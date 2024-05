Cannes 2024, I Dannati: nuove clip in italiano del film di Roberto Minervini (al cinema dal 16 maggio)

Dopo l’anteprima a Cannes 77 nella sezione Un Certain Regard, ha debuttato oggi nei cinema italiani con Lucky Red I Dannati (Stop The Pounding Heart), il dramma storico di Roberto Minervini di cui oggi vi proponiamo tre clip ufficiali con scene in italiano.

Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, una compagnia di volontari dell’esercito degli Stati Uniti viene inviata a presidiare le terre inesplorate dell’Ovest. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.

Il cast: René W. Solomon, Jeremiah Knupp, Cuyler Ballenger, Timothy Carlson, Noah Carlson e Chris Hoffert

I Dannati – Le clip ufficiali in italiano

“I Dannati” è il terzo lungometraggio di Minervini e l’ultimo di una trilogia girata dal regista italiano in Texas. Come al solito, il regista ha filmato i protagonisti del suo film di finzione mentre raccontavano la loro vita quotidiana prima di elaborare la trama. Il film racconta le sofferenze di Sara, una giovane ragazza di una comunità molto pia che è scossa dall’incontro con un giovane cavaliere da rodeo.

Minervini ha spiegato che l’idea del film deriva principalmente dalla sua esplorazione del Texas, che secondo il regista è il riflesso perfetto dell’America di oggi. Minervini voleva anche osservare l’adolescenza e le persone anziane per vedere come avviene il passaggio da un periodo della nostra vita a un altro. Minervini parlando del realismo messo in scena ne I Dannati non vede il suo lavoro come un ibrido tra documentario e fiction, ma mio modo di essere il più onesto possibile nell’approcciare la narrazione.