Perfect Days: la colonna sonora del film di Wim Wenders (Al cinema)

Ha debuttato nei cinema italiani con Lucky Red Perfect Days, il nuovo film di Wim Wenders premiato a Cannes per l’interpretazione del protagonista, l’attore giapponese Kōji Yakusho.

Hirayama (Yakusho) conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo passato.

Il regista Wim Wenders spiega perché la colonna sonora del suo film è composta da brani selezionati dal regista stesso e non da una partitura strumentale.

Mi sembrava sbagliato concepire uno “spartito” per questa semplice quotidianità. Ma poiché Hirayama ascolta soprattutto le sue cassette di musica anni ’60 e ‘80, il suo gusto musicale ci ha regalato una colonna sonora della sua vita: Velvet Underground, Otis Redding, Patti Smith, i Kinks, Lou Reed e molti altri, oltre alla musica giapponese di quel periodo.

Perfect Days – Le canzoni del film

“The House of the Rising Sun” degli Animals. il brano fa parte dell’album intitolato “The Animals”, pubblicato nel settembre 1964.

“Redondo Beach” di Patti Smith. Il brano fa parte dell’album “Live at the Bottom Line, New York, 1975 (FM Radio Broadcast)”, pubblicato nel 1975.

“Walkin’ Thru The Sleepy City” dei Rolling Stones. Il brano fa parte dell’album “Metamorphosis”, pubblicato il 6 giugno 1975.

“Perfect Day” di Lou Reed. Il brano fa parte dell’album “Transformer” prodotto da David Bowie e Mick Ronson. L’album è stato pubblicato nel novembre 1972.

“Pale Blue Eyes” dei Velvet Underground. Il brano fa parte dell’album “The Velvet Underground (45th Anniversary / Super Deluxe)”, pubblicato nel marzo 1969.

“(Sittin’ On) The Dock of the Bay” di Otis Redding. Il brano fa parte dell’album “The Dock of the Bay”, pubblicato il 23 febbraio 1968.

“Aoi Sakana” di Sachiko Kanenobu. Il brano fa parte dell’album “Misora”, pubblicato il 1 settembre 1972.

“Sunny Afternoon” dei Kinks. Il brano fa parte dell’album “Face to Face”. È stato pubblicato il 28 ottobre 1966.

“Brown Eyed Girl” di Van Morrison. Il brano fa parte dell’album “Blowin’ Your Mind!”, pubblicato nel settembre 1967.

“Perfect Day” – cover del brano di Lou Reed versione 2017 interpretata da Patrick Watson.

“Feeling Good” di Nina Simone. Il brano fa parte dell’album “I Put a Spell on You” pubblicato nel giugno 1965.

“The House of the Rising Sun” – versione giapponese scritta da Maki Asakawa.