Campioni: trailer italiano della commedia sportiva con Woody Harrelson al cinema dal 31 maggio

Dal 31 maggio nei cinema italiani con Universal Pictures Campioni, un remake americano della commedia spagnola Non ci resta che vincere (2018). Un ex allenatore di basket di serie minori interpretato da Woody Harrelson riceve un’ingiunzione del tribunale per allenare una squadra di giocatori con disabilità intellettive, un’esperienza che cambierà la vita sia dell’uomo che dello sportivo.

Campioni – Trama e cast

La trama ufficiale: Woody Harrelson è il protagonista dell’esilarante e commovente storia di un ex allenatore di basket di serie B che, dopo una serie di passi falsi, viene incaricato dal tribunale di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Ben presto si rende conto che, nonostante i suoi dubbi, questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato.

Il cast include anche Ernie Hudson, meglio noto come l’acchiappafantasmi Winston Zeddemore, Cheech Marin, Matt Cook, Kaitlin Olson, Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning e Matthew Von Der Ahe.

Campioni – Trailer e video

Curiosità sul film

Bobby Farrelly è alla sua prima regia in solitaria dopo una lunga serie di commedie tra Tutti pazzi per Mary, Scemo & più scemo e Amore a prima svista, tutte co-dirette con il fratello Peter Farrelly.

Bobby Farrelly dirige “Campioni” da una sceneggiatura di Mark Rizzo, autore per serie tv d’animazione (Gravity Falls, Prosciutto e uova verdi) al suo primo lungometraggio e alla prima sceneggiatura live-action. La sceneggiatura di Rizzo è basata su quella originale del film spagnolo “Non ci resta che vincere” (2018) scritta da Javier Fesser da una storia di originale di David Marqués.

Il regista Bobby Farrelly ha diretto Woody Harrelson anche in Kingpin (1996).

I giocatori della squadra di basket sono attori disabili.

Questo è il secondo film di Ernie Hudson sul basket dopo Ritorno dal nulla (The Basketball Diaries) del 1995.

Il film è prodotto da Paul Brooks, Cary Davies, Drew Locke, Scott Niemeyer, Jeremy Plager, Anna Schwartz, Jonathan Shore. Woody Harrelson, Javier Fesser, Alexander Jooss, Brad Kessell, Álvaro Longoria, Luis Manso sono i produttori esecutivi.

Non ci resta che vincere – il film originale

Non ci resta che vincere (Campeones) è un film del 2018 diretto da Javier Fesser.

La trama ufficiale: Marco (Javier Gutiérrez) è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.

Alla ricerca di più realismo, il regista Javier Fesser voleva attori non professionisti, ma persone disabili della vita reale per la squadra di basket. Tutti loro fanno il loro debutto con questo film.

Javier Fesser dirige “Non ci resta che vincere” da una sua sceneggiatura basata su una storia originale di David Marqués (El club del paro).

Javier Fesser vincitore di quattro Premi Goya, due dei quali per la sceneggiatura e la regia del dramma fantasy Camino, e nominato all’Oscar per il cortometraggio Binta y la gran idea, torna al formato live-action dopo la regia del film d’animazione Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguercio.

“Non ci resta che vincere” affronta l’affascinante mondo delle persone con disabilità mentali con la stessa sincerità e naturalezza con cui loro si trovano ad affrontare la vita. La loro diffusa mancanza di pregiudizi su qualsiasi questione e la loro invidiabile propensione a dire le cose come stanno, permettono ai suoi protagonisti di vivere un’avventura inevitabilmente divertente e umanamente deliziosa. [Javier Fesser]

Il film è stato candidato a 11 premi Goya vincendo in tre categorie: Miglior film, Miglior attore rivelazione (Jesús Vidal) e Miglior canzone (“Este es el momento”).

Le musiche originali del film sono del compositore Rafael Arnau (Pessime storie) alla sua seconda collaborazione con il regista Javier Fesser dopo il film d’animazione “Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguercio”.

Il tema musicale principale del film “El Club Del Paro” è scritto e interpretato da Muchachito Bombo Infierno.

Campioni – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Franti (Giustizia senza legge, Guerrilla Midwife, Where Have All the Flowers Gone?, I Know I’m Not Alone).

