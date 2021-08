Il bambino d’oro compie 35 anni: storia e curiosità sul film con Eddie Murphy

35 anni fa usciva nelle sale americane Il bambino d’oro, un curioso oggetto anomalo a tinte fantasy, alla stregua del contemporaneo Grosso guaio a Chinatown di Carpenter, con protagonista Eddie Murphy nel ruolo di un investigatore privato specializzato nel recuperare bambini scomparsi che viene informato di essere “Il Prescelto” destinato a salvare il “Bambino d’oro”, il salvatore di tutta l’umanità.

Il 1986 è stato un anno a dir poco prolifico per il cinema di genere e dopo aver trattato cult come “Grosso Guaio a Chinatown” e Howard e il destino del mondo stavolta ci occupiamo di un altro fantasy che grazie al suo protagonista, il divo Eddie Murphy all’epoca reduce dal successo di Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ha incassato quasi 150 milioni di dollari da un budget di 24 milioni.

Il bambino d’oro nonostante risulti godibile mostra qualche difficoltà nell’equilibrare commedia e sovrannaturale. Da questo punto di vista lo studio ha spinto e rimaneggiato la pellicola per adattarla il più possibile all’Eddie Murphy comico voluto dagli spettatori entusiasti del suo “Poliziotto a Beverly Hills”, e la cosa ha funzionato se si guardano gli incassi, ma al contempo il film nel suo essere ricco di suggestioni mistiche e nell’ibridare anche elementi horror appare un po’ sacrificato nel suo adattarsi al divo Murphy e forse con meno compromessi, vedi il film di Carpenter, la pellicola avrebbe incassato meno, ma avrebbe anche mostrato le reali potenzialità della storia così come era concepita in origine.

Curiosità

Dennis Feldman, un fotografo professionista, scrisse una sceneggiatura intitolata “The Rose of Tibet”, che secondo le sue intenzioni doveva essere “una storia alla Raymond Chandler con elementi sovrannaturali”.

Il copione attirò l’attenzione delle maggiori case cinematografiche di Hollywood e dopo una sofferta lotta, fu la Paramount Pictures ad assicurarsene i diritti per 300,000 dollari. Sebbene il Bambino d’oro sia indicato come un ragazzino per tutto il film, il giovanissimo attore J.L. Reate è in realtà una bambina.

Charlotte Lewis aveva solo 18 anni quando ha girato questo film.

George Miller è stata la prima scelta di Eddie Murphy come regista, ma Miller ha rifiutato perché Murphy lo ha fatto aspettare ad una riunione per quattro ore.

Il film in origine era stato concepito come un serioso dramma d’avventura, con Mel Gibson nel ruolo principale. Dopo che Gibson ha rifiutato il film e Eddie Murphy lo ha sostituito, la sceneggiatura è stata riscritta come una commedia parziale, come accaduto con Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills e l’abbandono di Stallone in favore di Murphy.

Eddie Murphy ha denigrato questo film mentre promuoveva Il principe cerca moglie (1988), affermando che la sceneggiatura originale era di gran lunga migliore del prodotto finito (in effetti il romanzo è più vicino a ciò che era previsto).

Il primo film di Eddie Murphy a essere classificato PG-13 (divieto ai minori di 13 anni) per l’assenza di parolacce tipiche dei film di Murphy degli anni ’80 e dei primi anni ’90. Il suo successivo film PG-13 sarebbe stato Il professore matto (1996), uscito un decennio dopo.

Un teaser trailer è stato rilasciato nell’estate del 1986 con nessun filmato del film, mostrava Eddie Murphy che cavalca uno yak attraverso una bufera di neve, lamentandosi: “Se sono il prescelto, come mai sto gelando mentre tu sei seduto in un caldo cinema? Il prescelto il mio di dietro! Perché qualcuno non poteva scegliermi per andare alle Bahamas?”. Vilmos Zsigmond ha realizzato la fotografia per il teaser, che rimane inedito in home video e non disponibile su YouTube.

(A circa 1 ora e 10) Sul volo di ritorno dal Nepal, Eddie Murphy inizia a cantare con la musica in cuffia sull’aereo. La terza riga/incomprensibile che canta è “Eddie Murphy è un gran figo”.

Eddie Murphy ha rifiutato un ruolo in Star Trek IV – Rotta verso la Terra (1986) per realizzare questo film. Entrambi i film sono usciti lo stesso giorno. Il teaser di questo film è stato mostrato prima di Star Trek IV.

A John Carpenter è stato offerto il lavoro come regista ma ha rifiutato. In seguito ha diretto il film simile Grosso guaio a Chinatown (1986). Tuttavia tre attori di questo film (Victor Wong, James Hong e Peter Kwong) hanno recitato in “Grosso Guaio a Chinatown.

In un’intervista rilasciata alla rivista Fangoria, l’attore Charles Dance (Sardo Numspa) ha spiegato come il film sia stato drasticamente cambiato dalla Paramount dopo la prima proiezione di prova: “Inizialmente Il bambino d’oro era una sceneggiatura molto interessante con molte suggestioni, ma la Paramount sostanzialmente si è tirata indietro. Quando l’hanno proiettato per la prima volta, era un tipo di film molto diverso per Eddie Murphy. La Paramount ha preso troppo in considerazione il disagio del pubblico all’anteprima riguardo la non familiarità del personaggio di Eddie. Lo avevano conosciuto così bene attraverso Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (1984) che volevano che il personaggio fosse molto più simile a quello. Così lo studio è tornato indietro e ha girato un sacco di riprese di Eddie che faceva Eddie Murphy, e le hanno inserite nel film. Poi hanno tirato fuori una colonna sonora davvero sontuosa, strana e bella di John Barry, e l’hanno sostituita con qualcosa di più funky. Quindi fondamentalmente quello che hai ottenuto è stato Beverly Hills Cop in Tibet.”

(A circa 40 minuti) Nel sogno, quando Chandler incontra Sardo, Fu e “il tipo grasso” e Sardo incide il pugnale sul braccio di Chandler, il set è lo stesso usato nelle ultime stagioni della serie tv Webster (1983).

Successivamente Eddie Murphy scriverà i suoi successivi cinque film di fila fino a Il distinto gentiluomo (1992).

L’uccello dai colori vivaci nel film è una Rosella orientale, originaria dell’Australia sudorientale e della Tasmania.

La casa in cui vive Eddie Murphy dopo il suo ritorno dal Nepal con il pugnale è la stessa casa che Steven Seagal usa in Duro da uccidere (1990) per riprendersi dal coma.

Le armi da taglio usate dallo scagnozzo Tommy Tong sono spade uncinate

(A circa 46 minuti) Quando a Eddie Murphy nei panni del ‘Prescelto’ viene chiesto di andare in Tibet risponde con “Perché qualcuno non può scegliermi per andare alle Bahamas”. Murphy è stato proprietario diverse isole alle Bahamas.

“Il bambino d’oro” mostra alcune somiglianze con l’horror-thriller del 2000 La mossa del diavolo (2000) con Kim Basinger. Sia Eddie Murphy che Kim Basinger interpretano persone comuni scelte per salvare un bambino misterioso con un destino basato sull’inspiegabile di coloro che li avrebbero corrotti. Più specificamente, le trame di entrambi i film ruotano attorno ad un bambino con abilità sovrannaturali che viene rapito da gruppi con intenti malavagi, decisi a sfruttare i poteri sovrannaturali dei (rispettivi) bambini per i propri guadagni. E qualunque decisione il bambino scelga può influenzare il destino del mondo intero.

Per tutto il film Til usa una spada come arma. Il tipo di spada che usa è una Kora, un’arma tradizionale del Nepal e del subcontinente indiano settentrionale che ha migliaia di anni.

Non molto tempo dopo che il dottor Hong ha presentato Chandler alla Signora Drago, che risiede dietro un paravento, Chandler fa una battuta che la Signora non trova divertente. Il dottor Hong la placa, parlando in mandarino. Le sta dicendo: “Scusalo, scusalo, non conosce le buone maniere”.

“Il bambino d’oro” è primo film fantasy di Eddie Murphy.

Nella scena in cui stanno lasciando il Nepal, i soldati indossano berretti con i distintivi del cappello “Rising Sun” dell’esercito australiano.

Il judoka, wrestler ed ex stuntman statunitense Gene LeBell ha un cameo nel film: è il motociclista ubriaco che tossisce in faccia a Eddie Murphy. LeBell ha allenato combattenti come Chuck Norris e Ronda Rousey.

Le lame del coltello che vedimao trasportate da uno degli scagnozzi all’inizio del film sono anche le stesse usate dall’attore artista marziale Carter Wong che interpreta uno degli scagnozzi “Tuono” nel film Grosso guaio a Chinatown.

Al pubblico non viene mai detto delle abilità specifiche del Bambino d’oro nel riportare in vita i morti, creare la vita, rendere le persone buone e così via, solo che è in grado di farlo in questo caso secondo Kala.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Michel Colombier (Il sole a mezzanotte, Purple Rain, Casa dolce casa?, Per favore, ammazzatemi mia moglie, Diario di un killer).

(Il sole a mezzanotte, Purple Rain, Casa dolce casa?, Per favore, ammazzatemi mia moglie, Diario di un killer). Alan Silvestri era stata la scelta originale per scrivere la colonna sonora del film e ha persino incontrato i produttori nella primavera del 1986 per il lavoro. Più tardi durante l’estate, è stato annunciato che John Barry era stato assunto per la colonna sonora del film.

era stata la scelta originale per scrivere la colonna sonora del film e ha persino incontrato i produttori nella primavera del 1986 per il lavoro. Più tardi durante l’estate, è stato annunciato che John Barry era stato assunto per la colonna sonora del film. John Barry è stato incaricato dalla Paramount Pictures di comporre, produrre e registrare una colonna sonora completa. Tuttavia, Barry è stato rimosso dal progetto dopo differenza creative e reazioni alle proiezioni di prova. Sebbene Michel Colombier abbia completato la colonna sonora, alcuni spunti di Barry rimangono nel film e uno, “Wisdom of the Ages”, è stato pubblicato sull’LP della colonna sonora originale. Al momento, la totalità della musica in gran parte inutilizzata di Barry e la colonna sonora finale della versione per le sale di Colombier sono state pubblicate su una colonna sonora di 3 CD in edizione limitata dalla Capitol/La-La Land Records.

