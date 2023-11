Efebo d’Oro Film Festival 2023: Wim Wenders riceve l’Efebo d’Oro alla Carriera e presenta in anteprima il suo “Perfect Days”

Presentata la 45a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival che si terrà a Palermo dall’11 al 19 novembre. Wim Wenders presenzierà al festival per ricevere l’Efebo d’Oro alla Carriera e presentare in anteprima Perfect Days, il suo ultimo film. Tra gli ospiti il regista Sylvain George, protagonista di un focus sul suo cinema, a cui va il Premio Nuovi Linguaggi.

Il Festival avrà luogo presso il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa) e il Cinema Rouge et Noir, presenta 5 lungometraggi in gara per l’Efebo d’Oro – concorso internazionale per film tratti da opere letterarie, e 5 in gara per l’Efebo Prospettive – competizione rivolta alle opere prime o seconde (senza alcun vincolo di collegamento con fonti letterarie).

Impegno particolare di questa edizione è quello di garantire a tutti i film in concorso una seconda proiezione in replica, per consentire al pubblico una ulteriore opportunità di visione di opere cinematografiche particolarmente meritevoli e spesso penalizzate dalle logiche di mercato.

Efebo D’oro Film Festival 2023 – Gli ospiti

Ospite d’onore il cineasta tedesco Wim Wenders, che giovedì 16 novembre (ore 20, Cinema Rouge et Noir) riceverà il “Premio alla Carriera – Banca Popolare Sant’Angelo” e sarà protagonista di un incontro con il pubblico, condotto dal direttore artistico Alessandro Rais, che culminerà nella proiezione in anteprima del suo ultimo film “Perfect Days”, girato a Tokyo e presentato all’ultimo Festival di Cannes. Nel corso del Festival saranno proiettati altri 4 suoi film (nelle copie restaurate dalla Wim Wenders Foundation), con un particolare accento sul dittico “giapponese”, composto da Tokyo-Ga (1985, dedicato al regista Yasujiro Ozu), e Appunti di viaggio su moda e città (1989, con la partecipazione dello stilista giapponese Yohji Yamamoto), a cui si aggiungono L’amico americano (1977), tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith (Ripley’s Game) e Falso Movimento (1975), tratto dal Wilhelm Meister di Goethe.

Altra presenza di particolare rilievo quella del regista, filosofo, mediatore culturale e attivista sociale francese Sylvain George, i cui lavori coniugano una intensa ricerca formale all’impegno per i diritti civili, che sarà protagonista di una personale, e riceverà il “Premio Nuovi Linguaggi – Città di Palermo”. Mercoledì 15 novembre (ore 15, all’Accademia di Belle Arti di Palazzo Fernandez) Sylvain George terrà una masterclass, aperta al pubblico, in dialogo con il regista Stefano Savona e con Éric Biagi (direttore dell’ Institut Français de Palerme et de Sicile).

Diversi poi gli appuntamenti collaterali che affiancheranno la programmazione dei film in sala, tra cui: – la presentazione del libro di Laura Belli Colli, Monica. Vita di una donna irripetibile (Rai Libri, 2022) – accompagnata dalla proiezione in versione restaurata di uno dei film più cari alla stessa Vitti, Teresa la ladra (1973) di Carlo Di Palma, tratto dal romanzo di Dacia Maraini; – l’assegnazione del “Premio Nicolò Lombardo – Miglior libro di cinema” a Emiliano Morreale (storico del cinema, critico e saggista) per il suo volume L’ultima innocenza (Sellerio, 2023), sabato 18, alle ore 18; – la masterclass, aperta al pubblico, con la regista Emma Dante e lo scrittore Giorgio Vasta – cosceneggiatore dei tre film della regista: Via Castellana Bandiera (2013), Le sorelle Macaluso (2020) e Misericordia (2023) fissata per la mattina di domenica 19 al Cinema Rouge et Noir; – e ancora, sempre domenica 19 e sempre al Cinema Rouge et Noir, la proiezione di “Sicilia!”, un film firmato dallo scomodo, radicale e geniale regista alsaziano Jean-Marie Straub – a un anno esatto dalla sua scomparsa (sino ad oggi pesantemente dimenticata e ignorata) – tratto dal romanzo Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, per ricordare l’imponente lavoro da lui svolto, anche in Italia e in Sicilia, a fianco della moglie Danièle Huillet.

Efebo D’oro Film Festival 2023 – Opening & Closing Night

Sabato 11 novembre / Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa)

Anticipata alle ore 18.30 dalla proiezione pomeridiana della copia restaurata di “Falso movimento” di Wim Wenders (1975, ispirato al romanzo di Goethe Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister), l’Inaugurazione – in programma alle ore 20.30 – è affidata “provocatoriamente” ad un documentario: lo splendido Orlando, ma biographie politique di Paul B. Preciado (Francia 2023), che apre il Concorso Efebo d’Oro, la sezione competitiva del Festival per lungometraggi ispirati ad opere letterarie: un’opera originalissima – premiata quest’anno al Festival di Berlino – che, più che essere “tratta” o “liberamente ispirata a” Orlando di Virginia Woolf, instaura un dialogo colto, serrato, divertente e molto incisivo con l’autrice e la sua opera.

Domenica 19 novembre / Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa)

L’Efebo d’Oro Film Festival saluterà il suo pubblico domenica 19 novembre alle ore 21 con l’assegnazione dei premi ai film vincitori, e con la proiezione di Nuit obscure – Au revoir ici, n’importe où (2023) di Sylvain George – in anteprima nazionale in contemporanea con il FilmMakerFest (Milano). Dopo la premiazione, alle 22.30 il regista (e componente della Giuria) Alain Parroni e il produttore esecutivo Luca Lucchesi presenteranno la proiezione fuori concorso di Una sterminata domenica, eccezionale opera prima italiana presentata quest’anno a Venezia, e coprodotta, fra gli altri, anche da Wim Wenders.

Efebo D’oro Film Festival 2023 – Il programma

Palermo, 11 – 19 novembre 2023

Sabato 11 novembre 2023

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili)

ore 18:30 Omaggio a Wim Wenders

FALSCHE BEWEGUNG / FALSO MOVIMENTO di Wim Wenders – GER, 1975 / 103’ v.o. sott. it.

copia restaurata dalla Wim Wenders Foundation

ore 20:30 OPENING

Concorso Efebo d’Oro

ORLANDO, MA BIOGRAPHIE POLITIQUE (ORLANDO, MY POLITICAL BIOGRAPHY) di Paul B. Preciado – FR,

2023 / 98’ v.o. sott. it. eng.

ore 22:30 Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi

LES ÉCLATS (MA GUEULE, MA RÉVOLTE, MON NOM) di Sylvain George – FR, 2011 / 85’ v.o. sott. it

Domenica 12 novembre

Cinema Rouge et Noir (Piazza G. Verdi, 8)

ore 11:00 Omaggio a Wim Wenders

DER AMERIKANISCHE FREUND / L’AMICO AMERICANO di Wim Wenders – GER-FR, 1977 / 126’ v.o. sott. it.

– copia restaurata dalla Wim Wenders Foundation

ore 11:00 – 12:30 Efebo Kids

Letture ad alta voce con proiezione e messa in scena finale attraverso la teatralizzazione della storia letta. A

cura di Dudi Libreria per bambini e ragazzi

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 17:00 Incontro con LAURA DELLI COLLI

autrice del volume “MONICA: VITA DI UNA DONNA IRRIPETIBILE” (ed. Rai Libri, Roma 2022)

in dialogo con Laura Busetta e Alessandro Rais

a seguire Proiezioni speciali

TERESA LA LADRA di Carlo Di Palma, con Monica Vitti – IT, 1973 / 125’ v.o. it.

Restauro in 4K a cura di CSC – Cineteca Nazionale

ore 21:00 Concorso Efebo d’Oro

LA BÊTE DANS LA JUNGLE (THE BEAST IN THE JUNGLE) di Patric Chiha – FR-BEL-AUT, 2023 / 103’ / v.o. sott.

it. eng. / Anteprima nazionale (replica giovedì 16, 22:30)

ore 22:45 Concorso Efebo Prospettive

BYE BYE TIBÉRIADE (BYE BYE TIBERIAS) di Lina Soualem – FR-PSE-BEL-QAT, 2023 / 82’ / v.o. sott. it. eng.

(replica sabato 18, 18:30)

Lunedì 13 novembre

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 16:30 Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi

QU’ILS REPOSENT EN RÉVOLTE (DES FIGURES DE GUERRES) di Sylvain George – FR, 2010 / 153’ / v.o. sott.

it.

ore 19:00 Concorso Efebo Prospettive

SIEBEN WINTER IN TEHERAN (SEVEN WINTERS IN TEHERAN) di Steffi Niederzoll – FR-DEU, 2023 / 97’ / v.o.

sott. it. Eng. (replica venerdì 17, 16:30)

ore 21:00 Concorso Efebo d’Oro

LA BÊTE (THE BEAST) di Bertrand Bonello – FR-CAN, 2023 / 146’ / v.o. sott. it. eng. (replica venerdì 17,

22:30 Cinema Rouge et Noir)

Martedì 14 novembre

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 16:30 Omaggio a Wim Wenders

AUFZEICHNUNGEN ZU KLEIDERN UND STÄDTEN / APPUNTI DI VIAGGIO SU MODA E CITTÀ

di Wim Wenders – DE-FR, 1989 / 81’ / v.o. sott. it. – copia restaurata dalla Wim Wenders Foundation

ore 18:30 Premiazione

Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi – Città di Palermo

consegna del premio “Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi – Città di Palermo” a SYLVAIN GEORGE

a seguire

PARIS EST UNE FÊTE – UN FILM EN 18 VAGUES di Sylvain George – FR, 2017 / 95’ / v.o. sott. it. eng.

(sarà presente il regista Sylvain George)

ore 20:30 Concorso Efebo Prospettive

CHIEN DE LA CASSE (JUNKYARD DOG) di Jean-Baptiste Durand – FR, 2023 / 93’ / v.o. sott. it. eng.

Anteprima nazionale (sarà presente la produttrice Anaïs Bertrand) (replica giovedì 16, 18:30)

ore 22:30 Concorso Efebo d’Oro

UN AMOR di Isabel Coixet – ESP, 2023 / 140’ / v.o. sott. it. (replica venerdì 17, 22:30)

Mercoledì 15 novembre

Accademia di Belle Arti – Palazzo Fernandez (Via Papireto, 20)

ore 15:00 Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi

Masterclass con SYLVAIN GEORGE, in dialogo con Éric Biagi e Stefano Savona

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 17:00 Concorso Efebo Prospettive

THE VANISHING SOLDIER di Dani Rosenberg – ISR, 2023 / 105’ / v.o. sott. it. eng. (replica sabato 18, 16:30)

ore 19:00 Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi

NUIT OBSCURE (PARTE PRIMA) – FEUILLETS SAUVAGES (LES BRÛLANTS, LES OBSTINÉS) di Sylvain George –

FR-CH, 2022 / 265’ / v.o. sott. it (sarà presente il regista Sylvain George)

Giovedì 16 novembre

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 16:30 Omaggio a Wim Wenders

TOKYO-GA di Wim Wenders – USA-GER, 1985 / 92’ / v.o. sott. it. / o.v. it. sub.

copia restaurata dalla Wim Wenders Foundation

ore 18:30 Concorso Efebo Prospettive

CHIEN DE LA CASSE (JUNKYARD DOG) di Jean-Baptiste Durand – FR, 2023 / 93’ / v.o. sott. it. eng.

Anteprima nazionale (sarà presente la produttrice Anaïs Bertrand) REPLICA

ore 22:30 Concorso Efebo d’Oro

LA BÊTE DANS LA JUNGLE (THE BEAST IN THE JUNGLE) di Patric Chiha – FR-BEL-AUT, 2023 / 103’ / v.o. sott.

it. eng. Anteprima nazionale – REPLICA

Cinema Rouge et Noir (Piazza G. Verdi, 8)

ore 20:00 Efebo d’Oro alla Carriera – Banca Sant’ Angelo

Incontro con WIM WENDERS in dialogo con Alessandro Rais

a seguire consegna del premio “Efebo d’Oro alla Carriera – Banca Sant’ Angelo a WIM WENDERS

a seguire PERFECT DAYS di Wim Wenders – JAP-GER, 2023 / 123’ / v.o. sott. it.

(Prima proiezione italiana alla presenza del regista)

Venerdì 17 novembre

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 16:30 Concorso Efebo Prospettive

SIEBEN WINTER IN TEHERAN (SEVEN WINTERS IN TEHRAN) di Steffi Niederzoll – FR-DEU, 2023 / 97’ / v.o.

sott. it. eng. REPLICA

ore 18:30 Concorso Efebo Prospettive

UND DASS MAN OHNE TÄUSCHUNG ZU LEBEN VERMAG (OF LIVING WITHOUT ILLUSION) di Katharina

Lüdin – GER-CH, 2023 / 108’ / v.o. sott. it. eng. Anteprima nazionale (sarà presente la regista Katharina

Lüdin) (replica sabato 18, 22:30)

ore 20:30 Omaggio a Wim Wenders

TOKYO MONOGATARI / VIAGGIO A TOKYO di Yasujiro Ozu – JPN, 1953 / 136’ / v.o. sott. it. eng.

ore 22:45 Concorso Efebo d’Oro / Efebo d’Oro Award Competition

UN AMOR di Isabel Coixet – ESP, 2023 / 140’ / v.o. sott. it. REPLICA

Cinema Rouge et Noir (Piazza G. Verdi, 8)

ore 22:30 Concorso Efebo d’Oro

LA BÊTE (THE BEAST) di Bertrand Bonello – FR-CAN, 2023 / 146’ / v.o. sott. it. eng. REPLICA

Sabato 18 novembre

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 16:30 Concorso Efebo Prospettive

THE VANISHING SOLDIER, di Dani Rosenberg – ISR, 2023 / 105’ / v.o. sott. it. eng. REPLICA

Spazio Marceau (Cantieri Culturali alla Zisa)

ore 17:00 – 18:30 / Efebo Kids

Letture ad alta voce con proiezione e messa in scena finale attraverso la teatralizzazione della storia

letta. A cura di Dudi Libreria per bambini e ragazzi.

Institut Français (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 18:00 Premiazione

Premio Nicolò Lombardo – Miglior libro sul cinema

EMILIANO MORREALE autore di: “L’ULTIMA INNOCENZA” (ed. Sellerio, Palermo 2023)

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4)

ore 18:30 Concorso Efebo Prospettive

BYE BYE TIBÉRIADE (BYE BYE TIBERIAS) di Lina Soualem – FR-PSE-BEL-QAT, 2023 / 82’ / v.o. sott. it. eng. /

REPLICA

ore 20:30 Concorso Efebo d’Oro

SORROWS di Derek Zheng – USA, 2023 / 66’ / v.o. sott. it. (replica domenica 19, 16:00 Cinema Rouge et

Noir)

ore 22:30 Concorso Efebo Prospettive

UND DASS MAN OHNE TÄUSCHUNG ZU LEBEN VERMAG (OF LIVING WITHOUT ILLUSION) di Katharina

Lüdin – GER-CH, 2023 / 108’ / v.o. sott. it. eng. Anteprima nazionale (sarà presente la regista) – REPLICA

Domenica 19 novembre

Cinema Rouge et Noir (Piazza G. Verdi, 8)

ore 10:00 Masterclass con EMMA DANTE e GIORGIO VASTA

ore 12:00 Omaggio a Jean-Marie Straub

SICILIA! di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub – IT-FR-GER, 1999 / 66’ / v.o. it.

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa, via P. Gili, 4 )

ore 16:00 Concorso Efebo d’Oro

SORROWS di Derek Zheng – USA, 2023 / 66’ / v.o. sott. it. REPLICA

ore 17:30 Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi

NUIT OBSCURE (PARTE SECONDA) – AU REVOIR ICI, N’IMPORTE OÙ di Sylvain George – FR-CH, 2022 /

183’ / v.o. sott. it

Anteprima nazionale (in contemporanea con FilmMakerFest Milano)

ore 21:00 Cerimonia di Premiazione 45° Efebo d’Oro Film Festival

a seguire

Proiezioni speciali

UNA STERMINATA DOMENICA di Alain Parroni – IT-GER-IRL, 2023 / 110’ / v.o. it.

(saranno presenti il regista Alain Parroni e il produttore esecutivo Luca Lucchesi)

BIGLIETTI

intero € 6,00 / ridotto € 3,00

ABBONAMENTI

intero € 50,00 / ridotto € 30,00 / studenti € 15,00

ACCREDITI PROFESSIONALI

€ 15,00

Efebo d’Oro Film Festival Palermo è prodotto da Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema. Main sponsor Banca Popolare Sant’Angelo, Fondazione Curella. Con il sostegno di Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Comune di Palermo – Assessorato alla Cultura. Con il patrocinio di ERSU di Palermo. Organizzato da SudTitles. In collaborazione con Abapa – Accademia di Belle Arti Palermo, CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia, Institut Français de Palerme, Goethe-Institut – Palermo. Con il supporto di Associazione ANDE Palermo, Rotary Club Palermo Sud, Libreria Dudi – Palermo, Kalòs – Parentesi Letteraria, I viaggi di Tels – The Original History Walks, Ordine Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale di Palermo.