Perfect Days: trailer del film di Wim Wenders e foto e video da Cannes 2023

In concorso (Selezione Ufficiale) al Festival di Cannes 2023 arriva Perfect Days, il nuovo film del regista tedesco Wim Wenders che racconta la storia di un uomo che pulisce i gabinetti a Tokyo, con protagonista l’attore Koji Yakusho.

Perfect Days – Trama e cast

La trama ufficiale: Hirayama (Kôji Yakusho) sembra completamente soddisfatto della sua vita semplice come addetto alle pulizie di bagni a Tokyo. Al di fuori della sua routine quotidiana molto strutturata, gode della sua passione per la musica e per i libri. E adora gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati rivelano gradualmente più del suo passato. Una riflessione profondamente commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda.

Il cast è completato da Yumi Asô, Tokio Emoto, Sayuri Ishikawa, Tomokazu Miura, Arisa Nakano, Min Tanaka, Aoi Yamada.

Perfect Days – Trailer e video

Curiosità sul film

Vincitore della Palma d’oro con Paris, Texas nel 1984, del premio per la miglior regia nel 1987 per Le ali del desiderio e del Gran Premio della giuria nel 1993 per Così lontano così vicino, “Perfect Days” è il sesto film nella selezione ufficiale per Wim Wenders.

Wim Wenders dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Takuma Takasaki (Honokaa bôi).

Fotografia di Franz Lustig / Scenografia Towako Kuwajima / Montaggio Toni Froschhammer / Suono di Rin Takada & Frank Kruse / Il film è stato girato in soli 17 giorni.

Intervista con Wim Wenders

Il film è ambientato a Tokyo, anni dopo le riprese di Tokyo-Ga (1985): perché Tokyo e anche tu ti sei ispirato a Yasujiro Ozu in “Perfect Days”?

L’idea è nata a Tokyo e non avrebbe potuto essere realizzata da nessun’altra parte. Mi piace se una storia e la sua ambientazione si uniscono per necessità. Abbiamo girato Perfect Days 60 anni dopo che Ozu aveva realizzato il suo ultimo film, An Autumn Afternoon, a Tokyo. E non è un caso che il nome del nostro eroe sia Hirayama…

Cosa ti ha spinto a scegliere il soggetto del film?

Da un lato, la forte sensazione di “servizio” e “bene comune” in Giappone, dall’altro, la pura bellezza architettonica di questi luoghi sanitari pubblici. Mi ha stupito quanto i “bagni” possano far parte della cultura quotidiana, non solo una necessità quasi imbarazzante.

Lo consideri uno dei tuoi film più poetici?

La “poesia” non è qualcosa che puoi intendere in un film, ma è piuttosto una bella scoperta, un dono che ricevi come regista, dai tuoi attori, dai luoghi, dalla luce, da tutto ciò che deve unirsi per formare qualcosa come “poesia in movimento”. La “poesia” non è qualcosa che puoi intendere in un film, ma è piuttosto una bella scoperta, un regalo che ricevi come regista”.

Una parola sugli attori?

Lavorare con Koji Yakusho nei panni di Hirayama è stata un’esperienza unica. Potevamo parlare solo tramite un interprete, ma tra me e Hirayama, il mio direttore della fotografia Franz, abbiamo presto trovato un linguaggio del corpo silenzioso, con a volte solo la minima indicazione di un aggiustamento necessario. È stato davvero un sogno diventato realtà lavorare con qualcuno così totalmente impegnato nel suo personaggio e così totalmente aperto a girare velocemente come abbiamo fatto noi, a volte senza molte prove. L’intero cast è stato fantastico. Anche nelle piccole parti, abbiamo avuto attori di altissima considerazione in Giappone.

