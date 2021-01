Bullied: trailer del nuovo documentario di Thomas Keith sul bullismo

Disponibili via Global Digital Releasing un trailer ufficiale e una locandina per un nuovo documentario indipendente intitolato Bullied. Il lungometraggio realizzato dal professore di filosofia Dr. Thomas Keith traccia il bullismo e gli effetti del bullismo, ma anche i metodi e i programmi che si sono dimostrati efficaci nel ridurre questa piaga. Questo documentario pluripremiato discute le ragioni, le conseguenze e le soluzioni del bullismo che si verifica nelle scuole e attraverso le piattaforme di social media in cui il cyberbullismo ha raggiunto i suoi massimi storici.

La trama ufficiale:

Bullied è “un documentario tempestivo e importante” che esamina le cause e le conseguenze del bullismo, insieme alle soluzioni proposte dagli esperti di tutta la nazione. Attraverso interviste intime con le vittime di bullismo, compresi i membri della famiglia che hanno perso i bambini per suicidio sulla scia del bullismo, il regista Dr. Thomas Keith’s Bullied dà uno sguardo risoluto al terrore e all’urgenza di affrontare il problema del bullismo in tutto il mondo.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il dottor Thomas Keith insegna filosofia e studi di genere alla California State Polytechnic University, Pomona e Claremont Graduate University, dove ha conseguito il dottorato di ricerca. nel 2001. Il Dr. Keith è specializzato in filosofia e pragmatismo americano con un’enfasi su questioni di razza, classe e genere. Nel 2008 e nel 2011 rispettivamente, il dottor Keith ha scritto, diretto e prodotto i film più venduti della Media Education Foundation, Generation M: Misogyny in Media and Culture, e The Bro Code: How Contemporary Culture Creates Sexist Men, che vengono utilizzati nelle aule di tutto il mondo. Il suo film “The Empathy Gap: Masculinity and the Courage to Change” è uscito nell’ottobre 2015. Il prossimo libro del Dr.Keith, Masculinities in Contemporary American Culture: An Intersectional Approach to the Complexities and Challenges of Male Identity (Taylor & Francis) è stato pubblicato nell’agosto 2016. Il dottor Keith lavora anche con School on Wheels nel sud della California, fornendo tutoraggio e mentoring ai bambini che vivono in rifugi per senzatetto e per violenza domestica.

“Bullied” è stato proiettato al Sundance Film Festival dello scorso anno e farà il suo debutto in streaming su Amazon Prime a partire dal 12 febbraio.