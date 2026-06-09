Cancellata a sorpresa la serie TV più amata degli ultimi anni. E nessuno se lo aspettava
Le riprese della terza stagione erano iniziate a marzo 2026 nell’area di Vancouver con il nome di lavorazione “Calm Current”. Il piano produttivo prevede ancora il proseguimento delle attività fino alla fine di novembre, elemento che suggerisce come si tratti semplicemente di una sospensione programmata e non di un’interruzione definitiva.Alcune indiscrezioni parlano anche di motivazioni
Le riprese della terza stagione erano iniziate a marzo 2026 nell’area di Vancouver con il nome di lavorazione “Calm Current”. Il piano produttivo prevede ancora il proseguimento delle attività fino alla fine di novembre, elemento che suggerisce come si tratti semplicemente di una sospensione programmata e non di un’interruzione definitiva.
Alcune indiscrezioni parlano anche di motivazioni logistiche legate alla gestione delle location e agli eventi internazionali previsti nelle prossime settimane, ma non esistono conferme ufficiali da parte di HBO.
La stagione più delicata della serie
La terza stagione rappresenta uno dei passaggi più importanti per l’adattamento televisivo del celebre videogioco di Naughty Dog.
Dopo gli eventi della seconda stagione, la storia dovrebbe spostare gran parte dell’attenzione sul personaggio di Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Una scelta narrativa che segue fedelmente la struttura di The Last of Us Part II e che aveva già diviso il pubblico nel videogioco originale.
Nel cast torneranno anche Bella Ramsey nei panni di Ellie e Gabriel Luna nel ruolo di Tommy, anche se la nuova stagione dovrebbe proporre un punto di vista diverso rispetto alle precedenti.
A rendere ancora più delicata questa fase c’è anche l’uscita di scena di Neil Druckmann dal lavoro quotidiano sulla serie, con il ruolo di showrunner che resta nelle mani di Craig Mazin. Una novità che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i fan più affezionati.
Anche se la pausa di giugno ha creato un po’ di agitazione, la produzione continua a essere considerata attiva. Le previsioni più accreditate indicano che la terza stagione debutterà nel corso del 2027, mantenendo quindi la tabella di marcia già ipotizzata nei mesi scorsi.
Per il momento, dunque, non si parla di cancellazione. Si tratta piuttosto di una breve interruzione che potrebbe rientrare nella normale organizzazione di una produzione televisiva di dimensioni enormi. Eppure basta una semplice pausa di qualche settimana per ricordare quanto sia alta l’attesa attorno a una delle serie più seguite e discusse degli ultimi anni.