Killers of the Flower Moon: nuove clip in italiano e colonna sonora del film di Martin Scorsese (al cinema)

Disponibili due nuove clip in italiano e la colonna sonora di “Killers of the Flower Moon”, il nuovo film di Martin Scorsese al cinema con Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution.

Disponibile la colonna sonora, insieme a due nuove clip in italiano, del dramma Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese (The Irishman) attualmente nei cinema italiani con Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution. Robert De Niro e Leonardo DiCaprio sono protagonisti di questo crime epico basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di “regno del terrore”, che insanguinarono la nazione Osage negli anni ’20.

La trama ufficiale: All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dall’acclamato, omonimo, best-seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Il film vanta un cast stellare che oltre ai premi Oscar Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Brendan Fraser (The Whale) include anche il candidato all’Oscar Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Louis Cancelmi (Boardwalk Empire, The Irishman), William Belleau (The Twilight Saga: Eclipse, Blood Quantum) e due attori e musicisti vincitori di Grammy, Jason Isbell (Deadwood – Il film) e Sturgill Simpson (I morti non muoiono).

Killers of the Flower Moon – Le nuove clip in italiano

Killers of the Flower Moon – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del cantautore e compositore Robbie Robertson (Jimmy Hollywood, The Native Americans). Robertson e Martin Scorsese hanno collaborato anche per Re per una notte, Il colore dei soldi e il recente The Irishman.

Robbie Robertson è morto il 9 agosto 2023 all'età di 80 anni. Il cantautore, compositore e chitarrista era meglio conosciuto come membro del gruppo rock "The Band" e per i suoi dischi da solista. Oltre ad aver musicato i film citati di Scorsese, Robertson è stato anche produttore musicale di Toro scatenato, The Departed, The Wolf of Wall Street, Silence nonché consulente musicale di Casinò del 1995 e supervisore musicale di Shutter Island del 2010. Robertson Ha anche contribuito alla musica di Ogni maledetta domenica di Oliver Stone e scritto una canzone originale ("Shine Your Light") per il dramma Squadra 49, film di Jay Russell con John Travolta e Joaquin Phoenix nei panni di vigili del fuoco. Inoltre un suo brano "The Weight" scritto con il suo gruppo "The Band" è stato utilizzato nelle colonne sonore di svariati film e serie tv tra cui Patch Adams, Roswell, Ragazze interrotte, Starsky & Hutch, 1408, Misure straordinarie, Piccole bugie tra amici, Questi sono i 40, Supernatural, Lethal Weapon, Castle Rock, L'assistente della star, Il re di Staten Island, New Amsterdam.

1. (Intro) The Sacred Pipe (0:38)

2. Osage Oil Boom (2:51)

3. My Land…My Land (2:10)

4. Heartbeat Theme/ Ni-U-Kon-Ska (3:33)

5. They Don’t Live Long (2:55)

6. The Wedding (2:04)

7. Tribal Council (1:12)

8. Reign of Terror (2:51)

9. Insulin Train (2:50)

10. Tulsa Massacre Newsreel (2:24)

11. Shame on Us (2:42)

12. Too Much Dynamite (2:56)

13. Not if it’s Illegal (2:47)

14. Salvation Adagio (3:11)

15. Still Standing (3:48)

16. Tupelo Blues – Rayna Gellert, Kieran Kane, Philip Jamison & David Mansfield (2:54)

17. Livery Stable Blues – Vince Giordano & The Nighthawks (1:55)

18. The Gallop, Chasse, Pas de Bourree – Adam Nielsen (0:37)

19. Metropolis (A Blue Fantasie) – Vince Giordano & The Nighthawks (2:11)

20. Mollie – Andy Stein (0:21)

21. Wahzhazhe (A Song for My People) – Osage Tribal Singers (6:26)

La colonna sonora di “Killers of the FlowerMoon” è disponibile su Amazon.

Foto e locandine

