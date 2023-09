Carlos: Il viaggio di Santana – trailer italiano e clip del docu-film prodotto da Ron Howard (Al cinema il 25, 26 e 27 settembre)

Dopo il successo raccolto all’ultimo Tribeca Film Festival, arriva nelle sale di tutto il mondo Carlos: Il viaggio di Santana, l’intimo e vibrante docu-film su un artista leggendario prodotto dai Premi Oscar Ron Howard e Brian Grazer (“The Beatles: Eight Days a Week” e “Pavarotti”).

“Carlos” dedicato al leggendario chitarrista e icona mondiale Carlos Santana è diretto dal regista Rudy Valdez e celebra la vita e la storia di una delle più grandi icone della musica, vincitore di 10 Grammy- Le proiezioni saranno arricchite da uno speciale contenuto introduttivo che vedrà la partecipazione dello stesso Santana e del regista Valdez, già vincitore di due Emmy (The Sentence, We Are: The Brooklyn Saints).

Presentato in anteprima all’ultimo Tribeca Film Festival, “Carlos” raccoglie nuove interviste a Santana e alla sua famiglia, filmati d’archivio mai visti prima, tra cui video casalinghi registrati dallo stesso artista, filmati di concerti, scene di backstage, interviste con luminari dell’industria musicale e collaboratori, tra cui Clive Davis e Rob Thomas.

Leggenda musicale da 50 anni e vincitore di 10 Grammy, Santana continua a essere uno degli artisti più importanti del mondo, capace di fondere jazz, blues e musica Mariachi con la spiritualità del rock n’ roll, mostrando il senso di connessione e il legame primordiale tra la musica e le nostre emozioni più profonde.

L’evento è presentato in tutto il mondo da Trafalgar Releasing e Sony Pictures Classics e distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital (elenco sale su carlosfilm.com e sul sito Nexo).

Finanziato congiuntamente da Sony Music Entertainment e Imagine Documentaries, CARLOS è prodotto da Sara Bernstein e Justin Wilkes insieme a Lizz Morhaim e prodotto esecutivamente dai produttori Premio Oscar Brian Grazer e Ron Howard per Imagine Documentaries. Tra i produttori anche Leopoldo Gout, Ashley Kahn e Sam Pollard. Meredith Kaulfers è co-produttore esecutivo per Imagine Documentaries e Michael Vrionis produttore esecutivo. Tom Mackay e Richard Story sono produttori esecutivi per Sony Music Entertainment.

Carlos Santana – Note biografiche

Fornito con un livello di passione e anima pari alla leggendaria carica sonora della sua chitarra, il suono di Carlos Santana è una delle firme musicali più conosciute al mondo. Per più di quattro decenni, dagli esordi di Santana come gruppo rivoluzionario di fusione afro-latino-blues-rock a San Francisco, Carlos è stato la forza visionaria dietro un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici.

Molto prima che venisse nominata la categoria oggi conosciuta come “world music”, il suono in continua evoluzione di Santana è sempre stato in anticipo sui tempi nel suo fascino universale, e oggi si registra come idealmente in sintonia con il panorama pan-culturale del 21° secolo. E, con una dedizione alla sensibilizzazione umanitaria e all’attivismo sociale che va di pari passo con il suo rapporto permanente con la musica, Carlos Santana è tanto un cittadino mondiale esemplare quanto un’icona musicale globale.

La stella di Santana arrivò nella scena musicale della San Francisco Bay Area della fine degli anni ’60, con spettacoli storici al Fillmore e in altri locali storici. Il gruppo emerse sulla scena mondiale con un set epico al festival di Woodstock nel 1969, lo stesso anno in cui uscì il suo LP di debutto omonimo, Santana. Presentando il primo successo di Santana nella Top 10, “Evil Ways”, il disco è rimasto nella classifica degli album di Billboard per due anni ed è stato presto seguito da altri due classici – e album #1 di Billboard – Abraxas e Santana III.

Da allora, per più di quarant’anni e quasi altrettanti album dopo, Santana ha venduto più di 100 milioni di dischi e raggiunto più di 100 milioni di fan ai concerti in tutto il mondo. Ad oggi, Santana ha vinto 10 GRAMMY® Awards, tra cui nove record per un singolo progetto, Supernatural del 1999 (inclusi Album dell’anno e Disco dell’anno per “Smooth”) e tre Latin GRAMMY. Nel 1998, il gruppo è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, il cui sito web osserva: “Il chitarrista Carlos Santana è uno dei veri virtuosi e punti di riferimento del rock”.

Tra molti altri riconoscimenti, Carlos Santana ha ricevuto il premio alla carriera 2009 dai Billboard Latin Music Awards e nel 1996 gli è stato conferito il Billboard’s Century Award. L’8 dicembre 2013 ha ricevuto il Kennedy Center Honors Award 2013. Rolling Stone lo ha anche nominato al 15° posto nella lista della rivista dei “100 più grandi chitarristi di tutti i tempi”, sottolineando che “il tono cristallino di Santana lo rendono il raro strumentista che può essere identificato in una sola nota”. E, con l’uscita di “Corazón” nel 2014, Santana ha superato i Rolling Stones ed è uno dei soli due gruppi musicali nella storia di Billboard ad aver ottenuto almeno un album nella Top Ten per sei decenni consecutivi dagli anni ’60 in poi.

Nell’autunno del 2014 Carlos Santana ha pubblicato il suo libro di memorie “Suono universale. La mia vita” (“The Universal Tone: Bringing My Story to Light”) che offre un racconto di autodeterminazione musicale e scoperta di sé interiore, con storie personali piene di dettagli colorati e lezioni di affermazioni sulla vita.

Nel 1967, al Fillmore Auditorium di San Francisco, solo qualche settimana dopo l’Estate dell’Amore, un giovane chitarrista messicano suonò un travolgente assolo che annunciava l’arrivo di un prodigioso talento musicale. Due anni più tardi, grazie allo storico concerto di Woodstock, il mondo conobbe Carlos Santana, il suono inconfondibile della sua chitarra e il gruppo che fondeva il blues elettrico con il rock psichedelico, la musica latina e il jazz moderno. Quel gruppo porta ancora oggi il suo nome. Nato in Messico e fuggito a San Francisco ancora adolescente, la sua vita è un susseguirsi di ricerche e scoperte, che lo portano sempre più vicino ai più grandi bluesman del suo tempo. Seguace appassionato di John Coltrane, fedele amico di Miles Davis, tra i suoi punti di riferimento ci sono tutti i numeri Uno: B.B. King e Otis Rush, Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan; Gàbor Szabó, Bola Sete e Wes Montgomery. Sono i custodi della fiamma sacra della musica, i profeti di quello che per Coltrane era l’Amore Supremo, e che Santana definisce il Suono Universale: “Ogni giorno mi sforzo di usare la mia chitarra e la mia musica per invitare le persone a riconoscere l’essenza divina e la luce che sono nel loro dna. Il Suono Universale è al di fuori di me, e tuttavia mi attraversa. Non sono io a crearlo. Faccio solo in modo di non sbarrargli la strada”.

Nel 2016, Carlos si è riunito con la venerata formazione Santana dei primi anni ’70 per pubblicare un album intitolato: “Santana IV.” L’album ha debuttato al quinto posto nella classifica Top 200 di Billboard, al secondo posto nella classifica Top Current di Billboard e al secondo posto nella classifica Rock di Billboard. e il primo posto nella classifica degli album indipendenti di Billboard. Questo album segna il quattordicesimo album di Santana nella Top 10.

Nel 2017, Carlos Santana e Cindy Blackman Santana hanno unito le forze con The Isley Brothers (Ronald ed Ernie) per pubblicare “Power of Peace£, un album che celebra i suoni senza tempo di funk, soul, blues, rock, jazz e pop. Nel 2018, Carlos ha pubblicato la sua prima MasterClass, seguita dal potente ed energetico “Africa Speaks” (2019), ispirato ai suoni e ai ritmi dell’Africa, che è stato definito il suo “miglior disco degli ultimi decenni” (NPR) ed è stato classificato tra i ” gli album più feroci dei 50 anni di carriera di Santana” del New York Times. Recentemente ha celebrato tre traguardi epici: il 20° anniversario del suo rivoluzionario album Supernatural, il 50° anniversario della sua leggendaria performance a Woodstock e il 50° anniversario del suo capolavoro Abraxas.

Il 2021 ha segnato l’uscita di “Blessings and Miracles”, uno degli album più ambiziosi, ispirati e magici della storica carriera di Santana. Con collaborazioni con Rob Thomas, Chris Stapleton, Steve Winwood e molti altri, è annunciato come uno dei migliori album dell’anno di American Songwriter.

“Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli”, dice Santana. “Il mondo ti programma per essere indegno di questi doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l’anima: sono indistruttibili e immutabili. Questi sono i tre elementi principali di questo album”.

Santana è attualmente l’headliner di una residenza pluriennale all’House of Blues al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas.

Al di là della musica, nel campo dello stile di vita e dell’intrattenimento, River Of Colors (ROC) ha riscosso un enorme successo con i marchi Carlos by Carlos Santana e Unity by Carlos Santana. Fondata nel 1997, ROC si impegna a portare sul mercato prodotti che incarnano la passione e l’integrità di Carlos Santana e che sono fedeli al suo stile e gusto distintivi. Gli sforzi di ROC comprendono prodotti tra cui scarpe, borse, copricapi, occhiali, spumante, cannabis e caffè, nonché strumenti musicali esclusivi tra cui chitarre elettriche e strumenti a percussione manuale. I prodotti ROC sono distribuiti nei migliori negozi al dettaglio e online a livello internazionale.

L’arco della carriera artistica e discografica di Santana è completato da una devozione permanente all’attivismo sociale e alle cause umanitarie. La Fondazione Milagro, fondata originariamente da Carlos Santana e dalla sua famiglia nel 1998, ha concesso più di otto milioni di dollari a programmi no-profit a sostegno di bambini e giovani con risorse insufficienti nei settori dell’arte, dell’istruzione e della salute. Milagro significa “miracolo” e l’immagine dei bambini come miracoli divini di luce e speranza, doni per le nostre vite, è l’ispirazione dietro il suo nome. [fonte www.santana.com]

