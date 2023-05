Cannes 2023, Killers of the Flower Moon: trailer italiano e anticipazioni del film di Martin Scorsese

Dopo l’anteprima fuori concorso il 20 maggio al Festival di Cannes 2023, a partire dal 19 ottobre 2023 nei cinema italiani con Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution Killers of the Flower Moon, il nuovo attesissimo film del premio Oscar Martin Scorsese, un crime epico basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di “regno del terrore”, che insanguinarono la nazione Osage negli anni ’20. “Killers of the Flower Moon” girato in Oklahoma segna l’ennesima collaborazione, la sesta, tra il regista e Leonardo DiCaprio, che in questo film sarà affiancato da Robert De Niro che torna a collaborare con Scorsese dopo il dramma crime The Irishman realizzato per Netflix.

Killers of the Flower Moon – Trama e cast

La trama ufficiale: All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dall’acclamato, omonimo, best-seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Il film vanta un cast stellare con i premi Oscar Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Brendan Fraser (The Whale), il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Louis Cancelmi (Boardwalk Empire, The Irishman), William Belleau (The Twilight Saga: Eclipse, Blood Quantum) e due attori e musicisti vincitori di Grammy, Jason Isbell (Deadwood – Il film) e Sturgill Simpson (I morti non muoiono).

Curiosità sul film

“Killers of the Flower Moon” è basato sullomonimo bestseller edito in Italia con il titolo”Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera” di David Grann che esplora la catena di omicidi di nativi americani Osage negli anni ’20 in Oklahoma legati allo sfruttamento del petrolio.

“Killers Of The Flower Moon” ha fruito di un budget di 200 milioni di dollari ed è una collaborazione tra Paramount e Apple TV+ scritta da Eric Roth (A Star Is Born), candidato cinque volte all’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale con una statuetta vinta nel 1995 per Forrest Gump. I crediti di Eric Roth includono copioni per Il curioso caso di Benjamin Button, Alì, Insider – Dietro la verità e L’uomo che sussurrava ai cavalli.

Lily Gladstone interpreterà il ruolo di Mollie Burkhart, “una Osage sposata con Ernest Burkhart (DiCaprio), che è il nipote di un potente allevatore locale interpretato da De Niro”. L’attrice è nota per ruoli in Jimmy P., Certain Women e il recente First Cow di Kelly Reichardt.

Tantoo Cardinal interpreterà Lizzie Q, madre del personaggio Mollie Burkhart interpretata da Lily Gladstone. Cardinal è un’attrice veterana che ha lavorato per oltre quarant’anni in classici come Balla coi lupi, Vento di passioni, Il grande fiume del Nord e più recentemente in I segreti di Wind River e Hold the Dark. Nata nella frazione di Anzac, a Fort McMurray, nella provincia canadese di Alberta, Tantoo Cardinal nel 2010 è stata insignita Membro dell’Ordine del Canada con la seguente motivazione: Attrice compiuta e celebre, Tantoo Cardinal ha portato le arti aborigene nello spettacolo in Canada. Conosciuta per la sua autenticità, che ha portato alla vita personaggi aborigeni complessi e diversi e ha lavorato nel dissipare gli stereotipi. Le sue prestazioni nei film e in televisione, tra cui Balla coi lupi, Vento di passioni, e “North of 60″, hanno contribuito a tracciare un sentiero in un settore dove alcuni ruoli per le donne aborigene non esistevano in precedenza. Membro fondatore del Saskatchewan Native Theatre Company, serve come modello di ispirazione per i giovani aspiranti, per coltivare il talento in coloro che desiderano iniziare un percorso simile.”

Martin Scorsese paragona il suo adattamento ad un western: “Pensiamo sia un western. Si svolge tra il 1921 ed il 1922 in Oklahoma. Sono senz’altro dei cowboy ma oltre ai cavalli hanno pure delle automobili. Il film è incentrato principalmente sugli Osage, una tribù indiana a cui hanno dato un territorio orribile, che però amavano poiché convinti che i bianchi non se ne sarebbero mai interessati. Finché non abbiamo scoperto il petrolio e per circa dieci anni gli Osage sono diventati le persone più ricche al mondo. Dopodiché, come accaduto con gli Yukon e le regioni d’estrazione in Colorado, sono sbarcati gli avvoltoi, l’uomo bianco, arrivano gli europei e tutto è andato perduto. Lì la criminalità aveva un controllo così capillare su ogni cosa che era più facile andare in galera per aver ucciso un cane che per aver ucciso un indiano.”

Martin Scorsese ha detto che quando ha letto il libro di David Grann “Killers of the Flower Moon”, sapeva che doveva trasformarlo in un film. Scorsese ha trascorso diverse ore insieme a Capo Orso in piedi per convincere la Osage Nation ad aiutare con le riprese.

Questa è la settima collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio e segnerà anche l’undicesima collaborazione tra Scorsese e Robert De Niro se si tiene conto del cortometraggio The Audition (2015). Questa è anche la quarta volta che De Niro e DiCaprio appaiono insieme in un film (cortometraggio o lungometraggio). Tuttavia, questa è la prima volta che Scorsese, De Niro e DiCaprio collaborano tutti insieme ad un lungometraggio.

Robert De Niro ha presentato per la prima volta Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio dopo aver lavorato con lui in Voglia di ricominciare (1993) ed essere rimasto impressionato dal suo talento. Scorsese lo ricordò anni dopo, quando fece il casting per Gangs of New York (2002) e iniziò così la sua lunga collaborazione con DiCaprio.

Jesse Plemons per lavorare con Scorsese ha dovuto rifiutare il ruolo di Ricky “Jupe” Park in Nope (2022), che è finito per andare a Steven Yeun.

William Hale (che sarà interpretato da Robert De Niro) aveva circa 45 anni quando iniziarono gli omicidi di Osage. De Niro ha quasi 80 anni.

Il film segna la prima collaborazione di John Lithgow con Martin Scorsese e l’adempimento di un elemento prioritario della lista dei desideri che Lithgow aveva intrattenuto con entusiasmo nel corso degli anni. Lithgow è stato portato verso la fine di 5 mesi di riprese per girare per due settimane a Pawhuska, in Oklahoma. Ha dichiarato che avrebbe volentieri viaggiato fino al set solo per godersi la compagnia del cast di Scorsese. Le riprese del progetto erano originariamente programmate per marzo 2020, ma la produzione è stata sospesa a causa della pandemia di Covid-19. Durante il ritardo, la sceneggiatura è stata riscritta poiché Leonardo DiCaprio voleva che cambiassero alcune cose su cui Eric Roth e DiCaprio non erano d’accordo. Secondo Roth la sfida è finita 50 e 50. Lo sceneggiatore Eric Roth ha dichiarato che Leonardo DiCaprio doveva interpretare Tom White, l’eroico agente dell’FBI che si è recato nella Osage Nation e ha risolto una serie di omicidi. Questa sceneggiatura originale era più simile a un thriller poliziesco. Tuttavia, DiCaprio ha richiesto la revisione della sceneggiatura per interpretare Ernest Burkhart, il nipote del malvagio assassino interpretato da Robert De Niro, combattuto tra l’amore e le macchinazioni di suo zio. La Paramount ha sentito che la riscrittura della sceneggiatura ha trasformato il film da un thriller d’azione commerciale in un dramma psicologico lunatico. Di conseguenza, la Paramount ha autorizzato DiCaprio ad acquistare il progetto e il film è stato ripreso dagli Apple Studios.

Il casting di Brendan Fraser per un ruolo secondario è stato accolto con un ampio sostegno positivo online, a causa della lunga storia di difficoltà fisiche e professionali di Fraser.

Nel 2007, quando vinse l’Oscar per il miglior regista, Martin Scorsese disse nel suo discorso che sperava di poter lavorare con Leonardo DiCaprio per altri dodici anni. Al momento dell’uscita del film, quel desiderio si sarà manifestato.

Ultimo film dell’attore Larry Sellers. Di discendenza Osage e Cherokee, Larry era anche un istruttore di lingue Osage.

Questo film non è stato il primo lungometraggio sugli Omicidi di Osage. Tragedies of the Osage Hills (1926) di James Young Deer uscì nel 1926, anni prima del film di Martin Scorsese.

Un film precedente, Sono un agente FBI (1959), conteneva un segmento che raccontava la storia degli omicidi di Osage e il coinvolgimento dell’FBI. Il cast comprendeva gli attori nativi americani Chief Yowlachie, Eddie Little Sky e Vincent St. Cyr (un parente di Red Wing).

“Killers of the Flower Moon” è il terzo film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro dopo Voglia di ricominciare (1993) e La stanza di Marvin (1996).

Prima di Martin Scorsese, George Clooney e JJ Abrams avevano espresso interesse a dirigere un adattamento cinematografico del libro di saggistica di David Grann,

Mentre Mollie aveva 10 anni più di Ernest, Lily Gladstone che qui interpreta Mollie è in realtà 12 anni più giovane di Leonardo DiCaprio nei panni di Ernest.

Il cast del film comprende tre premi Oscar: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Brendan Fraser; e due candidati all’Oscar: John Lithgow e Jesse Plemons.

Questa sarà la seconda collaborazione tra Jesse Plemons e Martin Scorsese dopo The Irishman del 2019.

“Killers of the Flower Moon” dura attualmente 3 ore e 20 minuti e sarà il primo film distribuito nelle sale da Apple Studios.

Una battuta popolare sui social media è nata nel periodo in cui è stata rilasciata la prima foto promozionale di questo film. Mostrando Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio, il New York Post ha riferito che DiCaprio sembrava “irriconoscibile” nel suo ruolo di Ernest Burkhart, anche se molti si sono affrettati a sottolineare che sembra invece molto riconoscibile.

Il terzo film di Martin Scorsese ad essere finanziato da un servizio di streaming, dopo Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese Racconta Bob Dylan (2019) e The Irishman (2019), entrambi distribuiti da Netflix.

Secondo il libro di David Grann, “Killers of the Flower Moon”, gli omicidi degli indiani Osage hanno coinvolto una vasta cospirazione che ha coinvolto molte dozzine, forse centinaia, di individui invece di uno o due assassini con diversi complici. Nell’adattare gli eventi storici in un film, la sceneggiatura originale dello sceneggiatore Eric Roth ha semplificato gli eventi storici e ridotto il numero degli assassini a diverse persone.

Il libro originale

David Grann è una firma della prestigiosa rivista New Yorker e scrive anche per il New York Times Magazine, The Atlantic, il Washington Post e il Wall Street Journal.

Il suo primo libro, Civiltà perduta, è diventato un bestseller da oltre mezzo milione di copie, edito in Italia da Corbaccio, e un film diretto da James Gray e interpretato da Charlie Hunnam e Robert Pattinson.

Corbaccio ha pubblicato anche Il demone di Sherlock Holmes, Il vecchio e la pistola (da cui è stato tratto il film “Old Man & the Gun” con Robert Redford) e Gli assassini della Terra Rossa, che è diventato il film “Killers Of The Flower Moon” diretto da Martin Scorsese, e L’oscurità bianca.

La sinossi ufficiale del romanzo: Negli anni Venti la popolazione più ricca d’America erano gli indiani Osage dell’Oklahoma: nel momento in cui gli idrocarburi stavano per diventare la risorsa più importante del pianeta, sotto il loro suolo furono trovati enormi giacimenti. Giravano in auto di lusso, vivevano in case faraoniche, mandavano i figli a studiare nelle migliori scuole d’Europa. Poi, a uno a uno, iniziarono a morire ammazzati. Sparati, avvelenati, vittime di agguati e imboscate, sempre in circostanze misteriose. E in questo strascico di ‘vecchio west’ – tra petrolieri emergenti come J.P. Getty e fuorilegge come Al ‘Terrore fantasma’ Spencer – chiunque osasse investigare finiva anch’egli sottoterra. Quando le morti superarono le due dozzine il caso fu preso in mano dall’FBI, appena nato, diretto da un giovane e ancora inesperto J. Edgar Hoover. Fu messa insieme una squadra di investigatori di origine indiana: si infiltrarono, alcuni finirono male, comunque adottarono tutti i mezzi più o meno leciti a loro disposizione per portare alla luce una cospirazione agghiacciante. David Grann, dopo anni di ricerche, ci consegna questa vicenda che è riuscito a trasformare in un libro mozzafiato, da leggere come un thriller, una spy story. Un brillante scorcio di una maledetta storia americana..

Il libro “Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera” di David Grann è disponibile su Amazon.

