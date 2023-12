Buon Natale da Candy Cane Lane, recensione: Eddie Murphy in una divertente versione natalizia del classico “Jumanji”

Buon Natale da Candy Cane Lane ha esordito in esclusiva su Prime Video, una commedia natalizia non troppo formale, che cita altri classici delle festività restando in bilico tra il formato famiglia e qualche momento “anarchico”, in cui il regista Reginald Hudlin (il principe delle donne) cerca di sparigliare le carte inserendo momenti “politicamente scorretti” che però non superano mai il livello di guardia.

Benvenuti a Candy Cane Lane

La trama vede Eddie Murphy nei panni di Chris Carver, un padre di famiglia che perde il lavoro in prossimità del Natale, questo mentre si prepara per l’ennesima volta a competere con “l’odiato” vicino (Ken Marino) che come negli ultimi quattro anni, si appresta a vincere la gara per le migliori case decorate per Natale. Quest’anno però la gara avrà in palio anche una grossa somma di denaro e il desiderio di Chris diventa un bisogno che lo spinge ad allontanarsi ancora di più dal vero significato del Natale, la sua famiglia, per entrare in una compulsiva e iper-competitiva fase a chi ha l’addobbo più grande e vistoso. In questa ricerca spasmodica della decorazione più bella, Chris finisce nelle mani dell’elfa Pepper (Jillian Bell) che allontanatasi da Babbo Natale ha deciso di farsi giustizia da sola, punendo con la magia chi si allontana dal significato del Natale finendo sulla lista dei cattivi dell’ex principale.

Un godibile Eddie Murphy formato famiglia

“Buon Natale da Candy Cane Lane” ha in primis la peculiarità di essere un film “con” Eddie Murphy e non “di” Eddie Murphy; di solito l’attore e comico diventa suo malgrado accentratore rispetto al resto del cast, ma in questo caso l’attore fa un passo indietro, permettendo al resto del cast di non diventare semplici spalle del protagonista. A dimostrazione di ciò la migliore interpretazione del film non è quella di Murphy, che comunque fa quello che sa fare meglio, bensì quella dell’attrice comica Jillian Bell nei panni della vendicativa elfa Pepper, una caratterizzazione spassosa e amabilmente antipatica.

Uno “Jumanji” natalizio ricco di citazioni

I fan di Jumanji noteranno da subito che “Buon Natale da Candy Cane Lane” è di fatto una sorta di versione natalizia del classico con Robin Williams, le decorazioni prendono vita, invadono la realtà e trascinano nel caos la tranquilla e festosa Candy Cane Lane, proprio come accadeva con gli animali della giungla del gioco da tavolo nel film di Joe Johnston, ma anche come i Gremlins in quel di Kingston Falls. A questo proposito il film di Joe Dante viene citato con una rocambolesca corsa a bordo di una macchina giocattolo che tra l’altro presenta anche la targa “NUTCRKR”, una citazione nella citazione dato che “Nutcracker” è un riferimento ad una altro classico natalizio, Lo schiaccianoci. Il film di Hudlin è costellato di questi riferimenti, citazioni e strizzatine d’occhio, c’è persino un’inquadratura con un anello che vortica in aria che omaggia Il signore degli anelli di Peter Jackson, mentre il negozio di decorazioni natalizie gestito dall’elfa Pepper si chiama Kringle’s. Trattasi di un cenno al nome di Santa Claus e al Kris Kringle / Babbo Natale di Edmund Gwenn e poi di Richard Attenborough nell’originale e poi nel remake del classico Il miracolo della 34ª strada.

Buon Natale da Candy Cane Lane – Curiosità sulla vera strada della Pennsylvania

Chiudiamo con una curiosità sull’ambientazione di “Buon Natale da Candy Cane Lane”: la strada descritta nel film è un vero isolato locato al 200 di Summer Street della cittadina di Duboistown sita nello stato americano della Pennsylvania. La strada prende il nome di “Candy Cane Lane” quando ogni anno viene decorata per Natale, dal Ringraziamento all’Epifania. Decorata per la prima volta per Natale nel 1957, nel 2007 “Candy Cane Lane” ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario ed è stata onorata con una parata e un proclama da parte del sindaco del distretto che designava il mese di “Dicembre come mese di Candy Cane Lane per sempre a DuBoistown”. L’isolato 200 di Summer Street ha solo tredici case: cinque sul lato ovest e otto su quello est. Tutte queste case sono vistosamente decorate per le festività con luci e figure. “Candy Cane Lane” è una destinazione popolare per i turisti tra il Ringraziamento e l’Epifania. Alla vigilia di Natale il traffico rallenta su Euclid Avenue mentre la gente aspetta di guidare lungo la strada. Una visita a “Candy Cane Lane” è un’importante tradizione natalizia per molte famiglie della zona. Anche dopo Natale, a livello locale Summer Street viene spesso chiamata “Candy Cane Lane”.