per anni è stato considerato un punto di riferimento della televisione politica italiana. Il salotto di Bruno Vespa, definito spesso la “terza Camera” del Parlamento.

Nelle ultime settimane il tema degli ascolti di Porta a Porta è tornato al centro delle discussioni televisive. Alcuni osservatori hanno evidenziato come la presenza costante di esponenti dell’attuale maggioranza di governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non stia producendo i risultati attesi in termini di audience. Una riflessione che si intreccia con le polemiche, mai del tutto sopite, sulla cosiddetta “TeleMeloni”.

Il dibattito è riemerso dopo alcuni dati Auditel che hanno mostrato performance inferiori alle aspettative per diverse puntate del programma. Anche lo speciale celebrativo per i trent’anni di Porta a Porta, andato in onda all’inizio del 2026, ha registrato ascolti giudicati deludenti rispetto alla rilevanza dell’evento e alla lunga lista di ospiti presenti. Secondo i dati riportati da diverse testate, la puntata si è fermata a circa 945 mila spettatori con il 7,1% di share.

Non si tratta di un caso isolato. Già in passato alcune interviste esclusive a Giorgia Meloni non avevano prodotto il boom sperato. In particolare, uno speciale di Porta a Porta dedicato alla premier era stato superato negli ascolti da altri programmi della fascia serale, alimentando critiche e commenti sul reale interesse del pubblico verso questo tipo di proposta televisiva.

Ridurre la storia di Porta a Porta ai dati delle ultime stagioni sarebbe però un errore. Nato nel 1996, il programma ha accompagnato trent’anni di politica, cronaca e costume italiano, ospitando alcuni dei momenti più importanti della storia televisiva recente. Nel corso degli anni ha registrato ascolti record e interviste rimaste nell’immaginario collettivo.

Lo stesso Vespa ha spesso rivendicato la capacità della trasmissione di parlare a pubblici molto diversi tra loro, mantenendo una posizione centrale nel panorama dell’informazione televisiva italiana.

Il problema è la politica o il linguaggio televisivo?

La questione che molti addetti ai lavori si pongono riguarda soprattutto il cambiamento delle abitudini del pubblico. Oggi l’informazione politica compete con piattaforme digitali, social network, podcast e contenuti on demand. Un’intervista tradizionale, anche quando coinvolge figure istituzionali di primo piano, fatica spesso a catturare l’attenzione delle nuove generazioni.

Per questo motivo alcuni analisti ritengono che il calo degli ascolti non dipenda esclusivamente dalla presenza di Giorgia Meloni o dalla linea editoriale del programma, ma da una trasformazione più ampia del modo in cui gli italiani consumano informazione.

Resta però il dato politico. Ogni volta che la Rai viene accusata di offrire troppo spazio al governo, gli ascolti diventano inevitabilmente un terreno di confronto. Se il pubblico non premia determinati contenuti, le critiche alla cosiddetta “TeleMeloni” trovano nuova linfa.

La televisione generalista continua ad avere un peso enorme nel dibattito pubblico, ma i numeri mostrano che neppure i format più consolidati possono considerarsi immuni dai cambiamenti. E forse proprio il caso Porta a Porta racconta meglio di altri quanto sia diventato difficile mantenere la centralità che un tempo sembrava garantita.