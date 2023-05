In concorso nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2023 Club Zero, il nuovo film della regista Jessica Hausner (Little Joe) ambientato in una scuola privata dove Miss Novak, interpretata da Mia Wasikowska, propone un nuovo corso sulla nutrizione che trasforma i suoi studenti devoti seguaci sotto la sua influenza che sovrasta e influenza ogni altro rapporto instaurato da ragazzi al di fuori dell’ambito scolastico.

Club Zero – Trama e cast

La trama ufficiale: La signorina Novak (Mia Wasikowska) si unisce allo staff di un collegio internazionale per tenere un corso di alimentazione consapevole. Dice che mangiare di meno è salutare. Gli altri insegnanti sono lenti a notare cosa sta succedendo e quando i genitori distratti iniziano a rendersi conto, il Club Zero è diventato una realtà.

Il cast è completato da Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, Elsa Zylberstein, Mathieu Demy, Ksenia Devriendt, Luke Barker Florence Baker, Samuel D Anderson e Gwen Currant.

Club Zero – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Austria, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca

La regista Jessica Hausner dirige “Club Zero” da una sua sceneggiatura scritta con Géraldine Bajard (Lamb, Little Joe).

Cannes ha seguito i film di Jessica Hausner sin dal suo esordio. Il suo film scolastico “Inter-View” ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito della Cinéfondation nel 1999, il suo primo lungometraggio “Lovely Rita” è stato selezionato per Un Certain Regard nel 2001 e il suo primo film in concorso è stato nel 2019 con “Little Joe”. Il regista austriaco si candida ancora una volta alla Palma d’Oro con “Club Zero”.

Il cast tecnico: Fotografia di Martin Gschlacht / Montaggio di Karina Ressler / Casting Director Lucy Pardee / Costumista Tanja Hausner / Trucco e acconciatura: Heiko Schmidt & Kerstin Gaecklein / Scenografia di Beck Rainford / Sound Recordist Patrick Veigel / Sound Designer Erik Mischijew / Re-recording Mixer Tobias Fleig

Jessica Hausner – Note biografiche

Nata a Vienna, Jessica Hausner ha studiato regia alla Film Academy di Vienna dove ha realizzato i suoi primi cortometraggi, Flora (1996) e Inter-View (1999), entrambi premiati. Dirige poi due lungometraggi, Lovely Rita (2001) e Hotel (2004), presentato in anteprima al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Nel 2009, Lourdes è stata selezionata alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha ricevuto il Premio FIPRESCI, seguito da altri premi, come l’European Film Award per la migliore attrice per Sylvie Testud. Torna in Concorso Un Certain Regard con Amour Fou nel 2014. Il suo quinto lungometraggio e il primo in inglese, Little Joe, è stato selezionato in Concorso al Festival di Cannes 2019 dove Emily Beecham ha ricevuto il premio come Migliore Attrice. Grande successo al Festival, il film è stato venduto in più di 20 paesi nel mondo.

Note di regia

INSEGNANTE – STUDENTE – RAPPORTO CON I GENITORI

Guarda come i genitori affidano la loro responsabilità per i loro figli a un insegnante che abusa di questa fiducia. La signora Novak manipola i bambini e li aliena dai loro genitori. Una volta che i genitori decidono di salvare i propri figli, è già troppo tardi. Sono costretti a vivere il più grande incubo di ogni genitore: perdere il proprio figlio.

Club Zero affronta questa paura esistenziale e riflette: “Come possono i genitori controllare i propri figli quando semplicemente non hanno abbastanza tempo per loro?” Questo problema non è individuale ma sociale – questo potrebbe accadere a me, così come a te. I genitori non sanno tutto quello che succede a scuola e non hanno né il tempo né i mezzi per farlo. Viviamo in una meritocrazia che ci fa lavorare sempre di più. Sono portato all’impressione che il fallimento dei genitori sia sistemico. “I genitori non hanno tempo per i figli e poi sta a noi dare loro tutte le attenzioni e l’affetto di cui hanno bisogno”.

FEDE, DIGIUNO E RELIGIONE

Il controllo del cibo è sempre stato parte della religione. Penso che questo sia dovuto al fatto che attraverso il digiuno senti uno sballo che incoraggia l’illuminazione spirituale. Puoi cambiare idea modificando l’assunzione di cibo. Inoltre, controllare l’assunzione di cibo suggerisce di controllare il proprio corpo. Rafforza la sensazione di potere e di essere “speciali”.

Mangiare è molto personale ma allo stesso tempo molto sociale. Immagina di incontrare amici a cena e di non mangiare. Questo può farli sentire attaccati, può irritarli. Perché? Perché metti in dubbio il loro modo di vivere. Tutti crediamo in qualcosa, nessuno è esente dalla superstizione. Ognuno di noi appartiene a un gruppo che ha determinati principi o codici. Dobbiamo capire la soggettività delle nostre convinzioni per capire come la signora Novak e i ragazzi sono convinti delle loro. La loro “religione del cibo” è un esempio di credenza radicale.

FIABE E ARCHETIPI

Le favole tradizionali vengono raccontate per aiutare i bambini (e gli adulti) ad acquisire una bussola morale, per imparare dal bene al male. In Club Zero, la signora Novak e i bambini mettono in discussione ciò che tutti pensiamo sia giusto. Hanno la loro verità. Anche se ovviamente moriranno di fame, credono ancora. Una grande ispirazione per me è stata la fiaba de Il pifferaio di Hamelin, in cui tutti i bambini muoiono alla fine.

Tutti tranne uno, che quel giorno era malato e non poteva raggiungere gli altri bambini. Sono stato anche ispirato dalle fiabe russe, che trasmettono una moralità completamente diversa rispetto alle fiabe europee. La moralità è distribuita in modo diverso, i truffatori e i teppisti sono spesso gli eroi della storia.

L’uso delle fiabe come ispirazione lascia anche il posto a un approccio più distaccato, un punto di vista generale: i dettagli psicologici o sociali vengono messi in secondo piano per raccontare una storia più universale. I personaggi assomigliano ad archetipi piuttosto che a individui. L’estetica sottolinea la qualità universale della storia: ambientazione, costumi, uniformi: non sappiamo esattamente quando o dove si svolge la storia. L’inglese come lingua universale per i collegi e come lingua cinematografica universale.

C’è un certo tipo di assurdità che abita nella nostra esistenza. Viste da un punto di vista più distante, molte cose in cui crediamo e che ci sembrano ridicole, assurde o vane. Nei miei film cerco sempre di trovare una prospettiva lontana per riflettere su questo. Club Zero è raccontato da questo punto di vista: l’esagerazione fino all’assurdo offre un approccio più umoristico ai temi più oscuri del film.

[Jessica Hausner]

Club Zero – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Markus Binder i cui crediti includono musiche per un episodio della serie di documentari televisivi Universum e collaborato con un brano (“Happinessbusiness”) al dramma Little Joe.

La regista Jessica Hausner sulle musiche del film: “Non ho quasi mai usato colonne sonore nei miei film prima d’ora. Ho usato solo musica di origine/diegetica, musica che effettivamente suono nelle scene – una quintessenza della purezza del cinema d’essai. Con Little Joe è stata la prima volta che ho utilizzato musica esistente (di Teiji Ito) per la colonna sonora di un film. Non è che la musica punteggiasse o amplificasse le emozioni, piuttosto contrastava con la storia che trovavo interessante. Nel Club Zero il la musica è stata espressamente composta. La musica è lì per enfatizzare il ritmo guidato della narrazione, una cosa inevitabilmente segue un’altra. Ecco perché abbiamo scelto la batteria. Ho parlato con il compositore Markus Binder della musica di culto. Si è ispirato ai tamburi cult africani e asiatici e ha creato un ritmo di batteria tutto suo. C’è innegabilmente una qualità religiosa in questo modo di suonare la batteria. Il compositore Markus Binder sul collaborare con Jessica Hausner: “L’intenzione di Jessica come regista non è quella di mirare a un effetto rapido. Con questo in mente, la musica è una sorta di resistenza, una controparte o un supporto alle immagini? Questo film è ambientato in un ambiente europeo molto classico. La musica, d’altra parte, è difficile da individuare. Questo mi affascina. Gli strumenti che ho utilizzato provengono da tutto il mondo. Il suono nei titoli di testa e di coda del film è stato riprodotto su una vecchia spinetta, che è qualcosa come un piccolo pianoforte. Hai una stringa di cinque lati per tasto. Ho aperto la scatola e ho giocato su questi lati con un plettro. I tamburi provenivano dal Marocco e da Londra, mentre gli altri suoni degli archi provenivano da uno strumento a corde che ho portato dal Vietnam e da una chitarra tipo banjo a due facce dalla Siberia. L’origine di questi dispositivi non ha molta importanza. Il ritmo della musica è occidentale e va nella direzione della techno, ma non sai esattamente da dove dovrebbe provenire il suono. Penso che questa sia la bellezza dell’arte, che può essere senza luogo e non deve essere culturalmente identificabile.” Markus Binder sugli spunti culturali colti durante la ricerca per il film: “Volevo che la colonna sonora del film fosse laica. Questo è qualcosa che voglio sottolineare. Trovo le religioni culturalmente interessanti, ma per il resto sono fonte di sospetto per me. Si può dire che la musica techno o elettronica di per sé è la secolarizzazione della musica di culto. Anche se non tratta affatto questioni o sentimenti religiosi, la musica che consiste nella ripetizione e nel ritmo è coinvolgente e ha un effetto spirituale sul corpo o addirittura sull’organismo. Come batterista, io stesso noto sempre questo effetto. In Zimbabwe ho visto un concerto di Thomas Mapfumo: stava con le spalle al pubblico, completamente assorto e intorno a lui c’era un’intera band che suonava sempre la stessa cosa. Penseresti di essere in un club techno ma quello che stavi ascoltando era la batteria di Mbiras, uno strumento a percussione africano che è come lingue di metallo all’interno di una zucca. A proposito, ho usato anche Mbiras per la colonna sonora. Ho quindi costruito la mia batteria nel mio studio con coperte appese ovunque per mantenere il suono piacevole e asciutto e poi ho suonato, dal mio punto di vista, musica elettronica o techno, su tamburi di pelli di animali. Anche in questo caso c’è una connessione tra suoni rituali e ripetitivi, che conosci dalla musica elettronica così come da qualche tipo di musica tradizionale dell’Africa e del sud-est asiatico.”

1. Melo 2:59

2. Jum 1:01

3. Auto 1:01

4. Waltz 0:47

5. Tresense 1:50

6. Moodrum 1:30

7. Okal 0:31

8. Dramadrum 0:53

9. Redos 1:25

10. Mingo 0:36

11. Hum 2:58

12. Shenshen 3:11

13. Gum 3:47

La colonna sonora di “Club Zero” è disponibile su Amazon.

Club Zero – Foto e poster