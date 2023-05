Cannes 2023, Black Flies: prime immagini e trama del thriller con Sean Penn e Mike Tyson

Dopo la tappa in concorso al Festival di Cannes 2023 arriverà nei cinema italiani con Vertice 360 Black Flies, thriller di Jean-Stéphane Sauvaire, con Sean Penn, tratto dall’avvincente omonimo romanzo autobiografico di Shannon Burke.

Black Flies – Trama e cast

Ollie Cross (Tye Sheridan), paramedico alle prime armi, trascorre le notti in corse adrenaliniche su un’ambulanza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York a Brownsville, Brooklyn, mentre di giorno studia per gli esami di medicina in un tugurio di Chinatown. Lavorando al fianco del veterano Gene Rutkovsky (Sean Penn), Cross scopre in prima persona il fascino e l’alienazione di un lavoro che oscilla tra la paura e la compassione, e che a volte sconfina nell’ambiguità etica. Proseguendo il suo percorso di analisi della violenza all’interno delle istituzioni e all’interno di comunità isolate, il regista francese Jean-Stéphane Sauvaire (Una preghiera prima dell’alba) rivolge il suo sguardo attento e indagatore alla sua città d’adozione, New York, dipinta al meglio della sua lacera magnificenza. Sauvaire costruisce un thriller viscerale e coinvolgente sulla vita complessa ed estenuante dei paramedici e della gente comune a cui dedicano le proprie vite.

Il cast è completato da Katherine Waterston, Michael Pitt, Mike Tyson, Kali Reis, Raquel Nave, Onie Maceo Watlington, Alisa Mironova, Anthony Ricciardi, Cathi Swett, Jagan Badvel, Robert Oppel, Shelly Burrell.

Curiosità sul film

Jean-Stéphane Sauvaire (Una preghiera prima dell’alba, Johnny Mad Dog, Carlitos Medellin) dirige il film da una sceneggiatura di Ben Mac Brown (screenplay by) e Ryan King(screenplay) dal racconto di Shannon Burke.

Mel Gibson era stato inizialmente scelto per il personaggio di Sean Penn “Rutkowski”. Durante il processo di prevendita Gibson è stato sostituito con Penn.

Le musiche originali del film sono dei compositori Nicolas Becker (Uno specialista – Ritratto di un criminale moderno, A Son Of Man, Una preghiera prima dell’alba) & Quentin Sirjacq (Made in China, Mon frère)

Il libro originale

Lo scrittore Shannon Burke nato l’11 settembre 1966 a Wilmette, Illinois., studia all’Università del North Carolina-Chapel Hill. Dopo la laurea è diventato un paramedico per i vigili del fuoco di New York City. Burke ha usato e riportato queste esperienze nei suoi romanzi Safelight (2004) e Black Flies (2008). Burke ha pubblicato altri due romanzi, Into the Savage Country (2015) e The Brother Years (2020). È stato anche coinvolto in vari progetti cinematografici e televisivi, incluso il lavoro sulla sceneggiatura del film Syriana (2005) ed è il co-creatore e produttore esecutivo della serie Netflix Outer Banks. Burke vive attualmente a Knoxville in Tennessee con i suoi due figli.

La sinossi ufficiale del romanzo: Dopo aver fallito l’ammissione alla facoltà di medicina, Ollie Cross accetta un lavoro come paramedico ad Harlem. Vergognandosi delle sue radici borghesi e desideroso di adattarsi, adotta un personaggio da duro che lo accompagna attraverso i giorni bui per le strade: le sparatorie, i poliziotti cattivi, i medici sfrenati e i pazienti senza speranza. Ma gli orrori quotidiani iniziano a farsi sentire e, mentre la sua vita personale inizia a sgretolarsi, nemmeno Ollie riesce più a capire chi sia. Black Flies è un romanzo avvincente e indimenticabile su esperienze indelebili, amicizia in condizioni estreme, deterioramento e redenzione.

Il romanzo “Black Flies” è disponibile in edizione inglese su Amazon.