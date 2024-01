Perfect Days: nuove clip in italiano del film di Wim Wenders (Al cinema)

Vincitore della Palma d’oro per il migliore attore (Kôji Yakusho) all’ultimo Festival di Cannes, ha debuttato nelle sale italiane distribuito da Lucky Red, Perfect Days, il nuovo film di Wim Wenders.

Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più̀ del suo passato.

Dal pluripremiato autore de Il cielo sopra Berlino, una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda.

Wim Wenders dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Takuma Takasaki (Honokaa bôi). Takasaki è uno dei più importanti direttori creativi del Giappone e negli ultimi anni è stato attivo anche come scrittore di romanzi. In Giappone è stato nominato due volte “Creatore dell’Anno”. È specializzato in spot pubblicitari e nella creazione di grandi campagne. Ha realizzato uno spot pubblicitario per un servizio di distribuzione cinematografica con Robert De Niro e uno spot pubblicitario con Richard Gere che hanno riscosso un grande successo. Ha anche scritto numerose sceneggiature per film e serie televisive. Attualmente è in fase di sviluppo un adattamento cinematografico del suo romanzo “Auto-Reverse”.

Koji Yakusho (1956) è un acclamato attore giapponese e uno degli artisti asiatici di maggior successo e maggiormente riconosciuti a livello internazionale, anche grazie alle prove in film come Memorie di una Geisha e Babel. Oltre che a livello internazionale, Yakusho ha recitato in una vasta gamma di film di successo nel suo paese d’origine, che gli hanno valso grandi elogi, tra cui The Eel (1997) ed Eureka (2001). Più recentemente è stato premiato come miglior attore protagonista al Festival Internazionale del Cinema di Chicago per la sua magnetica interpretazione in Under the Open Sky (2020),

