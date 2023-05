Dal 31 maggio nei cinema italiani con Universal Pictures Campioni, la commedia sportiva di Bobby Farrelly, remake americano della commedia spagnola Non ci resta che vincere (Campeones) del 2018. Woody Harrelson è un ex allenatore di basket di una lega minore che riceve un’ordinanza del tribunale per rilevare una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Nonostante i suoi dubbi, si rende presto conto che insieme possono andare oltre quanto mai immaginato.

Campioni – Trama e cast

La trama ufficiale: Woody Harrelson è il protagonista dell’esilarante e commovente storia di un ex allenatore di basket di serie B che, dopo una serie di passi falsi, viene incaricato dal tribunale di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Ben presto si rende conto che, nonostante i suoi dubbi, questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato.

Accanto a Harrelson, nel ruolo di Marcus, ed Ernie Hudson, Cheech Marin, Matt Cook eMadison Tevlin, i ‘Campioni’ del film sono i componenti della squadra di basket, otto attori con disabilità intellettuali: , Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe, Bradley Edens.

Campioni – Trailer e video

Campioni – Il doppiaggio italiano

Anche per la versione italiana, Universal Pictures si è impegnata a portare avanti un progetto di doppiaggio che è diventato simbolo di inclusione: otto ragazzi non professionisti, affetti da sindrome di down e dello spettro autistico, hanno doppiato gli atleti del film, rendendo di fatto Campioni un appassionante percorso umano contro resistenze e pregiudizi, oltre che sul grande schermo anche nella realtà.

Curiosità sul film

“Campioni” è diretto dal regista americano Bobby Farrelly, metà dei Farrelly Brothers (Scemo e più scemo. Tutti pazzi per Mary). Bobby che è alla sua prima regia in solitaria per il grande schermo, dopo aver diretto episodi per serie tv come “Loudermilk” e “The Now”, dirige da una sceneggiatura è di Marco Rizzo basata sul film spagnolo Non ci resta che vincere (Campeones) di Javier Fesser e David Marqués.

Prima di questo film, John Larroquette ha raccontato la stessa storia nel suo film tv One Special Victory (1991), dove il suo personaggio insensibile viene condannato da un giudice ad allenare una squadra di basket di persone disabili, e viene poi trasformato caratterialmente durante il processo; e quel film è stato ispirato dalla storia vera narrata nel libro del 1990 “B-Ball: The Team That Never Lost a Game”di Ron Jones (che era il vero allenatore di San Francisco).

Questo è il secondo film di Ernie Hudson sul basket dopo Ritorno dal nulla (1995).

Il regista Bobby Farrelly ha diretto Woody Harrelson in Kingpin (1996), una commedia sportiva sul bowling.

Woody Harrelson ed Ernie Hudson erano già apparsi insieme in Sonny & Pepper – Due irresistibili cowboy (1994).

Terzo film sul basket di Woody Harrelson. Gli altri due sono Chi non salta bianco è e Semi-Pro.

Javier Fesser, regista del film originale, è stato consultato dalla Universal per ottenere il permesso di realizzare un remake americano. Fesser ha accettato a due condizioni: che gli attori che avrebbero interpretato la squadra di basket fossero realmente disabili e che non venisse cambiato il finale. Universal ha accettato entrambe le condizioni.

Nel film appaiono nel ruolo di se stessi Scott Van Pelt, giornalista sportivo e conduttore di talk show americano e Jalen Rose, analista sportivo americano ed ex giocatore di basket professionista.

Il film è prodotto da Paul Brooks, Scott Niemeyer e Jeremy Plager.

Campioni – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Franti (Giustizia senza legge, I Know I’m Not Alone, Guerrilla Midwife).

(Giustizia senza legge, I Know I’m Not Alone, Guerrilla Midwife). Franti ha parlato del film con il sito Variety: “Sono rimasto davvero colpito. Ho sentito come se il mondo, per quanto folle com’è in questo momento, per quanto diviso possa sembrare, avesse bisogno di questo tipo di film e di questo messaggio di speranza, umanità e persone che crescono…C’è un messaggio in questo film per tutti noi su ciascuno dei nostri preconcetti sull’alterità. È importante per noi avere quel tipo di apertura mentale, almeno per essere in grado di essere in uno spazio di curiosità piuttosto che in uno spazio di giudizio.”

“Sono rimasto davvero colpito. Ho sentito come se il mondo, per quanto folle com’è in questo momento, per quanto diviso possa sembrare, avesse bisogno di questo tipo di film e di questo messaggio di speranza, umanità e persone che crescono…C’è un messaggio in questo film per tutti noi su ciascuno dei nostri preconcetti sull’alterità. È importante per noi avere quel tipo di apertura mentale, almeno per essere in grado di essere in uno spazio di curiosità piuttosto che in uno spazio di giudizio.” Dopo aver letto solo la sceneggiatura e visto 10 minuti del film completo, Franti ha scritto la canzone “Tell Somebody That You Love Em Right Now” e l’ha inviata al regista Bobby Farrelly e a Woody Harrelson.

Franti ha scritto le canzoni per il film dopo la perdita di suo padre a causa del COVID nel 2021: “Non ero in grado di essere lì con le persone che amo. Abbracciarli e stringerli e guardarli negli occhi e provare l’emozione di trovarsi nello stesso posto. E’ stato come se qualcosa scattasse in me mentre guardavo il film…Quello che vorrei che le persone recepissero dal film sarebbe che dopo aver finito di guardarlo, guardassero chiunque fosse seduto accanto a loro al cinema o nella loro casa e dicessero, ‘Ti voglio bene, sei importante per me” E non tra cinque minuti, ma proprio adesso, ‘Ti voglio bene…Questo è il modo in cui mi sono approcciato al film.”

“Non ero in grado di essere lì con le persone che amo. Abbracciarli e stringerli e guardarli negli occhi e provare l’emozione di trovarsi nello stesso posto. E’ stato come se qualcosa scattasse in me mentre guardavo il film…Quello che vorrei che le persone recepissero dal film sarebbe che dopo aver finito di guardarlo, guardassero chiunque fosse seduto accanto a loro al cinema o nella loro casa e dicessero, ‘Ti voglio bene, sei importante per me” E non tra cinque minuti, ma proprio adesso, ‘Ti voglio bene…Questo è il modo in cui mi sono approcciato al film.” Complessivamente Franti ha scritto tre canzoni originali per “Campioni”, tra cui “Love Is the Champion” e “Imagine We Are Champions” e concesso in licenza molte delle sue canzoni precedentemente pubblicate negli album “Sound of Sunshine” e “Follow Your Heart” e ha scritto anche tutta la musica strumentale che accompagna le scene.

Franti spiega l’importanza del titolo “Campioni” a prescindere dal risultato meramente sportivo: “Abbiamo bisogno di campioni in questo momento”, dice. “Non c’è niente al mondo che dice che il bene deve mai vincere. Non è scontato. Abbiamo bisogno di persone disposte a parlare e difendere coloro che non vengono visti. E quelli che non vengono ascoltati. Questo film mostra che non si tratta sempre delle vittorie e di chi vince la partita. La vittoria è in chi aiuta davvero a far brillare il cuore di un’altra persona. E sento che questo è il potere di questo film, ed è qualcosa che deve davvero essere sentito nel mondo di oggi.

A seguire la lista completa dei brani inclusi nella colonna sonora:

I Had Some Money But I Spent It – Nick Waterhouse

Whiskey River (Live at Harrah’s Casino, Lake Tahoe, NV – 04/1978) – Willie Nelson

Place Names – Nick Waterhouse

Punk Parade – Alex Gibson

My Way Home – Citizen Cope

Tubthumping – Chumbawamba

Run the World! – Dayglow

The Ballad of Charlie & Farley – Lovesix

Wreck the Rod – Nick Waterhouse

Brighter Day – Michael Franti & Spearhead

She’s a Bad Mama Jama (She’s Built) – Leon Haywood

Escape (The Pina Colada Song) – Rupert Holmes

Alaska Highway – Jody Peck

Shake On – Gold Brother

Happy Antics – Roger Dexter

Never Know – Thunderpussy

Best at Loving You Michael Franti & Spearhead

A-Punk – Vampire Weekend

Messin’ with My Heart – Hunter Elizabeth

Oh! – The Linda Lindas

Hey Ya! – Outkast

Tell Me – BROS

Reno – Ethan Tucker

Life Reminds Us We’re Alive – Michael Franti & Spearhead

People Need People – Michael Franti & Spearhead

My Sharona – Berton Averre & Doug Fieger

Make a New Dance Up – Hey Ocean!

Sweet Georgia Brown – Brother Bones & His Shadows

Katchi – Nick Waterhouse

Growing Pains – Daniel Rodriguez

Diane Young – Vampire Weekend

Don’t Fence Me In – Amyl and the Sniffers

Unbelievable – EMF

Game On – Beginners with Yez Yez

La Donna è Mobile (di Giuseppe Verdi) – Thomas Harper, Slovak Symphony Orchestra, Michael Halász

Love Is the Champion – Michael Franti

South Sea Paradise – Michael Alan Scott

Tell Somebody That You Love em Right Now – Michael Franti

Phoenix – Woody Harrelson

