Bunker: trailer e anticipazioni del film horror di guerra diretto da Adrian Langley

Nel 2023 arriva nei cinema il thriller horror indipendente Bunker del regista Adrian Langley. Intrappolati in un bunker durante la prima guerra mondiale, un gruppo di soldati deve affrontare una presenza empia che lentamente li mette l’uno contro l’altro.

Trama e cast

La trama ufficiale: Intrappolati in un bunker durante la prima guerra mondiale, un gruppo di soldati deve affrontare una presenza empia che lentamente li mette l’uno contro l’altro. Man mano che la paranoia e la paura crescono tra di loro, gli uomini vivono il vero inferno della guerra.

“Bunker” è interpretato da Luke Baines (Under the Silver Lake), Kayla Radomski (C’era una volta a Hollywood), Sean Cullen (Mindhunter), Roger Clark (Red Dead Redemption II), Julian Feder, Eddie Ramos e Patrick Moltane nei panni dell’instabile “Tenente Turner”.

Bunker – trailer e video

Curiosità

Il film nel Regno Unito è conosciuto anche con il titolo di “The Fallen”.

Il regista e direttore della fotografia Adrian Langley (Butchers, Come salvare il Natale, Ash & Dust, Gutshot) dirige Bunker da una sceneggiatura di Michael Huntsman.

Il regista ha dichiarato: “I thriller di genere della prima guerra mondiale sono molto rari, quindi dirigere Bunker ha comportato sfide e opportunità uniche…ho creato qualcosa di distintivo e fantasioso.”

Il film è stato girato nella parte occidentale di New York presso il Buffalo FilmWorks Studio.

Le musiche originali del film sono di Andrew Morgan Smith (Ghost Shark, Zombie Shark, Jeepers Creepers 3, Una madre assassina, Jack the Giant Killer).

Il film è prodotto da James Huntsman, Patrick Rizotti e Matt Corrado.Kenny Gage & Robert Beaucage di Symbolic Arts sono produttori del makeup speciale e gli effetti creature. Brett Forbes e Inc Buffalo Filmworks sono i produttori esecutivi.

10 horror di guerra da vedere

1. Overlord di Julius Avery (2018)

La storia di due soldati americani dietro le linee nemiche il giorno del D-Day. La loro missione è distruggere una torre radio costruita in un piccolo castello di una cittadina francese che si scoprirà essere la location di terrificanti esperimenti segreti dei nazisti.

2. La fortezza di Michael Mann (1983)

I nazisti sono costretti a rivolgersi ad uno storico ebreo per chiedere aiuto nella lotta contro l’antico demone che hanno inavvertitamente liberato dalla sua prigione.

3. Frankenstein’s Army di Richard Raaphorst (2013)

Negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale un battaglione di soldati russi viene attirato nel laboratorio segreto di uno scienziato squilibrato e costretto ad affrontare un esercito di orribili macchine da guerra di carne e metallo.

4. Trench 11 di Leo Scherman(2017)

Negli ultimi giorni della prima guerra mondiale, un’unità dell’esercito alleato guidata da un soldato sotto shock viene inviata per indagare su una misteriosa struttura tedesca abbandonata situata nel sottosuolo. Quello che trovano è un destino peggiore della morte.

5. Shadow In The Cloud di Roseanne Liang (2020)

Una donna pilota (Chloë Grace Moretz) della Seconda Guerra Mondiale che viaggia con documenti top secret su un B-17 Flying Fortress incontra una presenza malvagia a bordo del volo.

6. Blood Vessel – Nave assassina di Justin Dix (2019)

1945, Nord Atlantico. Una zattera di salvataggio alla deriva in mare, con a bordo i sopravvissuti di una nave ospedale affondata. Senza cibo, acqua, ne riparo, tutto sembra perduto, quando un dragamine tedesco appare all’orizzonte.

7. Deathwatch – La trincea del male di M.J. Bassett (2002)

Nel bel mezzo della prima guerra mondiale, nove soldati britannici catturati dietro le linee nemiche cercano rifugio in una complessa rete di trincee tedesche. Quello che scoprono presto è che non sono soli – e non è un soldato tedesco a dar loro la caccia.

8. Fantasmi di guerra di Eric Bress (2020)

Cinque soldati americani vengono assegnati alla guardia di un castello francese verso la fine della seconda guerra mondiale dove incontrano un nemico sovrannaturale più terrificante di qualsiasi cosa mai vista sul campo di battaglia.

9. Below di David Twohy (2002)

Strani e inquetanti avvenimenti si verificano a bordo di un sottomarino della seconda guerra mondiale.

10. The Devil’s Rock di Paul Campion (2012)

Ambientato alla vigilia del D-Day, due commando inviati a distruggere postazioni di armi tedesche per distrarre le forze di Hitler dalla Normandia, scoprono un complotto occulto nazista per scatenare forze demoniache per vincere la guerra.

Foto e poster