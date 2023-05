Cannes 2023, Monster: trailer e anticipazioni del film di Hirokazu Kore-eda

Vincitore della Palma d’Oro nel 2018 per Un affare di famiglia e del Premio della Giuria nel 2013 per Like Father, Like Son, il regista giapponese Hirokazu Kore-eda torna in Concorso a Cannes 2023 per la settima volta con Monster (Kaibutsu), thriller sul rapporto tra una madre, il suo giovane figlio e l’insegnante di quest’ultimo. Questo nuovo progetto ha dato l’opportunità a Hirokazu Kore-eda di collaborare con il leggendario compositore Ryuichi Sakamoto, scomparso a marzo del 2023, che ha creato la musica per il film.

Monster – Trama e cast

La trama ufficiale: Minato (Soya Kurokawa), un ragazzino, mostra comportamenti sempre più preoccupanti sia a scuola che a casa. Sua madre, Saori (Sakura Ando), decide di discuterne con il personale docente della sua scuola. Diventa presto evidente che il suo insegnante, Hori (Eita Nagayama), è la fonte di tutti i problemi. Ma man mano che il mistero si svela, la verità si rivela più complessa del previsto.

Il cast di “Monster” è completato da Hinata Hiiragi, Mitsuki Takahata, Akihiro Kakuta, Shidô Nakamura, Yûko Tanaka.

Per la produzione di “Monster”, suo sedicesimo lungometraggio, Hirokazu Kore-eda si circonda anche di un team nuovo di zecca. A lui si unisce lo sceneggiatore Yuji Sakamoto, noto per molte serie TV giapponesi, e film come We Made a Beautiful Bouquet. Solo il direttore della fotografia Ryoto Kondo aveva già lavorato con il regista, in Un affare di famiglia, vincitore della Palma d’oro nel 2018.

Sakamoto Yuji, con cui ho lavorato per la prima volta su questo film, è lo sceneggiatore che stimo di più tra quelli ancora in attività Oggi. Sono un po’ più grande di lui, ma abbiamo vissuto le stesse epoche, respirando la stessa aria sotto il cielo torbido mentre continuava la sua narrazione. Abbiamo scritto di abbandono, criminali e pseudo famiglie. Le nostre storie condividono anche argomenti e temi simili anche se le abbiamo scritte in momenti diversi. Tuttavia, abbiamo preso i nostri modi distinti di consegnarli. Era come inalare il stessa aria ma espirandola in modo diverso. Questa volta, Sakamoto ed io abbiamo realizzato un film coordinando il nostro respirazione.

La storia ritrae un incidente che coinvolge i bambini a piccola scuola in una piccola città regionale in Giappone e le piccole scintille di fuoco che creano una spaccatura enorme e dividono tra le persone che vivono Là. Mi sono unito allo sviluppo della sceneggiatura nel 2019 dopo un invito del produttore Kawamura Genki. Era prima del mondo è stato sconvolto dalla pandemia di COVID, ma io lo sono sorpreso che la storia si sia rivelata riflettere la spaccatura che ora vediamo tra persone, paesi e gruppi etnici in tutto il mondo. Lavorando per la prima volta con questo team di sceneggiatori, produttori, e Ryuichi Sakamoto, un musicista con cui avrei sempre voluto lavorare, siamo stati in grado di realizzare un film fantastico di cui sono molto orgoglioso. [Hirokazu Kore-eda]

Hirokazu Kore-eda – Note biografiche

Nato nel 1962 a Tokyo, in Giappone. Dopo essersi laureato alla Waseda University nel 1987, Kore-eda è entrato a far parte della TV Man Union, dove ha diretto numerosi documentari premiati. Nel 2014 ha lanciato la sua casa di produzione BUN-BUKU. Nel 1995, il suo debutto alla regia, “Maborosi”, basato sul romanzo originale scritto da Miyamoto Teru, ha vinto l’Osella d’oro della 52a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. “After Life” (1998), distribuito in oltre 30 paesi, ha portato Kore-eda al plauso internazionale. “Distance” del 2001 è stato selezionato in concorso al Festival di Cannes, e con il suo quarto lavoro, “Nessuno lo sa” (2004), Yagira Yuya ha attirato molta attenzione per essere diventato la persona più giovane a ricevere il premio come miglior attore al Festival di Cannes .

“Hana” del 2006, un film incentrato sulla vendetta, è diventato il suo primo film tentativo di un pezzo d’epoca. “Still Walking”, dramma familiare del 2008, che riflette le sue esperienze personali, ha ricevuto elogi da tutto il mondo. “Air Doll” dè stato presentato in anteprima mondiale in Un Certain Regard al 62esimo Festival di Cannes ed è stato ampiamente elogiato per aver segnato una nuova frontiera nella sua rappresentazione di una sensuale fantasia d’amore. Nel 2011, “I Wish” ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al 59° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian. Nel 2012 ha debuttato alla regia di un lungometraggio televisivo con la serie “Going Home”. Il suo lungometraggio “Like Father, Like Son” (2013) ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes, ha ricevuto i premi del pubblico ai Festival Internazionali del Cinema di San Sebastian, Vancouver e San Paolo e ha battuto il record al botteghino dei suoi film passati in molti territori.

“Our Little Sister” del 2015 è stato presentato in concorso a Cannes Film Festival, e ha ricevuto cinque premi tra cui Miglior Film e Miglior regista al Japan Academy Prize, così come la giuria Premio al Festival di San Sebastian. Nel 2016, “Ritratto di famiglia con tempesta” è stato presentato in anteprima in Un Certain Regard al Festival di Cannes. Nel 2017 è stato presentato in anteprima “Il terzo omicidio”. In Concorso alla 52. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In 2018, “Un affare di famiglia” ha vinto la Palma d’oro al 71° film di Cannes Festival, Miglior Film Straniero al 44° Césars, e molti altri premi, oltre ad essere stato nominato per il 91 ° Academy Award per Miglior film in lingua straniera. Il suo primo lungometraggio girato fuori dal Giappone, “La verità”, con le leggende del cinema francese Catherine Deneuve e Juliette Binoche, è stato il film d’apertura in concorso del 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nel 2022, il suo primo film coreano, “Le buone stelle – Broker”, ha vinto il Premio della Giuria Ecumenica e Song Kang-Ho the Best Actor Award, il primo premio per un attore coreano, al 75esimo Festival di Cannes. Ha anche prodotto film per giovani registi giapponesi. “Kakuto”, diretto da Iseya Yusuke, è stato presentato in anteprima al Rotterdam Festival internazionale del cinema nel 2003. “Wild Berries” (2003) è stato scritto e diretto da Nishikawa Miwa, il cui secondo lungometraggio “Sway” è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes nel 2006. Nota finale: Morte di un venditore giapponese (2011) di Sunada Mami ha commosso il pubblico di tutto il mondo.

“Penso che fosse il 2019 quando il produttore Kawamura Genki mi ha contattato.” Kore-eda Hirokazu ricorda come venne a conoscenza del progetto per la prima volta. A quel tempo, i produttori Kawamura e Yamada Kenji avevano iniziato

sviluppare un lungometraggio basato su un lungo trattamento scritto da Sakamoto. Kore-eda è stato informato di questo progetto quando Sakamoto ha detto che voleva fosse lui a dirigerlo. Kore-eda e Sakamoto erano già stati in contatto tra loro. Hanno iniziato a comunicare sui social media ed ebbero una discussione faccia a faccia per la prima volta nel 2015, dopo di che si sono incontrati di persona più volte.

Ogni volta a Kore-eda veniva chiesto quale sceneggiatore gli sarebbe piaciuto con cui fare un film, rispondeva sempre: “Sakamoto Yuji”. Kore-eda dice: “Ovviamente perché non posso scrivere una sceneggiatura come la sua”. “Da quando Sakamoto è salito alla ribalta con “Tokyo Love Story” (1991), è entrato nel bel mezzo del dramma televisivo mainstream. Ma sono rimasto sorpreso quando ho visto “Our Textbook” (2007). Nonostante sia stato il capofila del settore per così tanto tempo, ha cambiato il tono della sua scrittura a tal punto. Lo rispettavo per aver cercato di evolversi e per aver sfidato se stesso a tentare cose nuove. “Still, Life Goes On” (2011) è stato ciò che mi ha completamente conquistato. Sono rimasto stupito dal modo in cui ha adattato brillantemente il difficile argomento della famiglia di un delinquente in una serie drammatica. Da allora sono una groupie di Sakamoto (lol).”

Questo progetto è stato presentato a Kore-eda proprio nel momento in cui sentiva di aver raggiunto il limite nello scrivere sceneggiature e personaggi. “Sakamoto ha creato molti personaggi che io non potevo avere. Quindi sono stato molto felice quando sono venuti da me con il progetto. Kore-eda ha letto il lungo trattamento, ha incontrato Sakamoto e i produttori e ha deciso di dirigere il film.

Monster – La colonna sonora

Le musiche originali di “Monster” sono di Ryuichi Sakamoto, compositore, produttore e artista nato a Tokio. Il variegato curriculum di Sakamoto include opere elettroniche pionieristiche nel leggendario gruppo techno Yellow Magic Orchestra, producendo album pop e numerose composizioni classiche, due opere e quasi 45 colonne sonore originali per film e TV.

Come compositore di colonne sonore, ha vinto il BAFTA Award per la migliore musica da film per “Furyo” (1983), e la sua acclamata musica per “L’ultimo imperatore” (1987) gli è valsa i più prestigiosi premi musicali internazionali tra cui l’Oscar per la migliore colonna sonora originale, i premi Golden Globe e Grammy.

I crediti cinematografici più importanti includono “Il tè nel deserto” (1990), “Tacchi a spillo” (1991), “Femme Fatale” (2002), “Tony Takitani” (2004), “Revenant – Redivivo” (2015), “Rage” ( 2016), “The Fortress” (2017), “Your Face” (2018), “Minamata” (2020) e “After Yang” (2021). Il 17 gennaio 2023, giorno del suo 71° compleanno, Ryuichi ha pubblicato “12”, il suo 15° album da solista. L’album è una raccolta di 12 canzoni selezionate da schizzi musicali registrati come un diario sonoro durante la sua battaglia di due anni e mezzo contro il cancro. Ryuichi Sakamoto è morto nel marzo 2023 all’età di 71 anni. “Monster” è stato l’ultimo film per il quale ha fornito la musica originale.

“La collaborazione che ho sognato per molti anni finalmente si è avverata”, afferma Kore-eda di Ryuichi Sakamoto, che ha composto la colonna sonora. Il regista era in lizza per avere la possibilità di chiedere a Sakamoto la sua musica, che purtroppo non si è mai materializzata. Finora. Nei suoi progetti precedenti, Kore-eda immaginava gli strumenti musicali basati sulla musica che stava ascoltando mentre scriveva la sceneggiatura. Poi ha richiesto gli spartiti a un musicista con il particolare talento necessario. “Questa volta non avevo in mente un particolare tipo di musica dato che non ho scritto la sceneggiatura. Ma durante le riprese e il montaggio, stavo ascoltando la musica per pianoforte di Ryuichi Sakamoto nella mia camera d’albergo e ho pensato che non avrei potuto fare questo film senza di essa”.

Kore-eda ha inviato a Ryuichi Sakamoto una lettera di richiesta e filmati montati in modo approssimativo con la musica di Sakamoto in sottofondo. Sakamoto ha risposto che avrebbe accettato il lavoro anche se non aveva abbastanza energia per fare l’intera colonna sonora. Ha anche detto che una o due melodie si erano formate nella sua mente. Alla fine, la colonna sonora comprende due nuove tracce che Ryuichi Sakamoto ha composto appositamente per il film, oltre a brani di album precedenti, incluso il suo ultimo, “12”. Se Ryuichi Sakamoto mi avesse rifiutato, avrei dovuto cambiare il concept fondamentale della mia regia. Sono entusiasta che l’uomo di cui rispetto la musica e le altre attività abbia fornito la sua musica per questo film.

