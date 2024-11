Captain America: Brave New World – nuovo trailer italiano e poster del film di Marvel Studios con il “Red Hulk” di Harrison Ford

Nuovo trailer italiano per “Captain America 4” con Anthony Mackie, Harrison Ford e Giancarlo Esposito – Al cinema con Marvel Studios dal 12 febbraio 2024.

Marvel Studios ha reso disponibile un nuovo trailer in italiano per Captain America: Brave New World aka Captain America 4 con una scena che mostra l’Hulk Rosso di Harrison Ford.

Il trailer che arriva direttamente dal “D23 Brazil” mostra Anthony Mackie di nuovo nel ruolo di Sam Wilson che ha ufficialmente assunto il ruolo di Captain America nel finale della serie tv The Falcon and The Winter Soldier della Marvel.

Captain America Brave New World – Trama e cast

Dopo l’incontro con il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam (Anthony Mackie) si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. Deve così scoprire il motivo dietro un nefasto complotto globale prima che la vera mente faccia vedere rosso al mondo intero.

Il cast di “Captain America: Brave New World” include anche Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler e Tim Blake Nelson.

Captain America Brave New World – Secondo trailer ufficiale in italiano

Parlando in precedenza del film, Kevin Feige ha detto che sta cercando di catturare la stessa magia che hanno trasmesso in Captain America: The Winter Soldier, appoggiandosi completamente all’aspetto “thriller politico” della storia.

Curiosità

Julius Onah (The Cloverfield Paradox) dirige da una sceneggiatura di Dalan Musson e Malcolm Spellman, entrambi autori per la serie tv “The Falcon and the Winter Soldier”.

Malcolm Spellman è produttore del film con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Questo sarà il primo film di Captain America senza Steve Rogers come protagonista e Harrison Ford sostituirà il defunto William Hurt nei panni del generale Ross. Questa sarà la prima apparizione di Ford nell’Universo Cinematografico Marvel.

Secondo Malcolm Spellman, showrunner della serie tv “The Falcon and the Winter Soldier”, ci sono piani per Sam di ricevere un potere che gli consenta di parlare con gli uccelli che faceva parte dell’universo mainstream dei fumetti.

Questo sarà il secondo film di Harrison Ford in cui interpreterà il Presidente degli Stati Uniti d’America dopo Air Force One (1997).

Kevin Feige ha precedentemente parlato della dinamica tra Wilson e Ford dicendo: “C’è una dinamica tra il presidente Ross e Sam Wilson. Hanno una storia insieme, ma in questo film vedremo la dinamica tra Capitan America e il presidente degli Stati Uniti in un modo semplicemente incredibile”.Mackie ha anche discusso in precedenza del ruolo di Cap e di come il suo personaggio sia diverso da Steve Rogers e dal resto dei supereroi nell’MCU. Lui ha spiegato: “Sam è l’unico personaggio senza superpoteri. È solo un tipo normale che esce con un gruppo di tipi strani. Essendo di New Orleans, ho partecipato a qualche rissa. E il cuore e il carisma non mi hanno mai aiutato in una rissa. Di solito mi hanno fatto solo picchiare, quindi questo potrebbe causare problemi quando vai a combattere contro qualcuno come Thanos…Quindi, penso che con lui, deve arrivare sul palco con una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un bravo ragazzo o essere un cattivo ragazzo e quali sono le decisioni che ti fanno seguire quella linea nel tuo modo. Quindi, lo vedo solo come un Cap più umano rispetto ad un Cap giudice, [un] Cap che sa discernere tra cosa è giusto e cosa è sbagliato”.

“Captain America: Brave New World” uscirà nei cinema statunitensi il 12 febbraio 2025.

Il nuovo poster ufficiale del film