Casablanca Beats: trailer italiano, trama e cast del film sulla cultura hip-hop del regista Nabil Ayouch

Dopo la presentazione in concorso al 74° Festival di Cannes, dal 23 giugno disponibile nei cinema con Lucky Red il dramma Casablanca Beats (Haut et Fort) del regista franco-marocchino Nabil Ayouch, un film pieno di energia in cui un gruppo di ragazzi di un quartiere popolare di Casablanca trovano la propria voce per esprimersi attraverso lo studio e la pratica del rap e dell’hip-hop, guidati dall’ex rapper Anas.

Ho un enorme rispetto per coloro che dedicano la loro vita a trasmettere le proprie conoscenze – Nabil Ayouch

Trama e cast

Volevo che il mondo intero ascoltasse le loro voci e le loro storie. Sono un segno che il mondo sta cambiando – Nabil Ayouch La trama ufficiale: Anas 8Anas Basbousi9, ex rapper, è impiegato in un centro culturale in un quartiere popolare di Casablanca dove incontra un gruppo di giovani musicisti. Incoraggiati dal loro nuovo maestro, i giovani cercheranno di liberarsi dal peso delle tradizioni per vivere la loro passione ed esprimersi attraverso la cultura hip hop. Un travolgente coming-of-age che usa le barre del rap al posto dei dialoghi.

Il cast di “Casablanca Beats” include anche Ismail Adouab, Zineb Boujemaa, Meryem Nekkach, Nouhaila Arif, Abdelilah Basbousi, Mehdi Razzouk, Amina Kannan, Samah Baricou, Soufiane Belali, Maha Menan, Marwa Kniniche, Abderrahim Errahmani, Marouane Banani, Hasnaa Ben El Fahim e Youssef Marhab.

Intervista al regista

Il regista Nabil Ayouch spiega la genesi di “Casablanca Beats”.

La voglia di fare un film per dare voce ai giovani. Questo desiderio è molto legato alla mia storia. In primo luogo, quando ero adolescente negli anni ’80, ho imparato a guardare e pensare al mondo al club giovanile della comunità di Sarcelles, dove sono cresciuto. Attraverso l’arte e la cultura, ho imparato a parlare di me stesso e ad amare chi ero. Nel mio viaggio e in quello di molti dei miei amici di allora, questi luoghi sono stati cruciali. Ci è stata data fiducia, ci hanno dato le parole, i gesti, lo spazio e soprattutto la libertà di parlare di noi stessi e di ascoltare gli altri. Anni dopo andai a Sidi Moumen per girare Ali Zaoua, poi Horses of God. Volevo lasciare un segno indelebile in questo quartiere, questo sobborgo di Casablanca. Così, ho creato la Fondazione Ali Zaoua per ispirare i centri culturali in Marocco a offrire a questi giovani la stessa opportunità che mi era stata data da bambino. Finora ne abbiamo aperti cinque, il centro di Sidi Moumen nel film è il primo. Creando questi centri, e facendo un film oggi, voglio rendere omaggio a questi luoghi ea ciò che mi hanno dato e mi danno ancora oggi.

Ayouch spiega perché ha scelto di costruire “Casablanca Beats” attorno a un corso di danza hip-hop.

A causa di un incontro. Poco dopo aver aperto il centro, si è presentato questo ragazzo, 25-26 anni, non più grande. Si è presentato come un ex rapper, un mondo che ora era “dietro di lui”, ha detto. Ma sarebbe venuto con il desiderio di trasmetterlo. Ci ha offerto un programma, “The Positive School of Hip-Hop”, lezioni per insegnare ai giovani ad esprimersi e parlare delle loro vite. Questo era Anas, che divenne il personaggio centrale del film. L’ho osservato per un anno con questi giovani, l’ho visto farli lavorare, scrivere, riscrivere, dare loro fiducia in se stessi. Un giorno hanno organizzato uno spettacolo e ho pensato che fossero incredibili. Avevano talento, mettevano in parole così accuratamente la loro vita quotidiana, i tempi, la società, tutto. Volevo incontrarli. Quindi, mi sono seduto con loro e abbiamo parlato a lungo. Sono stato commosso oltre qualsiasi cosa mi aspettassi. Potevo vedermi come un adolescente negli anni ’80. I tempi non sono gli stessi, ovviamente, né lo è il Paese. Eppure questi sono gli stessi problemi che avevo alle Sarcelle quando ero piccolo. Ho capito tutto: i loro desideri, le loro frustrazioni, i loro dubbi, i loro sogni. Attraverso l’hip-hop hanno finalmente sentito di essere ascoltati.

Ayouch spiega qual è il suo rapporto con la musica hip-hop.

Ad essere sincero, non sono un grande intenditore. L’hip-hop è diventato popolare in Francia mentre ero un adolescente. L’abbiamo ascoltata tutti perché all’improvviso abbiamo sentito che questa musica era fatta per noi. Fino alla fine degli anni ’90 l’hip-hop in Francia era molto politico. Queste canzoni parlavano della realtà delle periferie, dei luoghi di cui nessuno voleva sentire parlare. Era potente. Per me, vivendo a Sarcelles, ho trovato nel rap un’eco della mia vita quotidiana. E poi gradualmente è diventato qualcos’altro, più egocentrico, forse più sfarzoso, e ho perso interesse. Ma ho ritrovato la stessa forza politica, la stessa forza delle parole per scuotere le cose, nel rap del Maghreb. Abbiamo visto come questa musica fosse al centro della Primavera Araba. Oggi esprime la voce politica di un’intera gioventù. Con questo film ho voluto dare piena espressione a queste voci che prendono il microfono per raccontarci cose di grande importanza, molto personali e allo stesso tempo universali.

Ayouch conferma che “Casablanca Beats” è in parte documentario e in parte musical.

E’ così che lo immaginavo. Nel genere, la musica permette di entrare nei personaggi, di avvicinarsi a loro. Per capirli meglio. Come in un musical, c’è la narrazione principale – la vita quotidiana della classe, il loro lavoro, le loro discussioni – con una regia più naturalistica, più “improvvisata”, che dà l’illusione di un documentario. Lì ci confrontiamo con la realtà, guardiamo i volti, ascoltiamo le parole, è hardcore. E poi all’improvviso, attraverso la musica e la danza, scappiamo. Lì ho lavorato in modo più “formale”, cercando di dare qualcosa di nuovo e diverso ad ogni personaggio, ad ogni performance. Volevo che assomigliasse a loro. Khalid Benghrib, il coreografo, le mie direttrici della fotografia Virginie Surdej e Amine Messadi, e io abbiamo provato molto questi numeri di danza, mentre le scene nel mezzo erano molto più una questione di profondità, significato e spontaneità. La difficoltà stava nel collegare i due. Volevo che il musical fosse il cuore della realtà e che la realtà fosse il cuore del musical. Come la scena del tributo a West Side Story in cui ballano di fronte ai fondamentalisti. Siamo in un musical, ma questo è anche lo stato del mondo, è anche una scena molto politica. Volevo che la vita penetrasse ovunque, che il film fosse gioioso e politico, sociale e musicale.

Chi è Nabil Ayouch?

Nabil Ayouch è nato il 1 aprile 1969 a Parigi. È membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar) e dell’Académie des Arts et Techniques du Cinéma (César Awards). Il suo primo cortometraggio è stato Les Pierres Bleues du Désert (1992), in cui ha debuttato sul grande schermo Jamel Debouzze. Dopo altri due cortometraggi, nel 1977 Ayouch ha diretto il suo primo lungometraggio, Mektoub, che è stato il film marocchino per il miglior film in lingua straniera agli Oscar, così come Ali Zaoua (2000), che ha vinto 45 premi internazionali. Sono seguiti A Minute of Sun Less per la raccolta di Arte TV “Masculin/Feminin” (2003) e Whatever Lola Wants (Pathé, 2008). Dopo aver diretto numerosi spettacoli dal vivo, ha ideato e diretto l’apertura de Le Temps du Maroc in Francia, alla Reggia di Versailles, nel 1999. Nel 2011 ha diretto il suo primo lungometraggio documentario, My Land, in Medio Oriente. Nel 2012, il suo prossimo lungometraggio, Horses of God, basato sugli attentati di Casablanca del maggio 2003, è stato proiettato in Un Certain Regard al Festival di Cannes, dove ha ricevuto il Premio François Chalais. È stata la presentazione ufficiale marocchina all’86° Premi Oscar, ha rappresentato il Marocco ai Golden Globes e ha vinto 26 premi internazionali. Nel maggio 2015 il suo prossimo film, Much Loved è stato selezionato a Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs. Ha vinto i premi per il miglior regista e la migliore attrice all’Angoulême Film Festival nel settembre dello stesso anno. Bandito in Marocco, Much Loved è uscito in circa 20 paesi e ha vinto 12 premi internazionali. Nel 2016 ha diretto Razzia, che è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel 2017 (Platform) e ha vinto una dozzina di premi internazionali. Nel 2019 ha prodotto Adam, diretto da Marym Touzani, presentato in anteprima mondiale a Cannes (Un Certain Regard). Il film, che è stato venduto in 20 paesi, ha vinto 30 premi fino ad oggi e ha riscosso un ampio successo di pubblico e critica.

La colonna sonora



Le musiche originali di “Casablanca Beat” sono di Fabien Kourtzer (The Journey, Bloodline) & Mike Kourtzer (I fantasmi d’Ismael, Assault on Precinct 13). Il duo ha composto in tandem musiche per il dramma The Journey di Mohamed Al Daradji e l’horror Bloodline di Rami Yasin.

TRACK LISTINGS:

1. Talef 3:16

2. Khallini Nassi 3:40

3. Drahem 2:47

4. Mi Vida Loca 4:40

5. Hello Casa 2:20

6. Money Casa 4:00

7. Angry girls 3:29

8. I Wanna Go Higher 2:34

9. Flashback 3:19

10. Ya el Bnet 2:19

11. Bridgin’division 1:48

12. Tfina Lphone 3:33

13. Mama Love 3:51

14. BOOOM 5:05

La colonna sonora di “Casablanca Beat” è disponibile su Amazon.

