Tutto quello che c’è da sapere su Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio al cinema dal 19 ottobre con 01 Distribution.

Killers of the Flower Moon: clip in italiano e nuove immagini del film di Martin Scorsese (Al cinema dal 19 ottobre)

Dopo l’anteprima fuori concorso al Festival di Cannes, a partire dal 19 ottobre 2023 nei cinema italiani con Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution arriva Killers of the Flower Moon, il nuovo attesissimo film del premio Oscar Martin Scorsese. Trattasi di un crime epico basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di “regno del terrore”, che insanguinarono la nazione Osage negli anni ’20. Il film girato in Oklahoma segna l’ennesima collaborazione, la sesta, tra il regista e Leonardo DiCaprio, che in questo film sarà affiancato da Robert De Niro che torna a collaborare con Scorsese dopo il dramma crime The Irishman realizzato per Netflix.

La trama ufficiale: All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dall’acclamato, omonimo, best-seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Il film vanta un cast stellare con i premi Oscar Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Brendan Fraser (The Whale), il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Louis Cancelmi (Boardwalk Empire, The Irishman), William Belleau (The Twilight Saga: Eclipse, Blood Quantum) e due attori e musicisti vincitori di Grammy, Jason Isbell (Deadwood – Il film) e Sturgill Simpson (I morti non muoiono).

Killers of the Flower Moon – Nuove clip e featurette in italiano

“Killers of the Flower Moon” è basato sull’omonimo bestseller edito in Italia con il titolo”Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera” di David Grann che esplora la catena di omicidi di nativi americani Osage negli anni ’20 in Oklahoma legati allo sfruttamento del petrolio.

Il film ha fruito di un budget di 200 milioni di dollari ed è una collaborazione tra Paramount e Apple TV+ scritta da Eric Roth (A Star Is Born), candidato cinque volte all’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale con una statuetta vinta nel 1995 per Forrest Gump. I crediti di Eric Roth includono copioni per Il curioso caso di Benjamin Button, Alì, Insider – Dietro la verità e L’uomo che sussurrava ai cavalli.

Martin Scorsese paragona il suo adattamento ad un western:

Pensiamo sia un western. Si svolge tra il 1921 ed il 1922 in Oklahoma. Sono senz’altro dei cowboy ma oltre ai cavalli hanno pure delle automobili. Il film è incentrato principalmente sugli Osage, una tribù indiana a cui hanno dato un territorio orribile, che però amavano poiché convinti che i bianchi non se ne sarebbero mai interessati. Finché non abbiamo scoperto il petrolio e per circa dieci anni gli Osage sono diventati le persone più ricche al mondo. Dopodiché, come accaduto con gli Yukon e le regioni d’estrazione in Colorado, sono sbarcati gli avvoltoi, l’uomo bianco, arrivano gli europei e tutto è andato perduto. Lì la criminalità aveva un controllo così capillare su ogni cosa che era più facile andare in galera per aver ucciso un cane che per aver ucciso un indiano.

Killers of the Flower Moon – Foto e poster

