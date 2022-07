Cameron Diaz torna a recitare nella commedia d’azione “Back in Action” di Netflix

Netflix Jamie Foxx protagonista di una commedia horror con vampiri di Netflix

Cameron Diaz torna in pista dopo aver annunciato il suo ritiro ben otto anni fa. A convincere l’attrice a tornare pare sia stato Jamie Foxx che l’affiancherà nella commedia d’azione Back In Action di Netflix di cui al momento non è nota la trama, un’escamotage per aumentare l’hype.

Diaz si è tranquillamente allontanata da Hollywood otto anni fa e nel 2018 ha confermato di essere “in pensione” e che aveva deciso di smettere di fare film per concentrarsi davvero sulla sua “vita personale, relazioni personali, famiglia e amici”. Diaz, nota per i ruoli in The Mask al fianco di Jim Carrey e Tutti pazzi per Mary con Ben Stiller, per aver prestato la voce alla principessa fiona dei film di Shrek e per ruoli in Charlie’s Angels, L’amore non va in vacanza e Il matrimonio del mio migliore amico, ha sposato Benji Madden nel 2015 e nel 2019 hanno avuto una figlia di nome Raddix. Diaz in un’intervista rilasciata al podcast Goop di Gwyneth Paltrow aveva rivelato di essere in cerca di “pace” e per farlo doveva per forza allontanarsi dalla sua carriera. “Quando stai facendo un film…loro ti possiedono. Sei lì 12 ore al giorno per mesi e mesi. Non hai tempo per nient’altro”, ha detto. “Ho dovuto praticamente riprendermela e assumermi la responsabilità della mia vita”.

Se la trama di “Back in Action” è top-secret, sappiamo che il regista sarà lo specialista in commedie Seth Gordon (Come ammazzare il capo…e vivere felici, Io sono tu, Baywatch) che dirigerà da una sceneggiatura che ha scritto con Brendan O’Brien (Cattivi vicini). Beau Bauman (Una spia e mezzo) sta producendo per Good One Productions insieme a Gordon per l’Exhibit A, con Foxx, Datari Turner, O’Brien e Mark McNair che sono i produttori esecutivi.

Foxx ha recentemente fatto cenno a questo suo nuovo progetto con Netflix su Twitter, il terzo dopo la commedia horror con vampiri Day Shift in uscita ad agosto e il fantascientifico They Cloned Tyrone, completato e in attesa di una data di uscita. L’attore ha pubblicato sul suo account un clip audio di una conversazione telefonica con Diaz, che confessa di essere “così eccitata” ma “ansiosa” di tornare a recitare. Diaz Diaz: “Non so come farlo, sai?” Foxx ha quindi chiamato un esperto di pensionamento, nientemeno che la grande icona del football, Tom Brady, che ha fatto un piccolo discorso di incoraggiamento a Diaz.

Cameron Spero che tu non sia arrabbiata perchè ho registrato questo, ma non posso tornare indietro ora. Ho dovuto chiamare la CAPRA per riportare un’altra CAPRA. @Cameron Diaz e io siamo BACK IN ACTION – il nostro nuovo film con @NetflixFilm. La produzione inizierà entro la fine dell’anno!! 🦊🐐

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022

Fonte: Deadline